Příští iPhony prodejní rekord „šestky“ nepřekonají, myslí si analytici

Apple v loňské vánoční sezoně stanovil s 74,5 miliony prodaných iPhonů firemní rekord, nikdy do té doby ani potom se tolik telefonů v jediném čtvrtletí prodat nepodařilo.

Firma tehdy vůbec poprvé představila iPhony s různou velikostí displeje. Zatímco základní šestka disponuje 4,7palcovou obrazovkou, panel verze Plus měří rovných 5,5 palce, a řadí se tak mezi phablety. Do té doby měl iPhone nejvýše čtyřpalcový displej a prvních pět generací až po model 4s si vystačilo s 3,5palcovou obrazovkou.

iPhony dorostly androidí konkurenci

Telefony s Androidem v tomto byly vždy nejméně palec napřed, a chlubily se tak citelně větší plochou displeje. Náskok obří a obtížně čitelné armády telefonů s Androidem příchod aktuálního dua iPhonů v podstatě smazal, rozdíly v úhlopříčkách najednou nebyly tolik zásadní.

A jelikož poptávka po telefonech s velkým displejem v poslední době sílí, měly povyrostlé iPhony trochu snazší situaci. Uživatelé, kteří vyžadovali velký displej, ale používali iPhone, najednou mohli sáhnout po modelu 6/6 Plus a nemuseli tak ekosystém iOS opustit.

Displeje příští generace, ať už se bude jmenovat 6s/6s Plus nebo 7/7 Plus, se však dále nafukovat nebudou. Apple bude opět s novou verzí paralelně prodávat i modely stávající, pravděpodobně v 16GB a 64GB verzích. Nejvyšší 128GB paměť pak bude výsadou výhradně aktuální kolekce.

Příští iPhony: stejně velké, ale rychlejší a s lepším fotoaparátem

Podle analytika Timothy Arcuriho ze společnosti Cowen and Co tak bude uvedení příštích iPhonů zároveň velkou šancí udat velký objem modelů 6/6 Plus za nižší ceny než dosud. Zdaleka ne všichni uživatelé menších modelů (4/4s, 5/5s) totiž musí při omlazení svého telefonu nutně sáhnout po připravované verzi. Ta přinese opět novou generaci čipové sady a mluví se o integraci systému TouchForce, díky kterému by displej uměl rozlišit intenzitu stisku, pevnějšímu tělu a lepším fotoaparátu.

Současný iPhone přesto bude dostatečně výkonným společníkem a hlavní devizou, tedy velkým displejem, na rozdíl od dnes doprodávané generace 5s/5s již disponuje. Právě tento fakt může podle analytiků pozici již deváté generace iPhonu zkomplikovat. Dá se říci, že mezi největší konkurenty nových iPhonů budou patřit ty současné.

Arcuri také připomíná dřívější slova šéfa Applu Cooka, který rád a často mluví o hojné migraci uživatelů Androidu na iPhone. Tento trend by podle něj mohl v budoucnu ještě zesílit právě díky jistému snížení cen modelů 6/6 Plus, které uvedení nové generace přinese.

Ve stejném duchu se vyjádřila také společnost Macquire Research. I její analytici vidí za rekordními prodeji iPhonů v prvním fiskálním kvartálu letošního roku (čtvrtý kvartál 2014) tehdejší poptávku příznivců iPhonu po telefonu s velkým displejem. Zároveň dodávají, že takové vysvětlení pro možná slabší odbyt nové generace iPhonů zní neuvěřitelně jednoduše, což však neznamená, že se nemůže naplnit a hodnota akcií Applu v důsledku toho v příštím období poklesnout.