Apple má velký problém. iPhone 6 Plus se ohne v kapse kalhot

Při představení dvojice letošních novinek Apple neopomněl upozornit nejen na větší displeje, ale ani na to, že jsou oproti předchozí generaci opět o něco tenčí. iPhone 6 má v pase jen 6,9 milimetru, větší pak o dvě desetiny více. Jenže právě tloušťka je v kombinaci s křehkou konstrukcí zejména pro větší z novinek destruktivní.

Ověřili jsme si pevnost iPhone 6 Plus Na základě informací a fotografií o konstrukční vadě jsme sami otestovali pevnost většího z nových iPhonů. Při lehkém zatlačení nejevil telefon žádnou flexibilitu, nezaznamenali jsme sebemenší prohnutí. Větší sílu jsme na něj však nevyvíjeli, přeci jen jde o vzorek k recenzování. Nepopíráme však, že vzhledem k velikosti v kombinaci s malou tloušťkou není novinka náchylnější k poškození při nošení v kapse kalhot, pokud ji uživatel před dosednutím z kapsy nevytáhne.

Prodej byl zahájen teprve v pátek 19. září, ale již po pár dnech mnohé vlastníky iPhonu 6 Plus radost přešla. Telefon se jim totiž v kapse kalhot ohnul. Apple patrně zapomněl, že právě tak drtivá většina mobilních uživatelů telefony přenáší.

Po internetových fórech kolují fotografie i videa, v nichž uživatelé na tristní odolnost novinky upozorňují. A to včetně videa Kanaďana Lewise Hilsentegera, který na portálu YouTube spravuje kanál Unbox Therapy. Z videa, které má během jediného dne již více než tři miliony zhlédnutí, je patrné, jak poměrně snadně lze iPhone 6 Plus ohnout již jen rukou. A co teprve ve chvíli, kdy si uživatel při dosedání na židli až příliš pozdě uvědomí, že jej má v zadní kapse kalhot.

Hilsenteger záhy stejnému testu podrobil i konkurenční Samsung Galaxy Note 3. Oproti iPhonu však do jeho ohýbání musí vložit výrazně vyšší úsilí. A i když je patrné, že se Note 3 v tu chvíli skutečně prohýbá, přečká test bez poškození.

Je pravděpodobné, že mnohé uživatele, kterým se iPhone 6 Plus ohnul, napadne jej v ruce narovnat. Podle Hilsentegera to však není dobrý nápad. V bodě, kde se iPhone prohnul, tedy v oblasti ovládacích tlačítek, totiž při snaze o jeho narovnání praskl. Nenávratného poškození nebyl ušetřen údajně ani displej.

Podle všeho nejsou přitom podobné destrukce, ač ne tak výrazné, ušetřeni ani majitelé menšího iPhonu 6 s 4,7" displejem. Russell Holly z portálu Geek.com si totiž obdobného poškození všiml u i svého iPhonu 6, který delší dobu nosil v přední kapse kalhot. „Telefon je jinak v bezvadném stavu, ani jednou nespadl na zem, ani jsem na něj nesedl (nebo něco podobného),“ dodal Holly.

Zdá se tedy, že Apple čelí vážnému problému, kterému mohl předejít vlastními testy odolnosti. Je tedy otázkou, zda si další z čekatelů na iPhony osmé generace, jež bude možné od pátku 26. září pořídit ve druhé vlně i v dalších státech, čekání na tyto novinky nerozmyslí a neporozhlédnou se po konkurenci(více o prvních dojmech z iPhonu 6 Plus a srovnání s konkurencí zde).