iPhone 6s bude stejně velký, ale rychlejší a pevnější

Zatímco panely telefonů s Androidem se přiblížily hranici 4,5 palce již koncem roku 2010, konzervativní Apple i o rok později představil model 4s s drobnou 3,5palcovou obrazovkou. Historicky první zvětšení panelu iPhonu přišlo teprve v září 2012, kdy firma již pod vedením současného šéfa Tima Cooka předvedla iPhone 5.

Další a již nutné přifouknutí úhlopříčky přišlo o dva roky později, kdy Apple kromě základního 4,7palcového modelu uvedl i verzi s dovětkem Plus s 5,5palcovým panelem.

Stejné schéma, tedy menší a větší model, podle mnoha indicií výrobce nehodlá opustit a ve druhé polovině roku tak přijde iPhone 6s a 6s Plus. S několikrát zmiňovaným novým čtyřpalcovým iPhonem už nejnovější předpovědi nepočítají.

Co se týká rozlišení, na v září nastavených parametrech by se nemělo nic měnit. Panely tak svou jemností budou oproti konkurenci stále zaostávat o několik délek, ovšem tento parametr přeci jen není ten nejdůležitější. Celkově jsou displeje současných iPhonů hodnoceny vysoko.

Masová výroba iPhonů deváté generace podle TrendFoce začne v červnu a k prodejcům se první várky mají dostat ještě během třetího čtvrtletí roku. V tomto období má celková expedice dosáhnout objemu 24 milionů.

V závěru roku, kdy výrobní linky pojedou na maximum a nejvyšší bude i apetit kupujících si nový iPhone pořídit, k distribuci zamíří více než 50 milionů telefonů s logem nakousnutého jablka.

Celkem se podle předpokladů analytiků letos prodá přes 230 milionů iPhonů, což by znamenalo meziroční 20procentní nárůst. Nová generace se má na celkovém čísle podílet přibližně 35% podílem, tedy více než 80 miliony kusy.

Více rychlejší paměti, výkonnější srdce i fotoaparát

Šéf divize Samsungu, zabývající se produkcí čipových sad, Kim Ki-nam v minulých dnech potvrdil zakázku Applu na produkci čipsetů pro letos uvedené iPhony a iPady. SoC Apple A9 Samsung vyrobí 14nm procesem, do kterého firma investovala nemalé prostředky.

Investice se firmě ale v konečném důsledku vyplatí, jelikož Applu nabídne modernější technologii než konkurenční TSMC z Tchaj-wanu, která vyrábí hardware pro současné iPhony a produkuje třeba i Snapdragon 810 pro Qualcomm.

Vylepšení se dočká také operační paměť. Dosud užívaná a v konkurenci až 4GB telefonů s Androidem chudě působící 1GB porce se letos zdvojnásobí. Moduly typu LPDDR4 budou navíc vyrobené modernějším 20nm procesem (aktuální vznikají 25nm technologií), což přinese až poloviční nárůst přenosové rychlosti. Energetická náročnost má naproti tomu poklesnout o nezanedbatelných 40 procent.

Změnit by se měla minimální velikost vnitřní paměti. Dosavadních 16 GB bez možnosti dalšího rozšíření je opravdu málo, paměť navíc není uživateli k dispozici v plné míře, jelikož nemalou část uzme operační systém. Předpoklady tak uvádějí, že nejmenší úložiště bude 32GB, další dvě varianty, 64 GB a 128 GB, pak zůstanou. Tyto verze by pak měly tvořit více než polovinu produkce příštích iPhonů.

Vylepšen bude i vestavěný fotoaparát, který má dostat modernější snímač s 12 miliony světlocitlivých buněk. Podle šéfa analytické firmy IHS Kevina Wonga by však více buněk na stejné nebo jen mírně větší plošce snímače mohlo znamenat zmenšení pixelu. Buňka na snímači současných iPhonů má rozměr 1,5 mikronu.

Větší plocha buněk znamená více dopadajícího světla a ve výsledku tedy méně šumu, což je důležité zejména při horších světelných podmínkách. Menší plochu buněk by ale Apple mohl kompenzovat zvýšením světelnosti objektivu ze současných F/2.9 na F/1.9. Vylepšení se patrně dočká také přední fotoaparát, jelikož obliba autoportrétů nabývá obřích rozměrů a současný megapixelový snímač je pro tyto účely sotva použitelný.

Stejný naopak zřejmě zůstane LED blesk, bude opět dvojitý a tedy schopný emitovat světlo.

Displej: stejná velikost, nižší tloušťka a systém ForceTouch

ForceTouch není pro fanoušky Applu prázdným pojmem. Výrobce totiž touto technologií vybavil touchpad nejnovějšího MacBooku Air, který nově pozná sílu stisku.

Předpokládá se, že je snahou výrobce tuto vlastnost přenést i na displeje nových iPhonů. Ten by tak poznal nejen intenzitu dotyku, ale i délku a podle toho reagoval (provedl předdefinovaný příkaz nebo nabídl rozličné nabídky). Princip ovládání by se dal přirovnat k tlačítku pro expozici u fotoaparátu, kdy se nejprve namáčkne a pak teprve úplně stiskne. Podobně funguje touchpad zmíněného MacBooku.

Konstrukce počítá s uložením flexibilního obvodu pod samotný LCD modul. Tyto obvody by Applu měla dodat americká společnosti Analog Devices.

Jedna věc je hardware a druhou pak software, který by nových možností displeje dokázal využít. Vývojáři by tak dostali nový nástroj, jež by v leckterých aplikacích dokázali s důvtipem využít. Nechme se tedy překvapit, zda se takto chytrý displej objeví už u příští generace, nebo se jeho nasazení dočkáme až později.

Ming-Chi Kuo z KGI, který dění v Applu dlouhodobě sleduje, mluví o vylepšení hlavního tlačítka (home). To bylo v roce 2013 obohaceno o safírové sklíčko chráněné čtečkou otisků prstů Touch ID a nově by mohlo mít funkcí malého touchpadu.

Japonský dodavatel LED se pochlubil snížením tloušťky diod z 0,6 na 0,4 mm. To sice přinese zhruba o desetinu nižší úroveň jasu, což ale vykompenzuje integrace dodatečných dvou až tří diod. Ono vylepšení tak sníží celkovou tloušťku displeje a tím celého telefonu. Příští iPhony by tak mohly být ještě tenčí, byť honba za co nejštíhlejším profilem patrně v Cupertinu není prioritou.

Tělo: stejné linky, ale pevnější. Bude i zlaté

Nedlouho po uvedení začaly aktuální generaci iPhonů zužovat komplikace. Tou nejvážnější byla tzv. bendgate, tedy ohýbací aféra (více v dřívějším článku). Ačkoli ji Apple nejednou bagatelizoval, interní informace ukázaly, že kauza byla vážnější, než výrobce navenek připouštěl.

Nejen proto bude šasi příště vyrobeno z pevnější hliníku, jež se ve slovníku Applu označuje jako Series 7000 aluminium. Tento materiál má být oproti současnému pevnější zhruba o 60 procent, což by mělo být dostatečnou zárukou vyšší meze pevnosti v ohybu. Telefony v kapse by se tedy už ohýbat neměly.

Se zpevněným krytem souvisí také očekávaný příchod nového barevného provedení Rose Gold, které doplní současnou trojici barevných variant (stříbrná, zlatá a šedá).

Půjde ale jen o novou barvu hliníku, neočekává se, že by kryt telefonu byl kdy vyroben ze skutečného zlata, jako tomu je u Apple Watch Edition, kde cena startuje na 10 tisících dolarech.