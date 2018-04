Apple má testovat prototypy iPhonu 7 s USB-C konektorem i duálním foťákem

Příští iPhone by měl podle zavedených pravidel Applu kromě lepší výbavy přinést také zcela nový design. Jaký nakonec bude, zatím patrně nevědí ani v Cupertinu, kde podle čínských zdrojů již několik rozličných verzí přístroje testují.

A těch variant lišících se výbavou je údajně nejméně pět. Mezi novinky, které se s příchodem příštího iPhonu skloňují patří překvapivě třeba i nový USB-C konektor.

Ten je dosud výsadou jen několika modelů a u iPhonu by mohl nahradit jejich konektor Lighting sloužit by mohl i k připojení sluchátek. Není to totiž poprvé, co se objevily spekulace, že by iPhone 7 mohl kvůli snaze o redukci milimetrů v pase přijít o tradiční 3,5mm sluchátkový jack (více zde). Příští iPhone by díku tomu mohl být tenký pouze 6,1 mm a být tak suverénně nejtenčím telefonem od Applu vůbec.

Další inovací by mohla být podpora bezdrátového nabíjení, na jehož absenci již u loňské šestkové verze postavil reklamní kampaň Samsung, když vyzdvihoval svůj tandem Galaxy S6/S6 edge (více zde).



Letos vůbec poprvé použitý systém indikace síly stisku jménem 3D Touch by také měl být povýšen na novou verzi. Apple by se také mohl rozloučit s tradičním home tlačítkem pod displejem, jehož odchod se skloňoval již s minulými generacemi přístroje.

Integrovaný snímač otisků prstů Touch ID prý Apple chce vestavět přímo do dotykového panelu. Jeden, nebo více zkoušených prototypů má mít i displej typu AMOLED. O tom, že by tyto panely měly v iPhonech nahradit stávající LCD se koneckonců v posledních týdnech čile spekuluje (více zde).

Mluví se také o duálním fotoaparátu, o kterém se v souvislosti s iPhony také nemluví úplně poprvé. Podle dřívějších zpráv totiž Apple na takovém fotomodulu pracuje už několik let (více zde).

Vzhledem k časovému plánu, kdy se s uvedením příštích iPhonů počítá opět na podzim příštího roku, mají v Applu dostatek času prototypy otestovat a určit, která vylepšení a prvky nakonec ostré verze telefonů dostanou.

Ačkoli mají právoplatní nástupci současné dvojice 6s/6s Plus přijít opět v září, ve hře je už poněkolikáté také uvedení slabšího „céčkového“ 4palcového modelu už během první poloviny příštího roku (více zde). Toho by se však uvedené technické vymoženosti se vší pravděpodobností netýkaly.

Inovací, která zůstane nejspíš jen fantazií, by mohly být i trysky tlumící pád: