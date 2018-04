Apple zadal obří výrobu příštích iPhonů. Očekává rekordní odbyt

Loni Apple vůbec poprvé současně představil dva různé iPhony, plnohodnotného nástupce "pětky" s označením 5s totiž doplnil cenově o něco dostupnější model 5c, který přinesl hardware minulé generace v plastovém šasi.

V první objednávce přitom Apple své dodavatele žádal o 50 až 60 milionů kusů zmíněné dvojice modelů. Letos se tedy situace bude opakovat. Opět se totiž chystá uvedení dvou přístrojů, ovšem rozdíly budou mnohem větší, než tomu bylo loni.

Krom iPhonu 6 se 4,7palcovým panelem totiž šéf značky Tim Cook spolu se svým týmem s největší pravděpodobností představí také vůbec první phablet značky, jehož displej doroste do velikosti 5,5 palce. Citelně větší oproti loňskému roku bude i objem výroby a tím i prodejů.

Role výrobce menšího modelu se zhostí Foxconn a Pegatron, masová výroba by měla začít už během srpna. Phablet pak budou kompletovat linky společnosti Hon Hai, produkce má začít v průběhu září.

Očekávaná dvojice přístrojů by mohla stanovit nový rekord co se týká uvedení produktu s nakousnutým jablkem na trh, zájem kupujících bude zcela jistě enormní, a to během celé vánoční sezony. Tu dosud nejúspěšnější Apple zaznamenal právě loni, kdy ve čtvrtém kvartálu prodal celkem 51 milionů iPhonů.

Předpovědi analytiků pro uplynulé druhé čtvrtletí jsou ale také příznivé, byť objem bezmála 36 milionů udaných iPhonů nepůsobí vedle předchozí cifry nijak impozantně, přeci jen je to meziročně nárůst o 15 procent.

Čeká se obrovský odbyt v Číně

Apple si slibuje značný nárůst poptávky po chystaných přístrojích v Číně, kde se telefony s velkými displeji těší nesmírné oblibě. Spoustě uživatelů totiž na rozvojových trzích takový telefon nahradí i počítač. Zárukou vysokého odbytu je letos uzavřené partnerství s China Mobile, který je aktuálně největším operátorem světa.

Právě v ohledu velikosti displeje iPhone vůči konkurenci značně zaostává, poslední dvojice 5s/5s má čtyřpalcové panely. Taková velikost je u telefonů s Androidem nebo Windows Phone známkou pro vůbec nejnižší cenovou kategorii. Naproti tomu iPhone patří mezi nejdražší telefony na trhu.

Vzrůstající oblibu přerostlých telefonů dokazuje výzkum společnosti Counterpoint Research, podle kterého 98 procent všech v květnu prodaných telefonů s Androidem cenovky nad 400 dolarů (asi 8 tisíc korun) mělo displej větší než 5 palců.

Možná ale stojíme před soumrakem špičkových smartphonů za cenu 20 tisíc korun. Agresivní čínští výrobci v čele s Lenovo a především Xiaomi dokazují, že výborně vybavený a dílensky poctivě zpracovaný telefon nemusí cenou kopírovat slušně vybavený notebook. Posledním důkazem je tento týden představené Xiaomi Mi 4, které připomíná iPhone za poloviční cenu (více zde).

Safírové sklo výzvou i komplikací

Jak WSJ dále opět připomíná, inženýrům Applu trochu zkomplikoval život displej 5,5palcového přístroje, který využívá nové technologie, kdy samostatnou dotykovou vrstvu nahradí integrací dotykových senzorů přímo do vrstvy tekutých krystalů. To dovolí citelně snížit celkovou tloušťku displeje a tedy i zařízení samotného.

Z důvodu komplikované výroby a tedy možnosti vadných sérií těchto dotykových panelů prý Apple objednal výrobu dílů rovnou pro 120 milionů kusů. Nedostatek libovolného komponentu totiž může způsobit výpadek výroby a tím nedostatečnou nabídku. Ostatně s takovouto situací se výrobci čas od času setkávají, například loni komplikace při výrobě hliníkového krytu s technologií ZeroGap (tedy bez mezer) způsobila zpoždění uvedení špičkového HTC One.

Nový typ displeje ale není jedinou překážkou, s níž se musí Apple při výrobě 5,5palcového přístroje popasovat. Komplikaci představuje také safírové sklo, kterým má být panel chráněn. Dosud Apple safír využil pouze k překrytí čtečky Touch ID u modelu 5s. Sklo je oproti běžnějšímu Gorilla Glass tvrdší a tedy odolnější vůči poškrábání, je ale zároveň dražší (více o výhodách obou materiálů v tomto článku).