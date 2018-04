Takhle to dopadne, když se iPhone zkříží s Blackberry

Německý portál Curved si položil otázku, jak by asi vypadala současná generace iPhonu, pokud by se Apple inspiroval novinkou skomírající kanadské společnosti BlackBerry. Model Priv je totiž po dlouhé době prvním blackberry s plnohodnotnou qwerty klávesnicí, která se vysouvá zpod displeje (více zde). Vznikl tak koncept iPhonu 6k, který by potěšil především uživatele volající po návratu hardwarových klávesnic.

iPhone s přídomkem „k“ (zkratka pro keyboard) si i přes odlišnou konstrukci zachoval rozměry shodné s reálným iPhonem 6s. A to především díky pojetí hardwarové klávesnice, která se oproti koncepci BlackBerry liší. Nevysouvá se totiž zpod telefonu, plně podsvícená klávesnice se po stisknutí příslušného tlačítka vysune přímo z těla iPhonu.

Klávesnici, která přebírá vzhled tradiční systémové, by nebylo navíc nutné zcela vysouvat. Současně s tím, jak se vysouvá, totiž z displeje mizí i příslušné řádky té systémové klávesnice. Částečným vysunutím by si tak uživatel mohl zpřístupnit jen vybrané řádky, ty zbývající by pak ovládal přímo na displeji.

Postupné přelévání systémové klávesnice v hardwarovou je zajímavou myšlenkou, nicméně v praxi by využití výše zmíněné kombinace obou klávesnic nebylo vzhledem k výškovému rozdílu dílčích částí telefonu patrně komfortní.

Tato drobná výtka nicméně konceptu iPhonu 6k nikterak neubírá na zajímavosti. Dle našeho úsudku jde o jednu z těch zajímavějších vizí, které by nemusely být vůbec nereálné. Patrně by si to však vyžádalo daň v podobě silnějšího těla iPhonu.