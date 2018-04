Problémovou lesklou černou to nekončí. iPhone 7 bude i červený

Apple spolu s iPhonem 7 vůbec poprvé uvedl černé provedení s leštěným povrchem. Pokud by tušil, že si na náchylnost k poškrábání bude zanedlouho stěžovat řada uživatelů, možná by se do tohoto lesklého experimentu ani nepouštěl.

S barevnými variacemi „sedmiček“ ale není konec ani téměř půl roku od uvedení. Již v prosinci japonský blog Macotakara s odvoláním na zdroje z dodavatelského řetězce Applu uvedl, že rozsah barevných variant iPhonů v budoucnu rozšíří červená verze.

Tehdy ale nebylo jasné, zda Apple do červené oblékne až chystané nástupce aktuálních sedmiček, nebo to ještě stihne u současné generace telefonu. Podle posledních informací by se příznivci značky měli dočkat červených iPhonů už v rámci chystané březnové tiskové konference Applu.

Uveďme, že předpovědi jmenovaného serveru mají jistou váhu, byli to právě jeho redaktoři, kteří loni jako první tvrdili, že iPhone 7 přijde o dříve nezbytný 3,5mm audio jack, což se nakonec stalo.

Mluví také o rozšíření nabídky iPhonu SE o verzi se 128GB vnitřním datovým úložištěm. Nejmenší iPhone, který dostal střeva řady 6s, je totiž od počátku k mání pouze se 16 nebo 64 GB datového prostoru.

Server zmiňuje také uvedení nového typu řemínku pro Watch, představeny také mají být nové iPady Pro (celkem ve čtyřech velikostech).