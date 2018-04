Nový iPhone 6 je mnohem větší fešák než přerostlý iPhone 6 Plus

Po iPhonu 6 Plus jsme vyzkoušeli i základní iPhone 6. Přestože mají oba telefony stejný design, velikost z nich dělá výrazně odlišné přístroje. Důvod je právě v tom stejném designu. U velkého modelu 6 Plus jsou plochy nad a pod displejem už opravdu velké a to i v kontextu konkurence.

Plusko je tak docela neohrabané a v rámci kategorie smartphonů či phabletů s 5,5palcovými displeji až zbytečně velké. To jsme ukázali v prvních dojmech, které si můžete přečíst zde a na fotografiích telefon porovnat s konkurencí.

Menší iPhone naopak těží z toho, že má displej s úhlopříčkou 4,7 palce, což je méně, než má většina konkurentů. Standardem jsou dnes pětipalcové displeje, menší mají varianty mini, které však obvykle neposkytují takový výkon jako topmodely.

Základní iPhone 6 je tak kompaktní a tenký telefon. V černé mu to velmi sluší a pro příznivce značky je jistě dobrou zprávou, že rukopis Applu, respektive starších iPhonů je zde uchován i v novém designovém stylu a působí přirozeně.

iPhone 6, iPhone 6 Plus a jejich starší sourozenci

U velkého modelu a především v bílé barvě stejný rukopis vypadá podivně a skoro jako parodie. Telefon je neohrabaný a neotesaný. V porovnání s menším sourozencem je to vidět nejlépe. Přesto si dovolíme tvrdit, že minulý iPhone 5 a 5s mají výraznější a originálnější design.

Pro běžné použití je 4,7palcový displej základního modelu plně dostačující. Přes nižší rozlišení je displej výborný a stejně jako u většího modelu poráží konkurenci jasem a pozorovacími úhly. Majitelé starších iPhonů se čtyřpalcovými displeji mohou mít zpočátku z velikosti displeje obavy, ale v praxi je to krok správným směrem při stále rozumné velikosti telefonu.

Zpracování je výborné a jestliže se větší model může při extrémní námaze ohnout (viz aféra bendgate), tak u malého iPhonu 6 toto nehrozí. Telefon se bez problémů vejde do přední kapsy kalhot, větší iPhone 6 Plus je už na hraně.

Kovové tělo kompaktnějšího modelu působí subjektivně v dlani lépe než u většího iPhonu. Telefon je tenký, oblé boky neřežou do ruky a pro majitele mnoha konkurenčních přístrojů může být překvapením (příjemným i nepříjemným) chlad či teplo kovového krytu. Podrobnou recenzi obou modelů iPhonu 6 přineseme v nejbližší době.

Apple iPhone 6 nám pro fotografování zapůjčil Jiří Hrma ze Smartmanie.

Podívejte se na iPhone 6 Plus: