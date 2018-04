Apple chystá velké věci, iPhony s větším displejem mají být už v červnu

První muž Applu takto v Pekingu reagoval na dotaz jednoho zákazníka China Mobilu, který se zajímal, kdy bude Apple nabízet iPhone s větším displejem. Současné čtyři palce totiž v konkurenci pětipalcových obrů řadě uživatelů přece jen nestačí.

Androidí konkurence tak má náskok nejen při zadávání textu, čtení a menších úpravách dokumentů, ale i při sledování videí a prohlížení webu. Protiargumentem je samozřejmě horší ovladatelnost jednou rukou.

Přesto by i věrní příznivci nakousnutého jablka větší panel uvítali. Cook ovšem pouze uvedl, že pracují na velkých věcech, ale chtějí je udržet do poslední chvíle v tajnosti, a tím zvýšit překvapení uživatelů při oficiálním odhalení novinek.

Čínská analytička Sun Chang Xu předpokládá, že Apple začne s produkcí iPhonu 6 se 4,7palcovým displejem již během února. Pokud při výrobě nenastanou žádné komplikace, masová výroba by mohla být zahájena v květnu. Pokud by se tento scénář skutečně naplnil, Apple by mohl iPhone osmé generace představit na tradiční vývojářské konferenci Apple WWDC, která letos začne 10.června.

Navýšení rozlišení z nynějších 640 × 1 136 obrazových bodů přitom Chang Xu u panelu s diagonálou 4,7 palce nepředpokládá. Ale u tohoto rozměru prý Apple neskončí a na podzim by měla přijít na řadu výroba modelu s displejem o úhlopříčce 5,7 palce.

A tady by to již bez vyššího rozlišení zřejmě nešlo. Přeci jen ani čtyřpalcový iPhone 5/5s není se svými 326 PPI ani zdaleka rekordmanem. Nejjemnějším panelem, který brzy zamíří do prvních smartphonů je QHD zobrazovač od LG s jemností 538 bodů na palec (více o novém displeji v tomto článku).

Zařízení s takto velkým displejem by již patřilo do kategorie stále populárnějších phabletů, a soupeřilo tak s Xperií Z Ultra od Sony, Huawei Ascend Mate, Nokií Lumia 1520 nebo Samsungem Galaxy Note III. Byl to právě Galaxy Note, který na podzim 2011 segment kříženců telefonů a tabletů definoval a stal se prvním výborně se prodávajícím zařízením svého druhu.

Phablet od Applu by mohl být představen koncem roku, tedy v podobném termínu jako poslední tři generace telefonu. Takové schéma, tedy představení nových smartphonů dvakrát do roka, by Applu pomohlo lépe držet krok s konkurencí. Připomeňme, že loni poprvé výrobce současně představil rovnou dva modely, kdy prémiový model 5s doplnila levnější varianta s označením 5c s barevnými kryty (více zde).