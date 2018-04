Recenze Mobilu roku 2014: „Šestka“ změnila svět iPhonů k nepoznání

Šestka se v našich očích hodně přiblížila záplavě androidích telefonů. Srovnávat však iPhone s androidími přístroji zní možná jako kacířství. Vždyť právě iPhone byl takovým světem pro sebe, jakousi jistotou v záplavě rychle se měnících přístrojů. Apple u něj kladl důraz na to, že šel svým směrem a uživatelům nabízel samozřejmou funkčnost, kterou mu možná mohly ostatní platformy závidět.

Jenže svět chytrých telefonů se mění, a to velice rychle. A ani Apple, který podobu aktuálních smartphonů před lety s prvním iPhonem prakticky nadiktoval, se nemůže ubránit změnám. Už to není on, kdo určuje tempo. Už je to konkurence. A tak se letos firma rozhodla poprvé přizpůsobit globálním trendům a i u své stálice zvětšila rozměry a displej. Zdá se, že to byla trefa do černého - prodeje jsou opět rekordní, například ve většině českých distribučních kanálů jsou iPhony vyprodány.

Ale zaznívají i názory, že aktuální změna není změnou k lepšímu. Ostatně, třeba z hlediska hardwaru nezaznamenal model 6 oproti loňskému typu 5s nijak zásadní posun. Ale tak je tomu i v případě řady dalších top-modelů všech světových výrobců. Ti, kteří tedy nesou nárůst úhlopříčky nelibě, stále mohou sáhnout po loňském typu 5s, byť je u něj trochu omezena nabídka typů především z hlediska kapacity paměti. V modelu 6 vyrostl především nový konkurent kompaktním smartphonům s Androidem.

Vzhled a konstrukce: luxus je pryč

Plusy a mínusy Proč koupit? stále kompaktní rozměry

perfektní displej

vysoký výkon

rychlý systém

čtečka otisků prstů Proč nekoupit? vysoká cena

na Apple trochu fádní design

pro někoho už příliš velké rozměry Kdy? V prodeji Za kolik? od 18 390 Kč (16 GB)

Apple iPhone byl vždy krásným zařízením, které působilo luxusním dojmem. Jenže u současné generace se mění i tento trend, jako by se s nárůstem úhlopříčky telefon od Applu posunul i více k mainstreamu, co se týče nároků na kvalitu a design. Bohužel. Názory se samozřejmě mohou různit, ale náš dojem z iPhonu 6 není tak dobrý jako u starších modelů, především v případě typu 5s.

Oblé hliníkové tělo překvapí svým v podstatě neoriginálním pojetím, iPhone prostě ztratil trochu ze svého typického rukopisu. Malé šestce sluší oblé linky víc než velkému typu 6 Plus, ale tak nějak to prostě není ono. Poznat je to především ve stříbrné variantě, ve které jsme tento model testovali. Provedení Space Grey na nás působí už od začátku mnohem lépe (a zdá se, že je i prodejně úspěšnější). Světle šedé kovové tělo našeho kusu se docela špiní. A často kritizované šedé plastové pruhy na zadní straně opravdu telefonu moc nesluší.

K posunu k horšímu došlo bohužel i z hlediska samotného zpracování. Kdo by čekal od celokovového smartphonu skálopevnou konstrukci, bude hořce zklamán. Už po vybalení z krabičky jsme zaznamenali, že ve spodní části telefonu to trochu „loupe“, stačí zmáčknout prstem plochu vedle home tlačítka a celá čelní plocha se mírně zanoří.

Vůbec, slícování přední a zadní části telefonu na nás nepůsobí úplně jistým dojmem, spára dovede být rušivá a chytají se tu nečistoty. Ne, iPhone 6 není z hlediska zpracování špatný telefon, jen už neurčuje tempo, tak jako tomu bylo u předchozích generací. HTC One M8 i některé další androidí telefony jsou na tom z hlediska kvality zpracování lépe.

Abychom ovšem jen nekritizovali. V ruce je iPhone 6 velmi příjemným přístrojem, ale opět se na to dá dívat dvojí optikou. Majitelé stávajících menších modelů často žehrají na velikost novinky, najde se ovšem i dost těch, kteří jsou s nárůstem rozměrů spokojeni. Záleží na osobním vkusu a potřebách. My nárůst velikosti displeje kvitujeme s povděkem, ale chápeme, že ne každému se to bude líbit.

Oblá konstrukce telefonu dobře padne do dlaně a telefon překvapí nízkou hmotností a tenkou konstrukcí. Ta si ovšem vybírá daň v podobě vystouplé čočky fotoaparátu. Na stole se telefon kýve a čočka je samozřejmě dost „na ráně“, takže může snadno přijít k úrazu. I proto si mnoho uživatelů iPhonu 6 pořizuje různá pouzdra.

Pouzdro je dobrý nápad i z důvodu, že kvůli hodně zaobleným tvarům iPhone 6 docela klouže v ruce. Riziko pádu na zem je tu tak o něco vyšší než u starších modelů či u některých androidích konkurentů. K těm můžeme počítat třeba Samsung Galaxy Alpha nebo skvělé Sony Xperia Z3 Compact, najdeme i řadu dalších soupeřů.

Displej a ovládání: známý svět

Větší displej a nárůst rozlišení na téměř standardní HD jsou zásadními novinkami jak pro iPhone, tak pro samotný operační systém iOS. Jeho osmá verze pokračuje v zajetých stopách všech předchozích generací, ale zároveň je to asi největší změna, jakou iPhone doposud zažil. Nikde přitom nejde o dramatické otočení směru, jen je toho v systému spousta mírně jinak. Apple opět přidal různé funkční možnosti, aby se udržel na špičce, co se různého uživatelského nastavení týče.

Samotný iPhone už není tím jednoduchým a zcela přímočarým telefonem, jakým byl ve svých počátcích. Naopak, vyznat se v menu nastavení vyžaduje opravdu hodně soustředění, snad i více než u některých androidích telefonů. Gesta, která vám s ovládáním telefonu pomohou, také chtějí trochu zvyku. Pokud dnes chcete jednoduchý a přímočarý telefon, se kterým si rychle porozumí i úplný začátečník, iPhone není špatná volba, ale dle našeho názoru jsou na tom Windows Phone lépe (a i tam už stihl Microsoft některé věci zbytečně zkomplikovat).

Samozřejmě platí, že veškeré možnosti a schopnosti systému uživatel nemusí znát, využívat nebo se je učit ovládat. V podstatě se dá iPhone stále používat postaru, ale riziko, že někdo zmateně v menu zabloudí, je vyšší než kdykoli dříve. Specifika iOS 8 v této recenzi příliš rozebírat nebudeme, zabývali jsme se jimi v samostatných článcích (článek z představení iOS 8 naleznete zde, recenzi systému pak zde) a také jsme některé novinky rozebírali v recenzi většího modelu 6 Plus (recenzi naleznete zde). Proto ji doporučujeme k prostudování.

Pojďme se tedy soustředit na samotné vlastnosti telefonu. Ovládání je stále velmi příjemné. Středové tlačítko pod displejem tu tradičně po stisku probudí telefon, totéž lze učinit i stiskem vypínacího tlačítka. To se přestěhovalo na pravý bok, a to kvůli nárůstu velikosti telefonu. Uživatelé některé z předchozích generací iPhonu budou chvíli tápat, ale po čase se umístění tlačítka naučí. To vypínací stejně není tak často potřeba.

Díky senzoru Touch ID v home tlačítku je totiž probuzení a odemčení telefonu velmi jednoduchým úkonem. Znají ho už samozřejmě majitelé modelu 5s - stačí zmáčknout home tlačítko a podržet na něm prst, telefon se probudí a odemkne. Dle našeho názoru je to nejpohodlnější způsob odemykání telefonu vůbec, o drobek lépe je na tom jenom Huawei Ascend Mate7, u kterého není třeba nic mačkat (ale zase je potřeba si zvyknout na nahmatání plošky na zádech telefonu). Dodejme, že senzor Touch ID umí nahradit heslo, takže nemusíte ve firemním IT oddělení škemrat, aby správce povolil zabezpečení telefonu otiskem prstu (což většina IT zatím nastaveno nemá, protože donedávna nic takového neexistovalo).

Navigace v systému je klasická, Apple zůstává u řešení s home obrazovkou s aplikacemi či jejich složkami, widgety se tu objevují v jakési formě v horní stavové liště. Už z minulého iOS 7 známe také spodní lištu s přepínači a zkratkami některých funkcí. Tyto lišty lze používat i na zamčené úvodní obrazovce (v systému se dá jejich dostupnost nastavit).

Systém je rychlý a zcela plynulý, to je tradiční výhoda každého nového iPhonu. Za celou dobu používání jsme nezaznamenali žádné komplikace, žádné zadrhávání ani výraznější nestabilitu systému či aplikací (byť občas nějaká spadla, ale to se dnes stává všude).

Displej samotný je famózní. Má nejen skvělé barevné podání, ale také samozřejmě vynikající pozorovací úhly a výbornou čitelnost na přímém slunci. Ve všech těchto disciplínách patří displej iPhonu 6 k tomu nejlepšímu na trhu, především naprosto přirozené barvy jsou opravdu příjemnou záležitostí. V čitelnosti na slunci nemá iPhone 6 téměř konkurenci, snad jen některé lumie se mu vyrovnají či ho dokonce předstihnou.

Obraz doslova sedí jako přilepený na krycím skle, což přispívá i k výbornému dojmu z ostrosti. Přitom rozlišení 750 x 1 334 pixelů rozhodně není nejjemnější, ale stále je to výborná hodnota. Apple iPhone 6 jasně dokazuje, že Full HD rozlišení není u telefonů daného formátu žádnou nutností, displej prostě zaslouží pochvalu ve všech směrech. V dané kategorii asi lepší nenajdete, byť na druhou stranu soupeři také téměř nic neztrácejí. Jedinou malou pihou na kráse je tu fakt, že iPhone stále nejde ovládat v rukavicích.

Baterie: malému není dáno

Do tenkého těla menšího iPhonu se vešla baterie s nepříliš rekordní kapacitou 1 810 mAh. Je to sice více než u předchozího modelu 5s, ale musíme počítat s tím, že telefon musí živit trochu výkonnější hardware a také displej s vyšším rozlišením. Takže většina pokroku z hlediska kapacity a úspornosti čipsetů se tu tímto nárůstem vyruší.

To znamená, že ani tato generace iPhonu nepatří k rekordmanům, co se výdrže týče. Telefon sice baterii neždímá jako některé nepovedené androidí modely, ale nabíjení každý den bude pro většinu náročnějších uživatelů nutností. Dva dny se se šestkou přežít na jedno nabití dají, ale vyžaduje to úsporné chování. Úsporný režim, který mívají mnohé androidí telefony, ještě Apple do iPhonu nepřidal.

Telefonování a zprávy: obvyklá klasika

Telefonní funkce jsou u iPhonu 6 zcela klasické, smartphone od Applu se může pochlubit především širokými možnostmi nastavení. Už v základu nechybí třeba režim nerušit a mnoho uživatelů iPhonu také nedá dopustit na jednoduché přepínání telefonu do tichého režimu. Přepínací tlačítko se nachází v horní části levého boku a po jeho přepnutí se telefon uvede do módu s vibracemi.

U minulých iPhonů s kovový tělem byla velkým tématem citlivost přístroje na signál. Zdá se nám, že v tomto případě nevzhledné plastové pruhy na zadní části telefonu plní svou funkci skvěle. Se signálem jsme rozhodně neměli se šestkou potíže a hovory zněly kvalitně i na místech, kde jiné telefony už nabízejí přerušovaný a chraplavý přenos. Díky oblým tvarům, relativně nízké hmotnosti a celkově solidní ergonomii se se šestkovým iPhonem telefonuje velmi dobře.

V iOS 8 jsou velkou novinkou klávesnice, které si uživatel může doinstalovat. Většina ovšem nejspíš bude spokojena s tou, která je v systému standardně. Na větší úhlopříčce je pohodlnější než kdy jindy. A opět se při psaní chlubí skvělou přesností. Ale má i své mouchy - iPhonisté jsou již zvyklí, že se na klávesnici zobrazují jen velká písmena, i když píšete zrovna písmena malá a že pro interpunkci je nutné se přepínat k sadě alternativních znaků (tečku lze napsat dvojitým poklepáním na mezerník). Na první trochu zvláštní chování se dá snadno zvyknout, druhým neduhem trpí celá spousta smartphonů. Podobně jako u nich lze ovšem i u iPhonu tento nedostatek řešit instalací některé z alternativních klávesnic. Ty mohou přinést i v poslední době tak populární psaní tahy.

Z komunikačních možností pak ještě zmiňme aplikaci FaceTime, což je oblíbená funkce pro videotelefonování s ostatními uživateli iPhonů.

Organizace a data: zdravotní novinky

Co se týče datové výbavy, nepřináší iPhone 6 kdovíjaké zásadní novinky. Wi-fi, Bluetooth nebo LTE jsou tu samozřejmostí, kdo se těšil na podporu NFC, má tak trochu smůlu. Funkce sice v telefonu je, ale je v podstatě zamknuta, složí pouze pro placení za pomoci Apple Pay. Jenže tato služba pro bezdotykové placení pomocí telefonu u nás zatím nefunguje a je otázkou, kdy a zda vůbec se její podpory v našich končinách dočkáme.

Telefon se prodává v několika kapacitách paměti, my jsme testovali základní 16GB provedení. Domníváme se, že se však uživatelům vyplatí připlatit si za druhou verzi, která má 64 GB paměti. Vestavěnou porci totiž nelze rozšířit pomocí karet, zbývají jen cloudová řešení, mezi kterými samozřejmě Apple prosazuje svůj iCloud se širokými možnostmi zálohování obsahu telefonu.

U námi testovaného telefonu jsme po nainstalování přiměřené porce aplikací došli k tomu, že bylo v telefonu 8 GB volného místa. A to jsme do něj například nenahrávali žádnou hudbu, takže pokud chcete iPhone používat jako přehrávač, provedení s větší pamětí je téměř nutností. Apple iPhone už není nutné nějakou dobu nastavovat přes iTunes, s tímto softwarem se ovšem telefon dovede v případě potřeby synchronizovat přes wi-fi. Zajímavou novou funkcí v iOS 8 je handoff - to, co začnete na jednom iOS nebo OS X zařízení, můžete dokončit na zařízení jiném, touto funkcí vybaveném. Zatím jsme však tuto novinku v praxi nevyzkoušeli.

Co se softwarové výbavy týče, ta je vcelku typická. Klasická sada kancelářských funkcí čítá úkolovník, upomínky, kalendář, kompas, kalkulačku, diktafon, poznámky a řadu dalších drobností. Zajímavá může být aplikace Passbook, která umožní uchovávat různá hesla a věrnostní karty. U nás má však trochu omezenou funkčnost.

Velkou novinkou v iOS 8 jsou zdravotní a fitness funkce sdružené v aplikaci Zdraví. Telefon sám od sebe sleduje vaši základní fyzickou aktivitu - počítá kroky a odhaduje ušlou či uběhnutou vzdálenost, zajímavou funkční novinkou i vůči konkurenci je měření počtu nastoupaných pater. Aplikace Zdraví má mnohem více funkcí, včetně toho, že v ní lze podrobně sledovat zdravotní stav uživatele - ve většině případů je ovšem nutné sem data zadávat ručně, nebo by je sem mohlo nahrávat nějaké zařízení skrze případnou doplňkovou aplikaci. Těch zatím moc není, ale zdravotním funkcím se připisuje ve smartphonech velká budoucnost. iPhone je na ni docela dobře připraven.

Zábava: mistr fotografie

Foťák iPhonů se nikdy nechlubil kdovíjakými možnostmi nastavení, ale na druhou stranu se mu vždy dařilo skvěle fungovat. Platí to i pro ten v nové generaci přístrojů. Menší typ 6 sice nemá stabilizaci obrazu, tu dostal jen větší model 6 Plus, ale i tak patří jeho fotoaparát k současné mobilní špičce. Přitom parametry nijak neohromí - rozlišení 8 megapixelů je možná trochu prehistorické, ale na druhou stranu se podařilo čip a software vyladit tak, že je na obrázcích minimum šumu. Tady by se mohli mnozí za megapixely se ženoucí výrobci výrazně poučit.

Foťák má stále velmi jednoduché ovládání - v podstatě se volí jen režim blesku, HDR a časovač, uživatel si může vybrat z několika filtrů pro focení. A pak je tu několik módů. Krom základního fotografování je tu samozřejmě třeba panorama režim, ve kterém iPhone opět exceluje - vytváří panoramata s vysokým rozlišením a s nebývale citlivě navázanými snímky. Funkční novinkou je tu časosběrný režim videonahrávek, iPhone také umí pořídit klasické nebo zpomalené video. I v těchto funkcích pak patří na špičku.

Když k tomu přičteme opravdu dobrou obrazovou kvalitu snímků (přirozené barvy, dobré detaily bez šumu), je jasné, že foťák tohoto smartphonu bude vyhovovat většině i velmi náročných uživatelů. Kdo chce fotit ještě kreativněji, může si pořídit některou z alternativních fotografických aplikací.

Shrnutí: nová doba

Apple iPhone 6 je jakýmsi startem nové éry kalifornské společnosti. Z hlediska základního principu se sice od předchozích modelů příliš neliší, ale nárůst úhlopříčky je jistě zásadní změnou. S tou se někteří tradiční uživatelé iPhonu vyrovnávají jen těžko, ale na druhou stranu díky tomu telefon oslovuje i zcela nové publikum. A dle dosavadních prodejních úspěchů je jasné, že toto publikum je hodně široké.

Nový iPhone se více než kdy jindy pouští do bitvy s androidími soupeři. Zatímco doposud byly telefony od Applu určitým světem pro sebe sama, teď výrobce konfrontaci s konkurencí otevřeně přiznává. A je až překvapivé, jak pouhé navýšení úhlopříčky iPhone s řadou soupeřů srovnalo. Stále je to dost odlišný telefon, který těží třeba z plynulého systému a samozřejmého výkonu, ale v mnohém je to úplně normální smartphone. A opravdu skvělý smartphone. Jeho nejkritizovanější vlastností je vzhled, v ostatních případech už tolik prostoru pro kritiku není.

To třeba konkurenční Samsung Galaxy Alpha je na tom opačně. Jeho vzhled je hodnocen vysoko, ale nedodělaný software kazí skvělé dojmy. Cenou se Galaxy Alpha pohybuje pod iPhonem a je to trochu univerzálnější zařízení, ale pro řadu uživatelů tu možná vyvstává dilema. Koupit oblíbený androidí samsung nebo přejít do světa Applu?

Dalším silným soupeřem pro nový iPhone 6 je i Sony Xperia Z3 Compact. Tento model má sice o malinko menší displej a je tlustší než iPhone, ale je paradoxně kompaktnější, a tak padne skvěle do ruky. A je také výrazně levnější než Apple, přitom tento malý model překvapí třeba vynikající výdrží baterie.

Jako konkurenta iPhonu 6 můžeme postavit také skvělou Nokii Lumia 830, která má podobné parametry displeje s větší úhlopříčkou a trochu slabší hardware. Jenže ten se v praxi téměř neprojeví, vyniknou tak výhody lumie jako rovněž skvělý fotoaparát a přímočaré uživatelské prostředí. Jejím nákupem výrazně ušetříte, stojí totiž jen asi 10 000 korun.