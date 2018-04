Příští iPhony dostanou mnohem lepší rozlišení displeje. Doženou špičku

Apple zcela obměňuje iPhony každé dva roky. Mezi tím dochází jen k menším vylepšením. Na podzim se tak dočkáme modelů iPhone 6s a 6s Plus. Podle posledních informací by však tyto „mezistupně“ měly dostat značné vylepšení.

Podle populárního čínského portálu Feng budou mít chystané iPhony 6s a 6s Plus displeje se shodnou úhlopříčkou jako současné šestky, ale jejich rozlišení povyroste. Velký iPhone 6s Plus by měl dostat 5,5palcový displej s ultravysokým rozlišením QHD, tedy 2 560 × 1 440 obrazových bodů. Současné provedení má Full HD rozlišení.

Model iPhone 6s by pak měl mít 4,7palcový displej s rozlišením 1 920 × 1 080 obrazových bodů. Současný iPhone 6 má displej s rozlišením 1 334 × 750 obrazových bodů.

Spekulace by mohly mít základ v informaci, podle které Apple investuje do výrobců displejů JDI. Investice má být použita pro novou továrnu pro produkci displejů právě pro nové iPhony.

Že budou displeje oproti současným nové, doplňuje informace o podpoře technologie Force Touch. Takové displeje už mají chytré hodinky Apple Watch. Displeje by tak měly rozpoznat sílu dotyku.

Dalším vylepšením má být nový 12megapixelový fotoaparát od Sony. Základní provedení iPhonů bude podle dostupných zpráv nově začínat s kapacitou paměti 32 GB a ne 16 GB. Vylepšena má být rovněž konstrukce, aby se neopakovala takzvaná bendgate, tedy aféra, že lze velký iPhone 6 Plus snadno ohnout.