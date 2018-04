iPhony 7 se dočkají překvapivé inovace. Dostanou nový lesklý kabát

Japonský bloger MacOtakara přišel s informací, podle které by měl Apple připravit novou barevnou verzi iPhonů 7 a 7 Plus. To by byl netradiční krok, jelikož Apple od uvedení prvního iPhonu nikdy nepřidal nové barevné provedení, které nebylo představeno v den premiéry.

Novou barvou má bílá s názvem Jet White. Již prodávané černého provedení Jet Black se vyznačuje lesklým povrchem. Vedle něj iPhony 7 existují ještě ve stříbrné, černé, zlaté a růžovozlaté verzi.

Krok s uvedením nové barevné verze je pro Apple netradiční, ale nelze ho vyloučit. Apple se v poslední době svých tradic nedrží. Začátkem roku překvapil uvedením staronového iPhonu SE a cyklus uvádění zcela nového iPhonu protáhl na tři roky.

Navíc japonský bloger už dříve přišel s relevantními informacemi. Byl to právě on, kdo ještě před premiérou iPhonu 7 zveřejnil informaci o verzi Jet Black.

Apple by se novou barevnou verzí mohl inspirovat u Samsungu, který nedávno uvedl novou modrou variantu Coral Blue topmodelu Galaxy S7. Uvedení nového barevného provedení má zmírnit následky fiaska s modelem Galaxy Note 7.