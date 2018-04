Potvrzeno: z iPhonu 7 zmizí audio jack, druhý reproduktor nedostane

Nákres zachycuje základní verzi příštího iPhonu a nikoli jeho zvětšenou verzi Plus, což dokazuje jeden otvor pro objektiv fotoaparátu na zadní straně. Varianta s dovětkem Plus totiž bude mít duální fotoaparát.

Bez 3,5mm jacku dostane spodní hrana symetrický tvar. Ve středu je umístěn proprietární konektor Lightning, který bude nově sloužit i k připojení sluchátek, a po stranách jsou vyvedeny výdechy reproduktorů.

Ovšem jak dokazuje uniklá dokumentace, průduchy na místě audio jacku jsou jen designovým prvkem zajišťujícím symetrii a nachází se zde pouze mikrofon a nikoli druhý reproduktor.

Dva reproduktory by zajišťovaly lepší zážitky při reprodukci hudby na hlasitý odposlech, ale u smartphonů to není příliš častá výbava. Nakonec se tedy zřejmě vyhne i nové generaci iPhonů. Připomeňme, že dřívější spekulace příštímu iPhonu přisuzovaly rovnou čtyři reproduktory (více zde), kterým výrobce poprvé vybavil 12,9palcový iPad Pro (test 9,7" varianty zde).

Podobný design, nové fotoaparáty a více paměti i výkonu

Do uvedení již desáté generace iPhonu zbývá vlastně jen několik týdnů, a tak se to novými informacemi v posledních dnech jen hemží.

Víme, že Apple vlastně poprvé poruší svoji tradici, kdy každý druhý rok uvádí iPhone se zcela novým designem. Očekávaná edice se totiž od předchozích dvou verzí 6/6s bude navenek lišit jen nepatrně. Lze říci, že designové změny se zúžily na jiné provedení oddělovačů antén, které nově opisují horní a spodní linie telefonu.

V souvislosti s tím je třeba zmínit, že ačkoli se obecně o příštích iPhonech dlouhé měsíce na technických serverech zcela automaticky psalo jako o dvojici iPhone 7 a 7 Plus, takové označení bylo potvrzeno teprve v minulých dnech japonským serverem Mac Otakara, který funguje jako osvědčený zdroj informací ze zákulisního dění v Applu.

Jako možná označení se dříve uváděla například iPhone 6se a 6se Plus, příští velký iPhone se pak často pojmenovával jako 7 Pro. Ale nakonec se tedy v tomto směru žádné překvapení konat nebude.

Více výkonu iPhonům zajistí čipová sada Apple A10, kterou 16nm procesem vyrobí tchaj-wanská společnost TSMC (více zde).

Co se týče operační paměti, pak se navýšení na 3 GB zatím předpovídá pouze modelu 7 Plus, základní model by si měl vystačit se 2 GB, jako mají verze 6s a SE.

Více RAM u většího z příštích iPhonů si má vyžádat duální fotoaparát, jenž bude exkluzivitou modelu 7 Plus. Fotoaparát základního modelu by však měl dostat optickou stabilizaci (více zde).

Více paměti bude také pro uživatelská data, základní model by měl být nabízen v 32/64 a 256 GB verzi, úložiště většího modelu Plus by pak mělo mít kapacitu 32,128, nebo 256 GB. Zdroje sice v tomto nejsou zcela jednotné, shodují se však ve vypuštění 16GB varianty.

Taková paměť bez možnosti dalšího rozšíření je dnes zkrátka už příliš malá a uživatelé při takovém skromném prostoru ani nemusí být notoričtí stahovači aplikací, aby jej brzy naplnili. Stačí často fotit a pořizovat videa.

Ještě lepší má být mezigenerační voděodolnost. Víme, že Apple v tomto u současné generace 6s oproti „šestce“ udělal velký skok kupředu a přestože iPhony 6s oficiálně nevyhovují žádnému standardu krytí, testy ukázaly, že jejich náhodný střet s vodou nemusí zanechat žádné následky, což u 6/6 Plus zdaleka neplatilo (více zde).

Fanoušci Applu se zřejmě mohou těšit také na nová barevná provedení. Současnou nabídku má podle nedávných úniků doplnit černá a modrá varianta.

Očekává se, že nové iPhony budou představeny na tiskové konferenci 7. září. Předobjednávky by firma měla spustit dva dny nato a ostrý prodej novinek má být zahájen už 16. září. První majitelé tak vlastně už za měsíc budou moci nové iPhony naplno používat.