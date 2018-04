Stačí přitlačit a ožije vám pod rukama. Recenze iPhone 6s

Apple se vypracoval na jednoho z největších výrobců smartphonů na světě, přestože má konkurentů více než dost. Hlavně v období okolo Vánoc se už jeho prodeje dotahují či přímo předhánějí prodeje současné jedničky mobilního trhu, kterou je jihokorejský Samsung . V současnosti je iPhone nejprodávanějším chytrým telefonem na světě. Applu prodeje každé čtvrtletí rostou, ostatní výrobci stagnují či jejich prodeje klesají (vice se dočtete zde).

S loňskými modely iPhone 6 a 6 Plus se Applu podařilo velmi výrazně zvýšit prodeje. Úspěch se přikládá použití větších displejů, než tomu bylo v minulosti. Zejména provedení s přídomkem Plus osazené 5,5palcovým displejem je oproti předchozím iPhonům se čtyřpalcovými displeji opravdovým obrem. Základní iPhone 6 má jen 4,7palcový displej, jeho rozměry jsou tedy poměrně kompaktní.

Zcela nový iPhone uvádí Apple každý druhý rok. Letošek tak vyšel na mezistupeň s tradičním přídomkem s. Nový model si tak ponechává stejný vzhled, přibyla mu však řada vylepšení ukrytých pod vnější slupkou.

Hlavní inovací je displej reagující na sílu dotyku. Tuto funkci Apple pojmenoval 3D Touch. Podobná technologie, použitá již v notebooku MacBook nebo chytrých hodinkách Apple Watch, se přitom jmenovala Force Touch. Novým názvem chce Apple rozlišit propracovanější technologii nového řešení.

Plusy a mínusy Proč koupit? unikátní ovládání

zpracování

kvalitní displej

kvalitní fotoaparát

Proč nekoupit? průměrná výdrž

základ s malou pamětí

očekávaná vyšší cena Kdy? V říjnu Za kolik? Prozatím nestanovena

Dalším vylepšením je nový fotoaparát a nový je také procesor. Oproti předchozí generaci se zvětšila i kapacita operační paměti. Více nových funkcí přináší nový operační systém iOS, ale ten dostaly i starší iPhony. Devátá generace tak uživatele počtem inovací příliš nenutí k přechodu ze staršího provedení.

Hlavní inovací je 3D dotyk

Nejzásadnější inovací, kterou přináší nový iPhone 6s, je nové ovládání 3D Touch, tedy 3D dotyk. Displej nereaguje jen na samotný dotyk, ale i na sílu, jakou uživatel vyvine. Pro tuto technologii je upravené menu nového iPhonu, postupně se začínají objevovat i externí aplikace podporující nový způsob ovládání.

V menu iPhonu umožní uživateli rychlý přístup k vybraným funkcím. Stačí tak například silněji stisknout ikonu aplikace Kalendáře a objeví se kontextová nabídka pro vytvoření události. To samé platí třeba pro aplikaci fotoaparátu, kdy se po silném stisku objeví možnost nahrávání videa. Podobně lze rychle spustit stopky či jiné funkce.

Rychlé volby v menu nejsou jedinou výhodou nového druhu ovládání. Velice šikovné je prohlížení fotografií. Stačí fotografii silněji stisknout a snímek se objeví v náhledu, ještě silnější stisk snímek plnohodnotně otevře. Pohybem po displeji nahoru se objeví nabídka pro další využití.

Podobně fungují náhledy v e-mailovém klientovi, ty lze navíc přejetím do stran přemístit do koše či je označit za nepřečtené. Stejně tak stačí silněji stisknout internetový odkaz. A to buď ve formě internetové adresy, nebo přímo na jednotlivých stránkách.

3D Touch funguje i pro náhledy v hudebním přehrávači. Stačí silněji přitlačit položku interpreta a objeví se zobrazení jednotlivých skladeb. Obdobně to funguje v telefonním seznamu či protokolu hovorů. Nové ovládání funguje také u předinstalovaných Apple map. Stačí na vyhledaném bodu silněji stisknout displej a objeví se náhled s nabídkou.

Praktičnost nové technologie ukazuje kreslení v Poznámkách. Stačí totiž na displej přitlačit a kreslená čára je silnější či tmavší. Praktické je přitlačení na klávesnici také při psaní. Při silnějším tlaku se klávesnice promění v touchpad, pomocí kterého se lze snadno pohybovat v textu a opravovat ho.

Vylepšen byl i multitasking. Šikovná je možnost vrátit se k poslední spuštěné aplikaci. Stačí přejet prstem po displeji zleva doprava. Když při přejetí silněji displej stiskneme, tak se zobrazí přehled všech spuštěných aplikací.

Některé aplikace třetích stran už podporují technologii 3D Touch. Upraven už byl například populární Instagram, Pinterest nebo aplikace Shazam a Dropbox. Další budou jistě následovat. Očekáváme, že nové ovládání najde uplatnění ve hrách, v nichž umožní zcela nový herní zážitek.

Apple vybavil nový iPhone takzvaným Taptic Enginem. Ten podle síly stisku dá uživateli citovou odezvu. Spíše než zavibrováním bychom to nazvali jemným „kopnutím“. Citová odezva zpřesňuje ovládání dotykového displeje. Samotnou citlivost displeje na sílu stisku lze nastavit ve třech krocích. 3D Touch ovládání je možné také zcela vypnout.

Nové ovládání je vyřešeno chytře, i když drobné výtky máme. Ne všechny položky základního menu totiž funkci 3D Touch podporují. Je tedy nutné si funkčnost zapamatovat. S novým iPhonem je tak nutné se chvíli sžívat. Ocenili bychom, kdyby aplikace s podporou 3D Touch byly nějak označené. Stačila by například tečka na ikoně aplikace.

Nutno podotknout, že Apple nebyl první, kdo smartphone s dotykovým displejem citlivým na sílu dotyku představil. Předběhl ho Huawei, který takto vybavil nový model Mate S. Ovšem displejem bude vybavena jen nejvyšší verze tohoto modelu. Zatím není přesně jasné, co bude umět a kdy bude na trhu. Mimochodem, Huawei svoji technologii pojmenoval Force Touch...

Displej nového iPhonu má mimo použití technologie 3D Touch stejné parametry s předchozí „šestkou“. Displej s úhlopříčkou 4,7 palce tak má nadále nezvyklé rozlišení 750 x 1 334 obrazových bodů. Zájemci o větší displej mohou sáhnout po iPhonu 6s Plus, který má 5,5palcový displej s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů). Displeje obou provedení nových iPhonů kryje odolnější sklíčko než u předchůdce.

I přes papírově horší parametry oproti displejům konkurenčních smartphonů musíme IPS displej iPhonu 6s pochválit. Jeho jemnost 326 obrazových bodů na palec je dostatečná. Zobrazené barvy jsou syté bez „přebarvování“. Černá je opravdu černá. Velkým plusem displeje nového iPhonu je skvělá čitelnost na přímém slunci.

Lepší fotoaparát

Oproti předchůdci má devátá generace iPhonu 12megapixelový fotoaparát se světelností f/2.2. Předchozí „šestka“ měla jen osmimegapixelový snímač, i přesto splňoval vyšší nároky. Fotoaparát v novince je ještě lepší. Stále však platí, že optická stabilizace obrazu je vyčleněna jen pro větší provedení Plus.

Fotografie mají věrné podání barev, nedochází k výrazným přepalům. Ostrost je na vysoké úrovni, při dobrém světle je výrazně potlačen šum. Avšak pokročilé nastavení fotoaparát v základu neumožňuje. Pro pokročilejší nastavování je třeba stáhnout aplikaci třetí strany. I nový iPhone podporuje technologii HDR, opět lze pořizovat panoramatické fotografie nebo čtvercové snímky. Nechybí ani časovač. Blesk je dvoutónový.

Novinkou jsou takzvané Živé fotografie. S něčím podobným však již před časem přišlo například HTC. Uživatel může při pořizování snímku zvolit funkci Živé fotografie, potom se vedle samotného snímku nahraje i krátká videosekvence. Tu je na počítači možné přehrát, je ve formátu mov. V telefonu je přístupná pouze fotografie, kterou lze efektně „přehrát“. A to silnějším stlačením náhledu fotografie, poté se přehraje videosekvence. Živou fotografii lze použít i jako tapetu úvodní obrazovky.

Zlepšily se možnosti nahrávání videa. Model 6s je prvním iPhonem, který zvládá nahrávat videa až v rozlišení 4K (3 840 x 2 160 obrazových bodů) a to v kvalitě 30 snímků za sekundu. Ve vyšší kvalitě 60 snímků za sekundu lze pořizovat Full HD videa. Telefon zvládá i zpomalená videa, a to v rozlišení Full HD při 120 snímcích za sekundu nebo v HD rozlišení při 240 snímcích za sekundu. Využít lze i časosběrné snímání.

Nový generace telefonu Applu jde vstříc fanouškům selfie autoportrétů, přední kamerka je pětimegapixelová. Jako blesk při pořizování „selfies“ slouží bliknutí displeje. Přední kamerkou lze pořizovat HD videa.

Vyšší výkon

Apple u novinky použil vlastní procesor, konkrétně nový model A9. Ten je dvoujádrový a má takt 1,8 GHz. Loňský procesor A8 byl také jen dvoujádrový a jeho takt byl 1,1 GHz. Nový iPhone je tedy o něco výkonnější, což dokládá i použití větší operační paměti. Ta má u novinky kapacitu 2 GB, předchozí „šestka“ má jen 1GB RAM. Procesor A9 doplňuje pohybový koprocesor M9.

Výkon iPhonu se s konkurencí těžko porovnává. Vlastní operační systém iOS má zcela jiné nároky než například konkurenční systém Android. Proti špičkovým smartphonům s Androidem působí nový iPhone papírově „podměrečně“.

V tabulce testů GeekBench 3 najdeme, že v jednojádrovém testu výkonnosti dosáhl iPhone 6s skóre 2 489. Ve vícejádrovém testu výkonnosti potom 4 330. Pro porovnání Samsung Galaxy S6 Edge jako nejvýkonnější smartphone se systémem Android dosáhl v jednojádrovem testu skóre 1 318 a ve vícejádrovém pak 4 407.

Že je nový iPhone výkonný a disponuje větší porcí operační paměti, dokládají bleskurychlé reakce i při používání náročných funkcí. Nahrávání, přehrávání či editace videa v nejvyšším rozlišení nepředstavuje žádný problém. Díky větší operační paměti už nedochází v takové míře při návratu k často kritizovanému opětovnému načítání internetových stránek v prohlížeči Safari.

Součástí nového iPhonu je operační systém iOS 9 (případně ještě aktuálnější iOS 9.0.1). Ten přináší řadu vylepšení. Osobní asistentka Siri stále není dostupná v českém jazyce. Více jsme se o novém systému rozepsali v samostatném článku (více zde).

Vzhled - vše při starém

Vzhled nového iPhonu 6s se od předchozí „šestky“ neliší. Stále tak platí, že čelo telefonu působí elegantně, avšak zadní část mnoho nadšení nevyvolá. Důvodem jsou plastové proužky rozdělující kovové tělo. Ty jsou nutností pro správné fungování různých antén a vysílačů.

Zcela nový design chystá Apple totiž až s dalším iPhonem, který by měl nést označení 7. V redakci jsme se shodli, že v současnosti již tři roky starý iPhone 5, který se o rok později dočkal nástupce v podobě vylepšeného modelu 5s, působí v některých ohledech lépe než současné iPhony.

Vzhled novinky se oproti osmé generaci sice nezměnil, mírně však narostly její rozměry. Ačkoli není změna nikterak velká, je nutné dát pozor, zda bude správně pasovat některé příslušenství. Například rozličné ochranné kryty. Rozměry nového iPhonu jsou totiž 138,3 × 67,1 × 7,1 milimetru. Na výšku má tedy o 0,2 milimetru a na šířku o 0,1 milimetru více než předchozí generace stejného vzhledu, oproti ní přibral i 0,2 milimetru v pase. Zvýšila se i hmotnost. Ta je v případě novinky 143 gramů, což je o 14 gramů více než u předchůdce. Na vině je právě nový displej s technologií 3D Touch.

Konstrukce nového iPhonu se dočkala vylepšení v podobě použití nové hliníkové slitiny. Za krátkou dobu našeho testu jsme žádné změny nepoznali, nový iPhone působí bytelně. Loňská aféra Bendgate, při které se iPhone 6 údajně ohýbal i při nešetrném nošení v kapse, by se tedy opakovat neměla.

Nový iPhone 6s je k dispozici i v novém barevném provedení Rose Gold, tedy růžovozlatém. Z předprodejů lze vyvodit, že o toto provedení bude enormní zájem. V předprodejích totiž tuto barevnou variantu preferovalo až 40 procent zájemců. Opakovat by se tak mohlo „zlaté šílenství“, které doprovázelo uvedení iPhonu 5s.

Další výbava zachována

Další výbava se oproti předchůdci nezměnila. Pochválit tak musíme skvělý hudební přehrávač. Standardně dodávaná sluchátka mnoho audiofilů nenadchnou, ale pro běžný poslech stačí. Ti, kteří jsou zvyklí na lepší hudební zážitek, si budou muset pořídit kvalitnější sluchátka. Například se sluchátky Koss Porta Pro hraje nový iPhone skvěle s výraznými výškami i basy. Reproduktor umístěný na spodní hraně telefonu nehraje rovněž špatně, navíc docela nahlas.

Nový iPhone podporuje snad všechna světová pásma sítí čtvrté generace LTE. Podporováno je i volání přes 4G sítě VoLTE. Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac. K dispozici je rovněž podpora Bluetooth 4.2, stále však jen pro připojení sluchátek. Stejně tak technologie NFC slouží jen k mobilním platbám Apple Pay, které u nás ještě nefungují. Satelitní navigace podporuje standardy GPS i Glonass.

Nabíjení každý den

Nešvarem současných chytrých telefonů je baterie. Řada uživatelů by vyměnila tenký profil svého smartphonu za delší výdrž. Nový iPhone je oproti předchůdci sice o něco tlustší, ale výhradně kvůli prozatím unikátnímu displeji.

Apple nejenže nedal do nového iPhonu baterii s větší kapacitou, má dokonce menší kapacitu. Loňský iPhone 6 totiž disponuje baterií s kapacitou

1 810 mAh, novinka má baterii s kapacitou 1 750 mAh.

Výrobce přesto udává u novinky totožnou výdrž. V našem testu jsme se přesvědčili, že o něco menší baterie neznamená ve výdrži nijak zásadní změnu. Výkonnější iPhone 6s vydrží v perném provozu zhruba den, na noc je nutné dát jej nabíjet.

Pro uživatele novinky, kteří nechtějí každý den vyhledávat zásuvku, tak bude nevyhnutelné pořízení powerbanky. Bezdrátové nabíjení se do světa iPhonu opět nedostalo, snad se ho dočkáme při zásadní modelové výměně příští rok.

Sečteno podtrženo

iPhone 6s je přesně takovou evolucí, která se dala očekávat. Vzhled se oproti loňskému modelu nezměnil, přibyla pouze nová atraktivní barevná varianta. Hodně se toho událo pod povrchem. Nový iPhone má o hodně větší výkon, který překonává i papírově výkonnější konkurenty.

Výraznou inovací je funkce 3D Touch, s níž se za čas jistě setkáme i u konkurenčních smartphonů. Uvidíme, jak se s novým ovládáním popasují vývojáři aplikací. Místo stálého navyšování výkonu a čím dál většího rozlišení fotoaparátů má tato inovace smysl.

Nový fotoaparát je kvalitní, vyrovná se snímačům použitým v nejlepších konkurenčních chytrých telefonech. Na své si přijdou i příznivci autoportrétů, nový přední fotoaparát je o dost kvalitnější než ten v předchozích iPhonech.

Baterie s o něco menší kapacitou se neukázala jako výrazný problém. Výdrž je tak stále stejná, nabíječku musí i nový iPhone navštěvovat každou noc. Rozhodně ale zájemcům doporučujeme si připlatit za verzi s větší pamětí. Kapacita 16 GB je opravdu málo. Škoda, že Apple nenabízí i verzi s pamětí 32 GB.

Na našem trhu by se měl nový iPhone začít prodávat v říjnu. Výrobce přesný termín ještě neoznámil. Cenu lze očekávat vyšší, než jaká byla při uvedení loňského modelu. Ten stál v základním provedení s pamětí 16 GB 18 390 korun. Provedení s pamětí 64 GB potom stálo 21 190 korun a vrcholná verze s pamětí 128 GB vyšla na 23 990 korun.

V sousedním Německu cena nového iPhonu 6s začíná na 739 eur (lehce přes 20 tisíc korun). To je o 40 eur (1 100 Kč) více než u loňského modelu. Vzhledem k jarnímu zdražení iPhonů na našem trhu, který zapříčinila změna kurzu koruny k dolaru, se dá očekávat, že nový základní iPhone u nás bude stát i přes 22 000 korun.

V porovnání s konkurencí je to vysoká cena. Ovšem i letošní konkurenční top modely stály zpočátku přibližně stejně. Po půl roce však zlevnily. Samsung Galaxy S6 edge s pamětí 32 GB nyní pořídíte za 19 800 korun. Čerstvá novinka HTC One M9+ s pamětí 32 GB vyjde na 23 500 korun. Sony Xperia Z3+, které se již dočkalo představení nástupce, má stále oficiální cenovku téměř 20 000 korun.

Loňské modely iPhonu zůstávají i nadále v nabídce. Apple u nich upravil ceny směrem dolů a základní iPhone 6 s pamětí 16 GB nyní stojí necelých 18 000 korun.