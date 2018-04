iPhone 6 už nebude drobeček. Ten menší se ukazuje zapnutý

Server GSMArena zveřejnil nové fotografie zapnutého menšího nového iPhonu 6. Nový únik tak jen potvrzuje jeho už známou podobu. Telefon bude díky většímu displeji rozměrnější, než na co jsme od Applu zatím zvyklí.

Základní iPhone 6 dostane 4,7palcový IPS displej. Ten by měl mít nestandardní rozlišení 1 704 × 960 obrazových bodů. Jemnost displeje tak bude 416 obrazových bodů na palec. Displej by tak měl být o poznání jemnější než ten u současných modelů 5s a 5c s čtyřpalcovými displeji, které mají jemnost 326 obrazových bodů na palec.

Menší iPhone 6 by měl mít 64bitový dvoujádrový procesor A8 s taktem 2 GHz. Operační paměť by měla mít kapacitu 2 GB. Uživatelská se bude lišit podle verze. Jedna z nich by měla dostat i obří paměť 128 GB. Ovšem asi až příští rok a ne hned od začátku prodeje.

Nový iPhone 6 už nebude takový „drobeček“ jako současný iPhone 5s s rozměry 123,8 × 58,6 × 7,6 milimetru. Menší provedení s 4,7palcovým displejem má mít rozměry 138 × 67 × 6,9 milimetru. Větší iPhone 6 s 5,5palcovým displejem má mít potom rozměry 158 × 77 × 7 milimetrů.