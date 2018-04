K příštímu iPhonu možná nepřipojíte vaše sluchátka

Server 9To5Mac cituje dle jeho slov věrohodný zdroj, japonský blog Macotakara, který tvrdí, že Apple u svého nadcházejícího modelu iPhone 7 odstraní 3,5 mm jack. Ten je světový standard pro připojení sluchátek, najdeme ho dnes prakticky v každém telefonu. Důvodem je snaha o co nejtenčí tělo telefonu. Odstranění tohoto konektoru by znamenalo ztenčení o více než 1 mm oproti modelu 6s.

Co by to případně znamenalo pro poslouchání hudby na novém iPhonu? Apple by se měl snažit dostat na trh sluchátka s Lightning konektorem, který dnes primárně slouží jako propojení s počítačem a také jako nabíjecí konektor, podobně jako funguje microUSB. Druhou alternativou je samozřejmě bezdrátové připojení pomocí Bluetooth. Rovněž se také nabízí případné využití adaptéru z 3,5 mm jacku na Lightning.

Apple se už v minulosti snažil prosadit použití méně standardního 2,5 mm konektoru, který ovšem ztroskotal na nelibosti jeho zákazníků, kteří si na změnu stěžovali. Místo toho se tak firma spokojila s použitím 3,5 mm konektoru a čekala, dokud se nenajde lepší řešení. A nyní ho pravděpodobně našla ve formě Lightning konektoru.

Zdroj se domnívá, že by Apple ke každému iPhonu 7 přibaloval sluchátka s Lightning konektorem. Na nich už nějakou dobu pracuje, první vlaštovky už při různých příležitostech ukázal veřejnosti.

O nahrazení 3,5 mm jacku se proslýchalo už minulý rok, kdy se začaly objevovat první předpovědi budoucího vývoje Lightning konektoru. Podrobný rozbor této konektorové změny si můžete přečíst zde.