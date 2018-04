iPhone 6 má dostat safírové krycí sklo a solární článek v displeji

Podle tchaj-wanského serveru Apple Daily již Foxconn, který pro Apple iPhony kompletuje, vyprodukoval první stovku prototypů, které jsou vybaveny krycím sklem ze safíru.

Safír Applu dodávají společnosti Synopsys a Bern Optics. Ty prý v posledních měsících významně investovaly do obráběcích strojů, které by opracování safírového skla zjednodušilo. Safírové sklo se mimo řady jiných aplikací používá například v hodinářském průmyslu. Je totiž značně tvrdší než minerální sklo, a je tak mnohem obtížnější ho poškrábat, přestože to samozřejmě není nemožné.

Tento materiál přitom Apple nepoužije poprvé. U současné sedmé generace iPhonu totiž safírové sklo kryje optiku fotoaparátu a také spolehlivý skener otisků prstů. Nyní zřejmě Apple s partnery pokročil v problematice zpracování safíru o notný kus dopředu, a tak bude schopen jeho použití rozšířit.

Ostatně společnost v listopadu minulého roku uzavřela kontrakt v hodnotě 578 milionů dolarů (cca 11,8 miliard korun) s firmou GT Advanced Technologies, která bude masovou produkci safírových krycích skel v arizonském městě Mesa zaštiťovat.

Výrobní centrum o celkové výměře 120 tisíc čtverečních metrů přitom patří Applu a jen během prvního roku provozu v něm zaměstná kolem dvou tisíc lidí. Není bez zajímavosti, že prostory, kde chce Apple vyrábět safírová krycí skla, byly dříve solární elektrárnou a veškerá výroba bude stoprocentně napájena energií z obnovitelných zdrojů.

Upřednostní Apple safír před levnějším Gorilla Glass 3?

Zatím vše nasvědčuje tomu, že Apple skutečně vsadí na safírové sklo namísto krycího Gorilla Glass třetí generace. Podle serveru Forbes totiž prý v GT Advanced Technologies dokážou cenu jednoho safírového skla snížit z nepřijatelných 13 až 18 dolarů (asi 260 až 360 korun) na 3 až 5 dolarů (60 až 100 korun). Takové náklady by již pro Apple byly akceptovatelné a blížily by se pořizovací ceně jednoho skla Gorilla (tři dolary). Připomeňme, že Gorilla Glass společnosti Corning chrání displej iPhonu již od první generace, která byla uvedena v roce 2007.

Corning se u třetí generace ochranného skla zaměřila na redukci odrazivosti a aplikaci antibakteriální vrstvy. Safírové sklo je podle vyjádření výrobce jako materiál ochrany displeje u smartphonů nevhodné.

Apple samozřejmě nechce použít velmi tvrdý safír jen tak z plezíru. Loni v únoru totiž získal dva patenty, které popisují napájení telefonu/tabletu pomocí solárních článků, umístěných přímo v displeji. A takové zařízení v displeji by si vyšší ochranu pochopitelně zasloužilo.

Záměru integrace solárního napájení přímo do zobrazovače nahrávají i některé další informace. Apple kupříkladu hodlá během fiskálního roku 2014 investovat 10,5 miliardy dolarů do pořízení výkonových laserů, které by byly schopny vyhotovit tenké solární vrstvy do skla. Koneckonců výběrové řízení na pozici expertů na tenké vrstvy a solární technologie Apple nedávno vypsal.

Otázkou je, zda by poměrně malá plocha displeje stačila na to, aby solární panel byl schopen zařízení v krátkém čase nabít, nebo by šlo spíše o nouzové řešení, které by dokázalo výdrž baterie prodloužit nepříliš výrazně.

Solární nabíjení zatím u mobilů neuspělo

Připomeňme, že solární nabíjení se zatím v segmentu mobilních telefonů neujalo. Zmínit můžeme Samsung S7550 Blue Earth (parametry zde), který měl solární článek na zádech, ale pro nevelký úspěch výrobce od dalších komerčních pokusů zatím upustil.

Solární nabíjení nabízel také švýcarský Swissvoice SV29, který díky odolné skořápce snesl i hrubší zacházení. Hodina nabíjení na přímém slunci stačila na na 10 až 15 minut hovoru (více v recenzi).

Nadějný projekt s názvem Wysips (akronym What You See Is Photovoltaic Surface) prezentovala loni na barcelonském kongresu francouzská společnosti SunPartner Group, která umí do displeje zabudovat průhledný fotovoltaický článek, jehož tloušťka není ani půl milimetru.

Výrobce uváděl, že hodinový pobyt smartphonu se čtyřpalcovým displejem na slunci by poskytl dostatek energie na půlhodinový hovor, což už zní zajímavě. Nezbývá než vyčkat, jak se s touto výzvou popasuje Apple.

Současný iPhone 5s má sklo Gorilla Glass: