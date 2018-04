Apple představil nové větší iPhony. A překvapivě „ještě jednu věc“

Nové iPhony mají zaoblený design s hliníkovým tělem. Vzhled obou novinek je shodný a odpovídá dříve zveřejněným únikům. Telefony mají stále stejné tlačítko home pod displejem, nově se přesunulo vypínací tlačítko na pravou stranu, to aby bylo vzhledem ke zvětšení těla stále dobře dostupné.

Displeje jsou nové Retina generace, používají IPS technologii. Nazývají se Retina HD Display a mají úhlopříčku 4,7 a 5,5 palce. Jejich rozlišení je 1 334 × 750 u menšího modelu, tedy 326 pixelů na palec, větší typ má 1 920 × 1 080, tedy 401 pixelů na palec. Představitelé Applu ujišťují, že aplikace pro původní iPhony budou na nových telefonech s jiným rozlišením fungovat zcela bez problémů.

Nový je i procesor. Je to 64-bitový A8, který je o 25 procent výkonnější než předchozí provedení. V porovnání s prvním iPhonem je 50krát silnější, oproti předchzím generacím jsou tak novinky rychlejší a jejich baterie mají delší životnost. Krom procesoru je tu i vylepšený koprocesor pro sledování pohybů M8 a telefony jsou navíc vybaveny barometrem, díky němuž budou moci uživatelé například zjistit, jaké překonali převýšení.

Prodej nových iPhonů začne 19. září, a to ve vybraných zemích. Už o dva dny dříve si budou uživatelé stávajících modelů moci stáhnout iOS 8 a to na celém světě. Do konce roku se iPhone začne prodávat ve 115 zemích světa.



Nové iPhony přišel po vzoru svého předchůdce, zesnulého Steava Jobse, představit sám šéf technologického gigantu Tim Cook. Akce se tradičně konala v Kalifornii, kde Apple sídlí. Cook se na velkolepém jevišti objevil krátce po sedmé hodině večer. Ještě před odhalením novinek mluvil o „největším pokroku v historii“ telefonů s nakousnutým jablkem v logu.

Není přitom bez zajímavosti, že sám Jobs během představení jedné z předchozích generací iPhonů tvrdil, že telefony Apple nikdy nedostanou větší displej než čtyři palce kvůli komfortu používání. Tlaku konkurence však Apple zřejmě neodolal.



Oproti minulosti se o nových modelech Applu vědělo hodně už předem. Ať už cíleně či nikoli totiž unikla celá řada informací ještě před samotným odhalením telefonů. A narozdíl od předchozích let se v podstatě všechny úniky potvrdily.

Apple představil i chytré hodinky

Kromě nových telefonů americká technologická společnost představila také chytré hodinky Apple Watch a platební systém Apple Pay. Při představení hodinek přitom Cook přišel s frází, na kterou jsme několik let čekali: Jobsovo legendární „One more thing“. Tedy „ještě jedna věc“, zásadní novinka.

VIDEO: Apple představil hodinky Apple Watch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hodinky mají dotykový displej a budou se dodávat ve dvou velikostech, třech provedeních materiálů a s celkem šesti různými druhy pásků. Skrze hodinky půjde ovládat Apple TV. Mají funkci vysílačky, takže si skrze ně budete moci povídat s jiným majitelem hodinek. Zároveň mohou sloužit jako hledáček pro fotoaparát v iPhonu.

Apple Watch budou umět také navigovat: různé typy vibrací přitom budou znamenat upozornění na změnu směru, takže nebude nutné ani dívat se na displej. Ovládání kombinuje doteky a práci s korunkou. Tou lze zoomovat, třeba seznam aplikací lze korunkou oddálit a přesunout se ťuknutím na displeji do určité jeho oblasti. Fungovat však budou jen s iPhony.

Nové chytré hodinky Apple Watch by se měly objevit na trhu začátkem příštího roku. Jejich cena bude začínat na 349 dolarech (zhruba 7500 Kč).

Přestože by se mohlo zdát, že konkurence začíná mít nad iPhony navrch, prodeje současné generace přístroje (5s a 5c) jsou stále výborné, dokonce nejlepší v historii firmy. Strategie Applu je ve své podstatě konzervativní, ale svým zákazníkům rozumí a zjevně se mu daří lákat i další nové.