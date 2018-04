Nové iPhony pod lupou: těžká váha, extra výkon a vyšší cena

Vzhled nového iPhonu 6s a většího 6s Plus není žádným překvapením. Apple „zgruntu“ obměňuje svoji modelovou řadu každý druhý rok. Což není letošní případ, takže nové modely převzaly design současné generace, představené loni v září. Změnila se však výbava. Mimo lepšího fotoaparátu a dalších položek výbavy je hlavní změnou takzvaný 3D dotyk.

3D dotyk nemá nic společného s vizuálními efekty. Apple tak slovy marketingu označil novou schopnost dotykového displeje. Konkurence, v podobě nedávno představeného Mate S od Huawei podobnou funkci nazývá force touch. Ta spočívá v rozpoznání síly dotyku. Například při prohlížení došlých e-mailů lze „nakouknout“ na zprávu pouhým dotykem, silnější zatlačení e-mail otevře. Přejetím do strany lze „pootevřený“ e-mail rovnou smazat. To samé platí pro otevření internetových odkazů či míst v mapách nebo to lze využít pro prohlížení fotografií.

Nová funkce také umožňuje přímo z hlavního menu otevírat jednotlivé funkce pomocí zkratek. Stačí se dotknout některé z ikonek v menu a objeví se zrychlená nabídka. Delším podržením se potom aplikace otevře. Pro napsání zprávy se tak stačí přímo v menu dotknout ikony zpráv a zvolit nejvíce používané kontakty pro přímé psaní textovky.

Ovládání se projeví také v možnosti snadnějšího přepínání otevřených aplikací, takzvaného multi-taskingu. Nově bude rovněž možné využít ve vybraných aplikacích klávesnici jako trackpad. Stačí silněji přidržet prst. Toto řešení poslouží k snadnější editaci textu. Rozpoznávání síly dotyku bude možné využít i v malování. Nový způsob ovládání budou moci využít rovněž vývojáři aplikací.

Na nové ovládání si bude nutné chvíli zvykat, uvidíme až nový iPhone vyzkoušíme. Apple není první, kdo smartphone s podporou síly dotyku představil. Před pár dny tak učinil čínský Huawei. V jeho případě ovšem prozatím nevíme, co bude jeho provedení umět, ani kdy bude takto vybavený telefon v prodeji.

VIDEO: iPhone 6s Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozlišení displejů zůstává

Mimo podpory 3D dotyku se parametry displeje nových iPhonů od těch použitých v předchůdcích neliší. Nepotvrdily se tak spekulace, že Apple použije displeje s vyšším rozlišením. Menší model má 4,7palcový displej s rozlišením 1 334 × 750 obrazových bodů. Větší iPhone má 5,5palcový displej s rozlišením Full HD 1 920 × 1 080 obrazových bodů.

Vylepšením prošel fotoaparát, který Apple pojmenovává iSight. Oproti osmimegapixelovému předchůdci má nový fotoaparát 12megapixelové rozlišení. Optická stabilizace obrazu je znovu vyčleněna jen pro větší iPhone 6s Plus. Světelnost nového fotoaparátu je f/2.2. Nechybí True Tone blesk.

iPhone 6s a 6s Plus

Nový fotoaparát zvládá pořizovat videa až v 4K rozlišení (3 840 × 2 160 obrazových bodů) a to v kvalitě 30 snímků za sekundu. Videa v rozlišení Full HD mohou být v kvalitě 60 snímků za sekundu. Při nahrávání videa lze pořizovat jednotlivé fotografie.

Místo předního blesku Retina flash

Stejně jako se zlepšil hlavní fotoaparát prošel vylepšením i ten přední. Nyní má rozlišení pět megapixelů a jeho světelnost je shodná s hlavním snímačem. Pomocí předního fotoaparátu lze pořizovat lepší snímky i za zhoršených podmínek. Jako blesk poslouží displej, který dokáže „bliknout“ třikrát jasněji než běžně. Apple toto řešení nazval Retina Flash.

Další novinkou jsou takzvané živé fotky. Ty spočívají v pořízení sekvence snímků, která se spojí do krátké animace. Spolu s živými fotkami bude možné pořizovat i zvuk. Živé fotografie najdou uplatnění jako tapety zobrazené na pozadí hlavní obrazovky a jistě si najdou cestu především na různé sociální sítě, kde už nyní vládnou gif animace či krátká videa.

70 procent výkonu navíc

iPhony 6s a 6s Plus používají nový procesor A9. Apple tradičně neuvádí podrobnosti, jen podotýká, že nový 64-bitový procesor je až o 70 procent výkonnější než ten v předchozí generaci. Grafický procesor je dokonce podle Applu o 90 procent výkonnější. Nechybí pohybový koprocesor M9.

I nové iPhony mají senzor otisků prstů, které jsou umístěny do ústředního tlačítka pod displejem. Nový senzor má být rychlejší než současný, i když s jeho rychlostí problémy nebyly. Nové iPhony podporují snad všechna myslitelná pásma sítí LTE (23 pásem; až 300 Mbps). Nechybí podpora wi-fi 802.11 a/b/g/n/c/ac MIMO, Bluetooth je ve verzi 4.2. Technologie NFC slouží pro mobilní platby Apple Pay.

Satelitní navigace je podporována ve standardech GPS a Glonass. Oba modely podporují volání přes sítě 4G takzvané VoLTE. Nadále se budou nové iPhony nabízet ve třech verzích lišících se vestavěnou uživatelskou pamětí. Na výběr bude opět mezi 16 GB, 64 GB a 128 GB variantou.

Kapacitu baterií americký výrobce neuvádí. Menší model by měl vydržet na příjmu až 10 dní, větší dokonce 16 dní. To by se jich ale uživatel nesměl dotknout. Odhadujeme, že se výdrž nijak zásadně nezmění a nové iPhony by měly přečkat jeden perný den na jedno nabití. Bezdrátové nabíjení stále podporováno není.

Design nezměněn, ale je nová barva

Design nových iPhonů se od předchůdců, jak už bylo řečeno, nezměnil. Estetickou inovací je nové růžové provedení Rose Gold. Překvapivě se oproti předchůdcům liší rozměry. Rozdíly jsou minimální, některé příslušenství ale nemusí s novými iPhony fungovat.

iPhone 6s má rozměry 138,3 × 67,1 × 7,1 milimetru. To je na výšku o 0,2 milimetru více, na šířku 0,1 milimetru a tloušťku 0,2 milimetru. Větší iPhone 6s Plus má rozměry 158,2 × 77,9 × 7,3 milimetru. To je opět více než u předchůdce a to na výšku o 0,1 milimetru, na šířku o 0,1 milimetru a tloušťku o 0,2 milimetru.

Pořádná slitina, pořádná hmotnost

Docela výrazně se oproti předchůdcům změnila hmotnost novinek. Menší iPhone 6s má hmotnost 143 gramů, předchůdce je o 14 gramů lehčí. Větší model s označením Plus má hmotnost 192 gramů. Předchozí větší iPhone přitom vážil jen 172 gramů.

Na vyšší hmotnosti se podepsalo použití odolnější hliníkové slitiny 7000. Opakovat by se tak neměla aféra Bendgate, nové iPhony by nemělo být snadné ohnout. Něco také váží nová technologie dotykového displeje.

Nový iOS

Součástí nových iPhonů bude nový operační systém iOS 9. Špatnou zprávou je, že stále není podporovaná čeština v rámci osobní asistentky Siri. Nový systém bude dostupný od 16. září i pro starší přístroje, konkrétně od modelu 4s z roku 2011 výše.

Spolu s novými iPhony stále zůstávají v prodeji současné modely 6 a 6 Plus. Ty ale přišly o provedení s obří pamětí 128 GB a o zlatou verzi. V prodeji také zůstává iPhone 5s, který má čtyřpalcový displej.

Kdy a za kolik?

Na hlavních trzích, mezi které Česká republika nepatří, se iPhony 6s a 6s Plus začnou prodávat 25. září, předobjednávky bude možné zadávat už od této soboty 12. září. Dostupnost na českém trhu Apple zatím neoznámil, ale dřív než začátkem října to nebude, dost možná až na konci.

Ceny v Německu už jsou známé. Základní model 6s začíná na 739 eurech, což je o 40 víc než u adekvátního loňského modelu 6. V přepočtu to je necelých 20 000 korun a s ohledem na to, že v Česku jsou po jarním zdražení ceny vyšší než v Německu, tak základní model může stát přes 22 000 korun.

Větší model 6s Plus začíná s cenou na částce 849 eur, tedy o 50 eur výše než loňský model 6 Plus. V přepočtu to je 23 000 korun. Jenže po zdražení stála loňská šestka plus 24 390 korun, takže nový model by mohl začínat na částce přesahující hranici 25 000 korun. Nejdražší provedení bude v Německu stát 1 069 eur, což je v přepočtu necelých 29 000 korun. Česká cena ale pravděpodobně přesáhne hranici 30 000 korun.