Velký tolik netáhne. Apple iPhone 6 se prodává třikrát lépe než 6 Plus

Apple prodeje iPhonů po jednotlivých modelech nezveřejňuje a nekomentuje, proto je velmi obtížné se ke konkrétním číslům dobrat. Nicméně různé analýzy alespoň částečně věrohodné a porovnatelné výsledky přináší.

Společnost Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) zveřejnila výsledky vlastní analýzy prodeje nových iPhonů, v níž zkoumala zájem o tyto novinky během prvních 30 dnů. A výsledkem je, že menší iPhone 6 se prodává asi třikrát lépe než velký iPhone 6 Plus. To není žádné velké překvapení, ale ukazuje to, že sázka na velký model byla pro Apple dobrý krok.

Pokud bychom totiž aplikovali vzorec na první tři dny prodeje, znamená to, že z 10 milionů prodaných novinek bylo asi 2,5 milionu větších iPhonů 6 Plus. O takových prodejních číslech se zatím žádnému přerostlému smartphonu či phabletu ani nesnilo. Nového Samsungu Galaxy Note 4 se za první měsíc podle analytiků prodalo asi 4,5 milionu kusů (více čtěte zde), předchůdce Note 3 byl s pěti miliony o něco úspěšnější. Za 30 dnů tak Samsung prodal to, co Apple teoreticky zvládl za necelý týden. Můžeme spekulovat, že kdyby bylo iPhonů 6 Plus k dispozici na skladech více, výsledky by byly ještě lepší.

Přesnější čísla CIRP říkají, že v prvních třiceti dnech prodeje tvořil iPhone 6 zhruba 68 % prodaných kusů telefonů od Applu. Velký model 6 Plus si na své konto připsal něco mezi 23 a 24 procenty. To znamená, že dohromady představovaly nové modely 91 % všech prodaných iPhonů, zbytek připadá na starší zlevněné modely 5s a 5c. Loni tvořily nové modely v prvním měsíci asi 84 % všech prodaných iPhonů. To dokazuje, jak velký je letos zájem o novinky a jak se tah se zvětšením displejů Applu vyplácí.

Zpráva také ukazuje, že ačkoli jsou nové modely velmi úspěšné, nedaří se jim přetahovat zákazníky od konkurence. Více se o něj zajímají majitelé stávajících iPhonů než uživatelé telefonů s Androidem či Windows Phone. Společnost CIRP totiž v samostatném průzkumu zjišťovala, jaký smartphone uživatelé novinek vlastnili 30 dnů před spuštěním prodeje nového iPhonu.

V případě modelů 6 a 6 Plus už více než 80 % zákazníků vlastnilo některý z předchozích iPhonů. Asi 12 % zákazníků přecházelo z androidích telefonů a pouhé procento zákazníků přecházelo z telefonů s Windows Phone, podobné množství opustilo BlackBerry.

O rok dříve byla přitom situace jiná: asi 64 % zákazníků přecházelo z předchozího modelu, 23 % jich přecházelo z Androidu, méně než procento z Windows Phone. To ukazuje, že oblasti zájmu o jednotlivé operační systémy jsou letos pevněji rozděleny, zákazníci jsou se svými přístroji a svým operačním systémem spokojenější.

Výsledky výzkumu je ovšem brát trochu s rezervou. CIRP prováděla průzkum mezi třemi stovkami čerstvých majitelů nových iPhonů.