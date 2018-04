Nejlepší displej, obří velikost a ohýbací aféra. Recenze iPhone 6 Plus

iPhone 6 Plus je na Apple nezvykle velký mobil s dobrou výbavou, diskutabilním designem a několika špičkovými vlastnostmi. Má nejlepší displej na trhu a výborný fotoaparát. Konkurenci tentokrát dohání on a docela se mu to daří.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý displej

výborný fotoaparát

v rámci Applu zcela revoluční velikost

plynulost, výkon, rychlost prostředí Proč nekoupit? konstrukce budí pochybnosti

diskutabilní design (především světlé provedení)

omezené a u nás nepoužitelné NFC

vysoká cena (u verze 128 GB extrémně vysoká cena) Kdy? V prodeji v zahraničí, v Česku do konce října Za kolik? od 22 000 Kč (16 GB verze) až 27 500 Kč (128 GB verze)

Základ nové řady iPhonů je model 6 s 4,7palcovým displejem. To je stále poměrně kompaktní smartphone, konkurence v té nejvyšší kategorii má větší pětipalcové displeje. Zvětšení displeje z tradiční čtyřpalcové úhlopříčky si vyžádala doba a menší nový iPhone by měl stávajícím uživatelům iPhonů navyklé na menší telefony stále vyhovovat.

Revolucí je ovšem model 6 Plus, který vstupuje do teritoria phabletů, tedy kříženců smartphonů s tablety. Pro Apple krok nevídaný, navíc tento segment okupuje a prakticky vytvořil velký rival Samsung. Nový iPhone 6 Plus s 5,5palcovým displejem je tedy pro Apple vcelku odvážný krok do neznáma.

Ovšem krok logický. Velké smartphony a phablety jsou nesmírně populární zejména v Asii, kde si Apple snaží ukousnout větší kus trhu. To dokazují předprodeje nových iPhonů v Číně, kde si větší model Plus předobjednalo o něco více zákazníků než menší iPhone. Ovšem model Plus není žádnou asijskou specialitou, stejně vyhoví zákazníkům v Evropě či na jiných vyspělých trzích.

Obr, který klame tělem

iPhone 6 Plus je opravdový obr. A to nejen v porovnání s dřívější produkcí Applu, ale i v porovnání s konkurencí. Novinka od Applu je třeba vyšší než nový Samsung Galaxy Note 4. Ten je sice o fous širší, ale má také větší 5,7palcový displej. S rozměry 158,1 x 77,8 x 7,1 milimetru je novinka opravdové „pádlo“, jakým se fanoušci iPhonů často vysmívali.

Velké rozměry telefonu jsou dány především tím, že Apple na novém modelu zrovna nešetří místem. Konkurence se snaží o co nejtenčí rámečky, u nového iPhone 6 Plus se naopak s šířkou rámečků doslova plýtvá. Je to dáno designem, který je jinak shodný s menším novým iPhonem. Pod displej se tak muselo vejít tradiční tlačítko, a aby byl telefon symetrický, je nutná stejná plocha i nad displejem.

Tlačítko pod displejem se zdá už překonané. Ovšem u nových iPhonů je jeho součástí senzor otisků prstů Touch ID. A právě tlačítko pod displejem se zdá jako to nejvhodnější místo pro dotykový senzor. Senzor je tak dostatečně velký a snadno dostupný i při ovládání jednou rukou. Samsung se tlačítka pod displejem také nevzdává. Ty jeho jsou však oválné, a i když také už obsahují senzor otisků, tak komfortně nepůsobí. A to nemáme na mysli jen jinou použitou technologii snímaní prstů, která tak dokonale jako u iPhonů nefunguje.

Když jsme u senzoru Touch ID, tak ten budou moci nově využívat i vývojáři třetích stran. Zatím stále funguje pro odemčení telefonu a pro autorizaci při nákupech v App Storu. Ovšem nově bude Touch ID sloužit i pro autorizaci bezkontaktních plateb. Toho se ale asi v našich končinách prozatím nedočkáme.

Design telefonu je zcela jiný, než na co jsme byli doposud od Applu zvyklí. Ve všech směrech zaoblený design kontrastuje s dřívějším designovým stylem. Nové iPhony 6 postrádají výrazné rámečky známé z posledních iPhonů a boky nových modelů jsou zaoblené. Do zakulacených boků přesahuje i mírně zaoblené okraje displeje.

Zaoblený design nového iPhonu se ale podepisuje na tom, že se v ruce nedrží příliš jistě. To platí především pro velký model Plus. Jeho hladké tělo a velké rozměry dávají pocit nejistoty, že vám může telefon vyklouznout z ruky. O zadním plastovém krytu s imitací kůže u nových Samsungů Galaxy Note si z estetického hlediska můžeme myslet své. Lepšímu pocitu při držení ale záda s texturou přispívají. Jinak ale k pohodlnému držení přispívá velmi malá tloušťka a celkem vyvážené rozložení hmotnosti. Se svými 172 gramy však není obří iPhone žádné peříčko.

Vnímání designu je jistě velmi subjektivní záležitost. I u nás v redakci jsme se na vzhledu přerostlého iPhonu neshodli. Někdo mu nemůže vůbec přijít na chuť vzhledem k velkým okrajům okolo displeje, jiní oceňují jeho čisté linky. Ovšem na čem jsme se shodli jednoznačně, je vystouplá čočka fotoaparátu. Tu kryje safírové sklíčko, takže nehrozí odření, ale vystouplé kolečko čočky na jinak čistých zádech telefonu působí rozhodně rušivě.

iPhone 6, iPhone 6 Plus a jejich starší sourozenci

Použité materiály jsou opět velmi kvalitní stejně jako zpracování. Spolu s HTC One M8 jsou jistě nové iPhony těmi nejlépe zpracovanými smartphony na trhu. Tělo telefonu je z hliníku, na zádech jsou jen plastové spáry pro různé antény. Plastové spáry nepůsobí příliš elegantně, zmiňované HTC vypadá v tomto ohledu lépe. Záleží také na barevném provedení nového iPhonu 6 Plus. Ten je nabízen v námi testovaném stříbrném provedení, šedé verzi a zlaté variantě.

Řada čtenářů bude jistě narážet na současnou kauzu známou jako bendgate. Podle videí jde nový velký iPhone velmi snadno ohnout. My jsme se k novému iPhonu chovali jako ke každému jinému smartphonu a žádné problémy jsme nezaznamenali. Telefon jsme nosili v kapse kalhot (v té přední, kam se i přes své rozměry vejde) a k žádným deformacím nedošlo. Ovšem uvidíme, co s telefonem udělá dlouhodobě používání.

Apple iPhone 6 Plus, Huawei Ascend Mate 7 a Samsung Galaxy Note 4

Vedle ústředního tlačítka pod displejem ani u nového iPhonu nechybí dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti na levém boku a nad ním umístěný přepínač tichého režimu. Změnou je přesunutí zapínacího tlačítka na pravý bok. Na vrchu telefonu by totiž bylo vzhledem k rozměrům obtížně dosažitelné, na boku je pěkně po ruce.

Špičkový displej

Obří displej je u Applu jistě radikální krok. Jeho 5,5palcová úhlopříčka ale není v kontextu konkurence nijak extrémní. Stejně velké displeje už mají běžné smartphony, jako třeba LG G3, které rozhodně nelze nazvat phabletem. Současné phablety mají spíš šestipalcové displeje. Pro Apple jde ale o doslovnou revoluci. Pro představu: displej iPhonu 6 Plus je větší než celý loňský iPhone 5s.

Rozlišení 5,5palcového displeje je pro Apple netradiční. I když jde o obvyklé rozlišení Full HD, tedy 1 920 x 1 080 obrazových bodů. Ale Apple dělal vždy všechno po svém. Jemnost displeje 401 je více než dostatečných pixelů na palec. Displej je tak ze všech dosavadních iPhonů nejjemnější.

iPhone 6 Plus - zobrazení hlavního menu na šířku. iPhone 6 Plus - zobrazení internetového prohlížeče Safari na šířku. Nechybí snadné přepínání mezi záložkami.

Papírově nijak neoslňuje, jenže Apple použil u nového displeje nový polarizér. Obří displej typu IPS je tak opravdu perfektní. Barvy jsou věrné. Bílá je bílá a černá je opravdu černá. Skvělá je čitelnost z velkých úhlů. A co je hlavní, displej je skvěle čitelný i na přímém slunečním světle. Tak skvěle čitelný displej na slunci jsme ještě neviděli. Naše slova potvrzuje testovací společnost Display Mate, která displej iPhonu 6 Plus označila za nejlepší mezi současnými smartphony.

I Apple připravil možnost ovládání smartphonu jednou rukou. Řešení je to triviální. Stáčí dvakrát poklepat na ústřední tlačítko (ne ho zmáčknout) a celé zobrazení se posune dolů na dosah palce. Tuto proceduru je ale nutné provádět stále dokola, jelikož se zobrazení po každé provedené operaci vrátí do normálu. Jiní výrobci ovládání jednou rukou vyřešili elegantněji.

Nový iPhone také umožňuje zvětšit zobrazení. Nastavit lze i velikost písma. Pro uživatele se slabším zrakem tak bude nový iPhone s velkým displejem ideální. Samozřejmostí jsou různé vychytávky z nastavení Zpřístupnění známé i ze starších iPhonů, které by měly pomocí i uživatelům s různým postižením.

Výkon

Při pohledu na specifikaci nového iPhonu 6 Plus si řada uživatelů smartphonů s Androidem odfrkne. Ano, dvoujádrový procesor A8 s taktem 1,4 GHz a jen 1 GB operační paměti působí oproti současným osmijádrovým Androidům s 3 GB RAM až směšně. Jenže každý operační systém má jiné nároky. Navíc Apple svůj iOS šije na míru přímo svým výrobkům. Nový iPhone 6 Plus tak v některých testech výkonnosti poráží i tu nejvýkonnější konkurenci.

Už od loňska podporují iPhony 64bitovou architekturu a ani v novém iPhonu 6 Plus nechybí pohybový koprocesor M8. Ten se hodí pro novou vestavěnou aplikaci Zdraví, která sdružuje všechny sportovní a zdravotní informace. Poslouží tak třeba jako krokoměr nebo barometr. Nový iPhone má zvláštnost v tom, že má hned dva pohybové senzory. Jejich použití by mělo zlepšit uživatelský zážitek a snížit spotřebu energie, když bude v provozu jen jeden energeticky méně náročný.

iPhone 6 Plus - na šířku je k dispozici klávesnice v jiném rozložení. iPhone 6 Plus - zobrazení kalendáře na šířku.

Samozřejmě musíme nový iPhone pochválit za naprostou plynulost. Tedy nic se oproti dřívějším menším modelům nezměnilo. Vše je skvěle vyladěné, za několik dní používání nedošlo k žádnému záseku nebo jiné nepříjemnosti. I nový obří iPhone může posloužit v této oblasti pro konkurenci jako etalon.

Speciality iOS 8 pro „plusko“

Nový operační systém od Applu jsme vyzkoušeli a popsali v jiném článku. Aniž bychom se opakovali, zmíníme vylepšení, které dostal oproti menšímu iPhonu 6 větší sourozenec Plus. Změny jsou dány větším displejem. Model Plus tak umožňuje zobrazení uživatelského prostředí na šířku (funguje pouze ve standardní zobrazení, ne zvětšeném). Telefon lze libovolně natočit vpravo či vlevo (a třeba i vzhůru nohama).

Pro zobrazení na šířku jsou upraveny i některé aplikace jako například zprávy, e-mail nebo kalendář. Zobrazení je obdobné jako na iPadu, tedy například s náhledy e-mailů vlevo a zobrazení samotného e-mailu v boxu vpravo. Na šířku je také k dispozici jiná klávesnice. Ta má šipky pro posun v textu nebo vlastní tlačítka pro kopírování či vkládaní textu. Komu by nevyhovovala, může si díky nové verzi systému iOS 8 konečně nahrát libovolnou jinou klávesnici.

Žádnou jinou specialitu ale nový iPhone 6 Plus nenabízí. K dispozici tak není ze Samsungů známé rozdělení obrazovky pro zobrazení dvou aplikací najednou. V tomto ohledu je iPhone 6 Plus stále spíše přerostlý smartphone než phablet. Jako náhrada tabletu může ale řadě uživatelů nový obří iPhone přesto vyhovovat.

iPhone 6 Plus - zobrazení e-mailového klienta na šířku. iPhone 6 Plus - zobrazení aplikace Počasí na šířku.

Ovšem při držení telefonu na šířku, k čemuž velký model Plus přímo vybízí, naráží na konstrukční nedostatek. Apple ponechal externí reproduktor na spodní hraně telefonu. Při držení na šířku si ho tak snadno zakryjete. Reproduktory na čele přístroje, jaké má třeba HTC One M8, jsou lepší řešení.

Další výbava

iPhone 6 i 6 Plus má stále „osekaný“ Bluetooth a paměťové karty nesmí Applu do domu. Jenže kdo by potřeboval paměťové karty, když může mít nový iPhone i ve verzi s uživatelskou pamětí 128 GB. Dále je na výběr verze s 64GB pamětí. Základ je verze s 16GB pamětí. Provedení s pamětí 32 GB z nabídky vypadlo. To je škoda. 16 GB je totiž skutečně málo a připlácet si za daleko větší kapacitu (64 nebo 128 GB) je pro leckoho zbytečné.

Využít lze samozřejmě cloudové úložiště nově nazvané iCloud Drive. Apple ho dává zdarma k dispozici, ale jen 5GB kapacitu svého úložiště. To je o poznání méně než konkurence. Konkurenční služby lze ale samozřejmě na iPhonu využívat. Jen do nich nejde telefon zálohovat.

iPhone 6 Plus - zobrazení menu Nastavení na šířku. iPhone 6 Plus - zobrazení aplikace Akcie na šířku.

Hudební přehrávač je opět na špičkové úrovni. Pro kvalitní poslech to chce ale lepší sluchátka než standardně dodávané „pecky“. I když i ty od minula nabízejí lepší poslech. Videa se na velkém a kvalitním displeji sledují skvěle.

Nový iPhone 6 Plus podporuje sítě čtvrté generace LTE (až 150 Mbps download) s podporou hlasového volání VoLTE. Dále jsou podporovány datové přenosy HSPA+ a DC-HSDPA. Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac . Bluetooth je ve verzi 4.0. Nechybí satelitní navigace GPS/Glonass a digitální kompas.

NFC

Apple se u nového iPhonu konečně rozhoupal a vybavil jej technologií NFC. Ale ta bude prozatím sloužit pouze pro novou službu bezkontaktních plateb Apple Pay. Vývojáři tedy NFC v nových iPhonech nemohou nijak využít. Dá se ale očekávat, že stejně jako senzor Touch ID i NFC bude později uvolněno pro vývojáře třetích stran.

Fotoaparát

Rozlišení fotoaparátu iSight se oproti předchůdci nezměnilo. Fotoaparát tak svým rozlišením osm megapixelů v dnešní konkurenci nijak neoslní. Ale méně je někdy možná více. Honbu za megapixely nahradil Apple vylepšením fotoaparátu. Mimo rozměrů a displeje je jedinou zásadnější změnou oproti základnímu iPhonu 6 přítomnost optické stabilizace obrazu u modelu Plus.

Apple iPhone 6 a iPhone 6 Plus

Fotoaparát nenabízí mnoho nastavení. Novinkou operačního systému iOS 8 je možnost regulace jasu. Jinak jde jen zvolit HDR fotografii, filtr, zapnout blesk a využit časovač. Co je však důležité - můžete použít aplikace třetích stran. V novém systému iOS 8 mají vývojáři možnost širokého nastavení pro fotoaparát.

Ale už ten základní fotoaparát pořizuje nadprůměrně kvalitní snímky. Barvy jsou věrné, chybí deformace a ostrost je na skvělé úrovni. Snímky jsou použitelné i za zhoršených světelných podmínek. Světelnost fotoaparátu je f/2.2. Podle nás má nový iPhone 6 Plus jeden z nejlepších fotoaparátů mezi současnými smartphony. A podle řady recenzentů nejsme sami, kdo je o tom přesvědčen.

Výhodou osmimegapixelového fotoaparátu je také to, že snímky jsou menší, než ty z dnes již tradičních 13 či 16megapixelových fotoaparátů. Pro fanoušky Instagramu a jiných sociálních sítí pro sdílení fotografií je šikovný mód pro pořizovaní čtvercových snímků. To už ale známe z minula. Editor fotografií v novém systému nabízí daleko širší možnosti úprav. Dvojitý LED blesk má dostatečný osvit.

Videa lze nahrávat v rozlišení Full HD, a to v kvalitě 30 snímků za sekundu nebo 60 snímků za sekundu. Je možné pořizovat zpomalená videa rychlostí 120 nebo 240 snímků za sekundu. K dispozici je i možnost pořizovat časosběrná videa.

Přední fotoaparát také nepodléhá honbě za megapixely, přesto více vyhoví stále rozšířenějšímu fenoménu autoportrétů selfies. Přibyl časovač a možnost sekvenčního snímání. Rozlišení předního fotoaparátu je stále 1,2 megapixelu, světelnost se ale změnila na f/2.2 a přibyla možnost využití technologie HDR. Přední kamera zvládá nahrávat videa v rozlišení 1 280 x 720 obrazových bodů.

Ukázkové video pořízené iPhonem 6 Plus v kvalitě 30 snímků za sekundu si můžete stáhnout zde.

Výdrž nijak nevybočuje

Nový velký iPhone si mohl vzhledem ke svým rozměrům dovolit velkou baterii s kapacitou 2 915 mAh mAh. Výdrž ovšem není nijak výjimečná. Neliší se od řady konkurenčních smartphonů. Při běžném používání vydrží nový iPhone 6 Plus na jedno nabití zhruba den a půl. Lepší je tedy na druhý den telefon nabít. Při troše snahy se lze dostat i na dna dny v provozu. Chce se to ale trochu krotit. Samozřejmě záleží na používání, my jsme v našem testu novinku nijak nešetřili.

Sečteno podtrženo

Apple s novým iPhone 6 Plus udělal krok do neznáma, což se mu vrátilo třeba zmiňovanou aférou bendgate. Ovšem velký iPhone je jinak povedený phablet, který přináší do řad výrobků od Applu něco nového. Apple novinkou tak střílí do vlastních řad. Ten, kdo si koupí iPhone 6 Plus, už nemusí mít zájem o iPad. Určitě ne ten mini, který nový velký iPhone zastoupí.

Běžnému zákazníku asi lépe vyhoví základní iPhone 6 s 4,7palcovým displejem. Jeho rozměry jsou tak akorát a díky tomu vypadá daleko elegantněji. Výbava se od většího modelu nijak zásadně neliší. Zákazník navíc také něco ušetří. Model Plus je určen těm, kteří rádi velké věci a nechtějí se tahat s iPadem či jiným tabletem.

Design je možní diskutabilní, kvalita displeje či fotoaparátu je neoddiskutovatelná. Přes všechny aféry považujeme zpracování za špičkové, stejně jako použité materiály. Výdrž je na úrovni konkurence. Výkonnostní parametry leckterou papírově lepší konkurenci zastiňují.

Smartphony od Applu jsou tradičně drahé. Což už ale v dnešní době tak úplně neplatí, jelikož konkurence nabízí své špičkové modely za podobné ceny. České ceny ještě neznáme, a tak zmiňme ty ze sousedního Německa. Tam stojí v oficiálním Apple Store 16GB provedení v přepočtu přibližně 22 000 korun, 64GB verze v přepočtu okolo 24 500 korun a iPhone 6 Plus s 128GB pamětí v přepočtu okolo 27 500 korun. Dá se očekávat, že české ceny nového iPhonu budou stejné či o něco výhodnější.

Málo to není, ale třeba startovní cena Samsungu Galaxy Note 4, což je soupeř iPhonu 6 Plus, je nastavena na 21 500 korun. Je však pravděpodobné, že časem bude cena Samsungu erodovat rychleji než cena iPhonu.