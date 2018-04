iPhony 6 nemají vadné baterie, tvrdí Apple. Vznícení způsobují vnější vlivy

Apple tak reagoval na zprávu zveřejněnou v pátek Šanghajskou radou pro ochranu spotřebitelů, kde se popisovaly případy vznícení baterie v iPhonu 6 a případy, kdy se telefony vypnuly, přestože baterie ještě nebyla vybitá (více se dočtete zde).

„Přístroje, které jsme doposud zkoumali, jasně prokázaly, že došlo k jejich fyzickému poškození,“ uvedla mluvčí Applu v e-mailové odpovědi agentuře Reuters s tím, že ke vznícení došlo až poté.

Čínský trh není Applu poslední dobou příliš nakloněn, v posledních třech čtvrtletích zde totiž zaznamenává poklesy tržeb. Firma přesto věří v úspěch aktuální generace iPhonu. Pokles prodeje zahraničních smartphonů v Číně nezaznamenává jen Apple, ale i další zahraniční výrobci. Důvodem je jednak konkurence levnějších domácích výrobců, tak i různé kauzy, které narušují důvěru místních spotřebitelů.

V případě Applu je nejznámější kauzou bendgate, tedy ohýbání iPhonu 6 v kapse u kalhot (více zde). Stejnou generaci provázela i kauza plastových proužků pro prostup signálu, které se obarvovaly od džínoviny (více zde). Některým přístrojům také přestával displej reagovat na dotyk, mluvilo se o takzvané touch diseas, tedy dotykové nemoci.

Zbarvování plastových proužků trápilo také HTC. V roce 2012 se s tímto problémem potýkala bílá varianta tehdy špičkového HTC One X, o rok později si na zbarvené dělící pruhy stěžovali někteří uživatelé HTC One M7.

Bez problémů se neobešla ani předchozí generace iPhonů, modely 6s a 6s Plus trápilo samovolné vypínání a také zahřívání tlačítka s Touch I (více zde). Nejvíce publicity se pak dostalo samovzněcujícímu se smartphonu firmy Samsung Galaxy Note 7. Například společnost Instrumental je přesvědčena, že za problémem stojí agresivní design phabletu (více zde). Samsung příčinu stále šetří, oficiální stanovisko by měl vydat do konce roku.

Ztrátu důvěry v zahraniční výrobce dokazují mnohé diskuze na čínských sociálních sítích. V kritických komentářích uživatelů, kterých Šanghajská radou pro ochranu spotřebitelů nasbírala začátkem tohoto týdne na desítky tisíc, se objevují i otázky typu, jak si mohou tito výrobci dovolit prodávat své přístroje tak draze, přičemž nejsou schopni zaručit bezpečné používání.

Například student z Pekingu agentuře Reuters řekl, že jej kauza vzněcujících se baterií iPhonu 6 přiměla změnit své návyky: „Například se už neodvažuji brát si telefon do postele, a když se přehřeje, rychle jej dávám stranou.“