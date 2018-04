Ve čtvrtek o půlnoci dostanete k iPhonu 6 řízky nebo koláče

Mobilní operátoři tradičně nabídnou nový iPhone zájemcům na vybraných značkových prodejnách v Praze a Brně. Tuzemské O2 se přitom s půlnočním prodejem vrací po pauze, kdy iPhony nenabízel.

Workshop u O2

O2 se rozhodlo novinku nabídnout se zárukou nejnižší ceny. Nejlevnější provedení iPhone 6 se 16GB paměti bude u operátora stát 18 240 korun, nejdražší iPhone 6 Plus s pamětí 128 GB vyjde na 26 640 korun. K dispozici budou všechny varianty telefonu, možná však ne hned od počátku. Telefon půjde zakoupit i na splátky bez navýšení. Operátor ovšem nový smartphone Apple neprodá jen tak každému. Na svých stránkách má pouze předregistrační formulář, ve kterém můžete svůj zájem o iPhone vyjádřit.

Kde stát ve čtvrtek frontu Praha O2 Václavské náměstí

T-Mobile Národní

Vodafone Václavské náměstí

Alza.cz showroom Holešovice

iSetos OC Nový Smíchov

iStyle Revoluční

iWant Můstek

Brno O2 Masarykova

T-Mobile Náměstí Svobody

Vodafone Masarykova

iStyle Galerie Olympia



Operátor bude přednostně nový iPhone prodávat stávajícím zákazníkům a těm, kteří si u něj pořídí nový tarif. Půlnoční prodej bude u operátora probíhat na prodejně na Václavském náměstí v Praze a v Brně v ulici Masarykova. Zájemci, kteří projevili o novinky zájem skrze předregistrační formulář, jsou operátorem postupně oslovováni s možností si telefon předobjednat. Jednou z možností doručení je i vyzvednutí na prodejně ve chvíli zahájení prodeje.

Pro tyto zákazníky bude rezervována většina dostupných kusů, O2 však vyčlení i určitou (nejspíš velmi malou) část pro zákazníky, kteří si telefon neobjednali dopředu, ale vystojí si půlnoční frontu. Na obou místech zahájení prodeje připravil operátor i tipovací soutěž o iPhone 6 a v Praze je pro registrované zájemce připraven i workshop Půvab a kouzla kreativní iPhone fotografie a videa vedený Tomášem Tesařem.

Řízky u T-Mobile

iPhone 6 se potká se Samsungem Note 4 Technicky ve stejný den, tedy v pátek, se začne prodávat i Samsung Galaxy Note 4, což je konkurent většího iPhonu 6 Plus. Samsung prodej začne ve svých značkových prodejnách v pátek ve 12:00, iPhony budou v prodeji již od půlnoci ze čtvrtka na pátek. Samsung slibuje první stovce zákazníků flipové pouzdro za korunu, cena Notu 4 v jeho prodejnách je nastavena na 21 499 korun. Samsung Galaxy Note 4

T-Mobile začne v noci ze čtvrtka na pátek prodávat v Praze ve značkové prodejně na Národní třídě a v Brně na Náměstí Svobody. Pro fanoušky, kteří budou na telefon čekat, připravil operátor soutěž o dva iPhony 6 16 GB na každém z těchto startovacích míst. Na Facebooku operátora probíhá soutěž o další tři jablečné smartphony. Operátor čekající láká na teplý čaj a řízky. Kromě stání ve frontě k vám může iPhone dorazit i poštou, předobjednávky fungují už od úterka.

Zajímavostí je, že T-Mobile nabídne zákazníkům s úvazkem na iPhone slevu. Při koupi s novým tarifem nebo prodloužením stávajícího úvazku lze ušetřit v průměru asi dva tisíce korun. Standardní cena iPhone 6 16 GB začíná u T-Mobilu na 18 299 korunách, s úvazkem vyjde na 16 699 korun.

Operátor bude nabízet iPhone 6 ve všech kapacitách paměti (128 GB jen v šedé, 64 GB v šedé a stříbrné, základní provedení i ve zlaté barvě), model 6 Plus bude v prodeji jen ve větších provedeních se 64 (šedá a stříbrná) nebo 128GB pamětí (šedá a zlatá). Některá provedení ovšem půjde zakoupit jen na e-shopu operátora. Nejdražší model 6 Plus 128 GB vychází standardně na 26 699 korun, s úvazkem pak na 24 299 korun.

Filmy a koláče u Vodafone

I Vodafone startuje s půlnočním prodejem iPhonu 6 a 6 Plus v Praze na Václavském náměstí a v Brně v ulici Masarykova. Na půlnoční prodej láká operátor na 50% slevy na příslušenství k iPhonům a také na občerstvení a další služby při čekání ve frontě. Zákazníkům Vodafone slibuje sladké jablečné pochutiny, horké nápoje a v případě potřeby i pláštěnky. Čekání ve frontě si budou moci zájemci ukrátit i sledováním filmů, které bude Vodafone vysílat přes wi-fi. K filmům bude operátor servírovat i popcorn a k dispozici budou sluchátka.

Za pozornost jistě stojí, že operátor při půlnočním prodeji nevyžaduje předobjednávky, kompletní zásoba telefonů na prodejně je tedy připravena pro čekající. Operátor bude prodávat iPhony i bez závazku, jediným omezením je prodej jen jednoho kusu na zákazníka.

Za základní 16GB iPhone 6 si operátor řekne 18 577 korun, nejdražší provedení iPhone 6 Plus 128 GB vyjde na 26 977 korun. Podobně jako T-Mobile nebude Vodafone nabízet model 6 Plus se 16GB pamětí. Telefon si mohou zákazníci objednat na e-shopu operátora, s tarify Red nabízí Vodafone i cenové zvýhodnění. To je vždy vyšší než 1 000 korun, u dražších red tarifů je zvýhodnění větší. Na e-shopu ovšem nejde objednat iPhone jen tak samotný, je nutné jej zakoupit s tarifem nebo s předplacenou kartou Karta pro partu za 1 200 korun.

Alza, Electroworld, iSetos, iStyle, iWant

Na rozdíl od předchozích let se nové iPhony začnou v České republice prodávat nejen u operátorů, ale také u velkých internetových prodejců a v kamenných obchodech. Kromě oficiálního e-shopu Apple (zde stále čekáme na zveřejnění cen) nabídnou novinky i další prodejci. Je to tedy cesta, jak přístroj zakoupit bez závazku operátorům.

Zákazníci se mohou těšit na start prodeje třeba v kamenných obchodech iSetos, iStyle a iWant. Prvně jmenovaný nabídne komfort celého nákupního střediska Nový Smíchov. To totiž zůstane otevřené a zákazníci budou moci frontu na svůj vysněný telefon vystát hezky v teple a pohodlí nákupního centra. Prodejna iSetos slibuje kávu a občerstvení a následně také party s DJ. Nakupující navíc mohou soutěžit o nový MacBook Pro 13 " Retina. Ceny tu začínají na 18 390 korunách a šplhají se na 26 790 korun. K dispozici jsou všechny varianty paměti, dostupnost barev iSetos neoznámil.

Ceny v síti iStyle jsou nastaveny shodně jako u iSetosu, opět budou k dispozici všechny varianty paměti i barev. Prodej startuje v Praze v Revoluční ulici a v Brně v Galerii Olympia. Kompletní sadu barev i velikosti pamětí nabídne i prodejna iWant v Praze na Můstku.

Prodejce Electroworld přijímá na nové iPhony od 17. 10. předobjednávky, prodej samotný začne v pátek jak na prodejnách, tak na e-shopu. Předobjednávky budou mít samozřejmě přednost, na prodejnách je však vyhrazen určitý počet kusů pro zákazníky bez objednání. Opět prodejce nabízí všechny varianty telefonů.

Velký start prodeje slibuje také internetový gigant Alza.cz. I v jejím Apple Shopu v prodejně v Praze 7 Holešovicích odstartuje prodej minutu po půlnoci.

