Na pohled starý známý, vylepšení najdeme uvnitř. První dojmy z iPhonu 6s

O tom, co přináší zahájení prodeje nového iPhonu, jsme vás už informovali (více zde). Zda jde o mnoho povyku pro nic, se dozvíte v recenzi, kterou chystáme. Zatím se s vámi podělíme o první dojmy, telefon máme prozatím krátce.

Apple se drží strategie, kdy vydává zcela nový iPhone každý druhý rok. Letošek vyšel na uvedení modernizované verze loňského modelu. Novinka se tak stále jmenuje iPhone 6, v názvu přibylo jen tradiční písmenko s.

Starý známý

Modernizované „mezimodely“ se vyznačují shodným vzhledem s předchozí generací. Nejinak je tomu i u nového iPhonu 6s. Pokud byste vedle sebe položili aktuální novinku a předchozí iPhone 6, tak nemáte šanci tyto dvě po sobě jdoucí generace od sebe rozeznat.

I nový iPhone tak zepředu působí elegantně, k zádům telefonu máme stále výhrady. Nevzhledné plastové proužky na jinak vcelku esteticky pojatém krytu zůstaly totiž zachovány. Jsou však nutností, iPhone přes ně komunikuje, přes kov by signál neprošel.

Apple mohl alespoň zapracovat na opravdu nehezky vystouplé čočce fotoaparátu umístěné v levém horním rohu zad telefonu. Fotografický modul její zarovnání s tělem telefonu nedovoluje, my bychom však klidně snesli silnější telefon (a větší baterii) než tento ústupek designu i praktičnosti. I u iPhonu 6s tak hrozí poškození vystouplé čočky.

Co není vidět na první pohled, je cítit ve chvíli, když si starší iPhone 6 a novější iPhone 6s vezmete do rukou. Novinka je o něco těžší. Na vině není ani tak odolnější konstrukce, ale nový displej vybavený rozpoznáváním síly dotyku.

Ve jménu dotyku

Nový iPhone 6s je první prodávaný smartphone, který disponuje rozpoznáváním tlaku při dotyku na displej. Ještě před Applem stejnou funkci představil Huawei, prozatím však není vůbec jasné, kdy se bude nový model Mate S prodávat, natož co všechno bude umět.

Apple už si technologii pracující se sílou dotyku vyzkoušel na notebooku MacBook a chytrých hodinkách Apple Watch. V těchto případech se technologie jmenovala Force Touch. Paradoxně toto označení u smartphonů nyní používá Huawei. U iPhonů pak Apple zvolil označení 3D Touch, tedy 3D dotyk.

3D dotyk funguje tak, že po jednoduchém přiložení prstu se některé základní ikony menu chovají standardně. Stačí však vyvinout trochu větší sílu, a aniž byste museli danou položku otevírat, objeví se nabídka nejčastěji používaných funkcí.

Například při najetí na ikonu fotoaparátu stačí trochu přitlačit a můžete rovnou natáčet video. To samé platí i pro prohlížení fotografií. Při prohlížení není nutné každou fotografii otevírat, stačí prstem přitlačit a objeví se náhled fotografie. 3D dotyk funguje i při náhledech v e-mailovém klientovi či webovém prohlížeči.

iPhone při silnějším stisku pomocí takzvaného Taptic Enginu vyšle uživateli citlivou odezvu projevující se mírným zavibrováním. Ovládání to ulehčuje. Co je ale poměrně matoucí, je skutečnost, že položky, které na sílu stisku reagují, nejsou nijak označeny. Stačilo by v ikoně zobrazit třeba tečku. Takto jde zatím o ovládání metodou pokus omyl.

Nové ovládání je jinak povedené a obsluhu chytrých telefonů posouvá o kus dále. Velký potenciál vidíme hlavně ve využití aplikací třetích stran. Třeba ve hrách. Už nyní některé aplikace podporují ovládání pomocí 3D dotyku, s postupem času jich bude přibývat.

Displej s novým způsobem ovládání si zachoval shodnou specifikaci, jakou disponuje displej předchozí generace iPhonu. V případě modelu 6s jde tedy stále o 4,7palcový displej s rozlišením 750 x 1 334 obrazových bodů. Přestože konkurence používá dokonce již displeje s UHD rozlišením (2 160 x 3 840 pixelů), tak displej nového iPhonu stále patří ke špičce. A to jak podáním barev, které jsou syté a přesto „nepřebarvené“, tak stále dostačující jemností.

Lepší fotoaparát

Další inovací je vylepšený fotoaparát, který má 12megapixelové rozlišení. Novinkou je rovněž funkce Živá fotografie. Ta spolu s pořizovaným snímkem natočí krátkou sekvenci. Náhled na sekvenci se provádí právě silnějším stiskem displeje.

Samotný fotoaparát slušně fotí i ve zhoršených podmínkách, jak dokazují přiložené fotografie. Barvy jsou i při umělém osvětlení věrné a snímky nepostrádají ostrost. Šum byl oproti předchůdci potlačen. Novinkou je nahrávání videa v 4K rozlišení.

Vyšší výkon

Apple dal novému iPhonu do vínku výkonnější procesor A9. Ten má být až o

70 procent výkonnější. Zvětšila se i operační paměť, a to na 2 GB. A jaký to má vliv? Už minulý iPhone rozhodně nebyl žádný louda, novinka reaguje bleskurychle a nic se neseká. A to ani při přehrávání videa v nejvyšším rozlišení.

Odladění systému je příkladné, výhodou oproti konkurenci je, že je systém přímo šit na míru iPhonu. Apple svůj systém iOS nikomu jinému neposkytuje. Vylepšení dostupná v nejnovějším provedení systému iOS 9 jsme popsali v samostatném článku (více zde).

Vylepšen byl i senzor otisků prstů umístěný tradičně do ústředního tlačítku pod displejem. S rychlostí rozpoznávání jsme neměli problém ani u starších iPhonů, nový senzor má být přesto dvakrát rychlejší. Zda tomu tak bude, se dozvíme při delším každodenním používání.

Negativa zůstala

Co se nám však i nadále nelíbí, je politika Applu. Základní model má totiž stále jen 16 GB uživatelské paměti. To je v dnešní době už opravdu málo. Se schopností pořizovat 4K videa se paměť zaplní raz dva, využití cloudového úložiště tak bude nezbytnou nutností.

I když je nový iPhone o něco těžší, tak se zmenšila kapacita baterie. Těžší i větší je nový displej, na baterii tak nezbylo tolik místa. Baterie iPhonu 6s má kapacitu 1 715 mAh, předchůdce přitom používá baterii s kapacitou 1 810 mAh. Výrobce sice udává shodnou papírovou výdrž, jak tomu bude doopravdy, se dozvíme až po delším používání.

Žádná láce

Očekává se, že nový iPhone bude dražší než ten předchozí. Apple však ceny pro český trh prozatím neoznámil, můžeme se tedy dočkat překvapení. Nový iPhone rozhodně nebude levnější než iPhone 6, jehož cena při uvedení startovala na 18 390 korunách. Konkrétní datum zahájení prodeje nových iPhonů na našem trhu Apple sice prozatím neoznámil, čeští fanoušci by se však měli dočkat již v říjnu.