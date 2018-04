Spekulace o novém čtyřpalcovém iPhonu sílí. Apple už objednal displeje

Podle serveru MoneyDJ Apple objednal u společnosti AU Optronics displeje pro nové iPhony. Displeje s úhlopříčkami 4,7 palce a 5,5 palce budou určeny pro nástupce loňských modelů iPhone 6 a 6 Plus.

Podle tchajwanského serveru ovšem Apple objednal i displeje s úhlopříčkou čtyři palce. Podle dřívějších spekulací by měla firma letos uvést i nástupce modelu 5s s menším displejem. Ale zatím není nic potvrzeno.

iPhone 5s bude letos na podzim v prodeji už druhým rokem. Stejně tak i levný model 5c, který však podle dostupných informací nedosahuje nijak závratných prodejů.

Nové iPhony by se měly podle filozofie značky jmenovat 6s a 6s Plus. Půjde tedy jen o vylepšené loňské smartphony. Nový menší čtyřpalcový iPhone by měl nést označení 6c.

Displeje pro iPhony dodává několik producentů. Pro model 6 s 4,7palcovým displejem jsou to společnosti LGD, JDI a Sharp, pro větší model 6 Plus pak firmy LGD a JDI.

Nový dodavatel by měl pomoci Applu uspokojit poptávku po nových iPhonech. Společnost AU Optronics už dříve pro Apple produkovala displeje pro první generaci tabletu iPad mini.