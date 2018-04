„Tajná“ specifikace iPhonů 7 odhalena úřady v Číně

Takt procesoru, kapacitu operační paměti nebo kapacitu baterie iPhonů Apple tradičně neuvádí. Výjimkou nejsou ani nové iPhony 7 a 7 Plus. I u nich na oficiálních stránkách Applu tyto informace chybí.

Detaily ohledně výbavy se většinou dozvíme pomocí testu výkonnosti, takzvaných benchmarků. Jeden takový test se už objevil, jenže sám zakladatel známého testu Geekbench uvedené výsledky zpochybnil a označil za podvod.

Nyní se nové iPhony objevily na stránkách čínského telekomunikačního úřadu, který je testuje a schvaluje pro použití v čínských mobilních sítích. Pokud budeme uvedeným informacím věřit, tak budou mít novinky od Applu výkonu více než dostatek. Stejně jako by měly být dostatečné kapacity baterií.

Apple se u nových procesorů spokojil s tvrzením, že jejich nový procesor A10 Fusion je dvakrát výkonnější, než jaký použil v dva roky starém iPhonu 6. Nový procesor je poprvé čtyřjádrový: dvě jádra slouží pro co nejvyšší výkon, zbylá pro provoz s co nejdelší výdrží.

Podle čínského telekomunikačního úřadu má procesor A10 Fusion v základním iPhonu 7 i iPhonu 7 Plus takt jader 2,3 GHz. Zveřejněna byla i kapacita operační paměti. U iPhonu 7 Plus to jsou 3 GB. U základního modelu je na stránkách úřadu chyba, na údaj o kapacitě operační paměti si tak budeme muset ještě chvíli počkat.

Zajímavé jsou i informace o kapacitách baterií obou nových iPhonů. Základní iPhone 7 má mít baterii s kapacitou 1 960 mAh, větší iPhone 7 Plus pak baterii s kapacitou 2 900 mAh.

Nové iPhony tak jdou ve všech ohledech dál. Předešlé modely 6s a 6s Plus mají dvoujádrové procesory s taktem 1,85 GHz a operační paměť má v obou případech kapacitu 2 GB. Baterie základního modelu iPhonu 6s má kapacitu 1 715 mAh, větší provedení Plus má 2 750mAh baterii.

Výbava uvedená čínským telekomunikačním úřadem tak ukazuje nové iPhony v dobrém světle. I když má systém iOS v iPhonech jiné nároky, tak se specifikace papírově vyrovnává těm nejlepším smartphonům s Androidem.