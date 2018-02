Přítel ho požádal o doručení iPhonů. Dostal trest smrti

Video celníků rozbalujících na první pohled nikterak podezřelé krabičky s iPhony 6s Plus se bez bližšího upřesnění objevilo na sociálních sítích již koncem loňského roku. Konkrétnější informace vypluly na povrch ovšem až v těchto dnech.

Obsah dvou krabiček, s nimiž cestoval nejmenovaný muž do Dubaje, pojali celníci na letišti v Abú Zabí za podezřelé při běžné kontrole. Rentgen totiž prokázal, že skutečný obsah krabiček se od toho očekávaného výrazně liší. Muž byl proto odveden k důkladnější kontrole, kde se podezření celníků záhy potvrdilo. Z krabiček totiž po jejich otevření vyjmuli dva sáčky s krystalickou látkou. Podle pákistánského portálu Parhlo šlo o kokain.

Muž byl tedy okamžitě zatčen a byl obviněn z pašování drog. To ovšem odmítal s tím, že neměl o skutečném obsahu krabiček vůbec tušení. Hájil se tím, že byl jen požádán svým přítelem, zda by nedoručil dva nové iPhony jeho známému. Nutno podotknout, že „odesílatel“ pamatoval opravdu na vše - krabičky totiž znovu zatavil do folie a opatřil je i patřičnými přelepkami. Pro laika tak byly na první pohled zcela nerozeznatelné od originálního balení.

Co bylo ovšem podezřelé, byla jejich hmotnost. Zatímco ve skutečnosti se originální balení iPhonu 6s Plus pohybuje pod půlkilogramovou hranicí, tak každá ze zabavených krabiček vážila přes jeden kilogram.

Ačkoli se muž opakovaně snažil soudy přesvědčit, že byl jen nastrčeným bílým koněm, nebylo mu to nic platné. Místní zákony jsou vůči drogám opravdu nekompromisní, muž byl za pašování dvou kilogramů kokainu odsouzen k trestu smrti.