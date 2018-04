Analytik: iPhone 7 bude nejtenčím telefonem od Applu

Podle jeho zdrojů bude příští telefon od Applu, s předpokládaným označením iPhone 7, tím dosud nejtenčím telefonem z dílen kalifornského výrobce. V pase má mít jen 6 až 6,5 milimetru.

Pokud by se Applu podařilo tloušťku udržet na šesti milimetrech, pak by šlo o vůbec nejtenčí zařízení od Applu v historii. Současný iPod touch a iPad Air 2 totiž mají shodně 6,1 mm.

Naopak k zisku titulu nejtenčího telefonu v dějinách firmy by příštímu iPhonu stačila libovolná hodnota pod 6,9 mm. To je rozměr současného modelu 6. Právě představený model 6s je kvůli silnějšímu šasi a implementaci systému Force Touch do displeje nepatrně tlustší.

I pokud by měl iPhone 7 v pase jen 6 milimetrů, na titul nejtenčího smartphonu by to ani zdaleka nestačilo. Čínská konkurence se totiž dostala již pod půl centimetru.

Aktuální držitelem rekordu je se 4,75 mm vivo X5Max, v těsném závěsu je pak Oppo R5 (4,85 mm). Apple se tak dychtivě za redukcí milimetrů v pase nežene, přesto to byl právě iPhone 4, kterému před pěti lety hodnota 9,3 mm zajistila titul nejtenčího smartphonu.