První dojmy: Obří iPhone 6 Plus je větší než všichni soupeři

Nové zvětšené iPhony reflektují současný trend čím dál větších úhlopříček. Nám se do rukou jako první dostal větší model iPhone 6 Plus, který jde z hlediska zvětšování do extrému. Rovnou se totiž řadí do mladší kategorie phabletů, tedy přístrojů na pomezí smartphonů a tabletů.

Displej dostal úhlopříčku 5,5 palce, což ovšem není mezi soupeři nijak rekordní hodnota. Smartphonů se stejnou úhlopříčkou je celá řada a mnohé z nich můžeme ještě při troše dobré vůle řadit mezi smartphony, nikoli phablety. Výrobci si totiž v poslední době dávají hodně záležet na minimalizaci rámečků v okolí displeje.

Opravdový obr

To Apple se o žádnou minimalizaci nesnažil. Ihned po vytažení přístroje z krabičky nás rozměry telefonu ohromily. 5,5palcový phablet je větší než snad kterýkoli jiný smartphone se stejně velkým displejem. Důvodů pro to je několik, hlavním je ovšem tradiční kulaté tlačítko pod displejem a symetrie. Apple si na tom, že jeho telefony jsou krásně symetrické, dává hodně záležet.

Pod displej musel výrobce nacpat tradiční home tlačítko se čtečkou otisků prstů TouchID. Tlačítko je zhruba stejně velké jako u dosavadních iPhonů, v poměru k velikosti těla tu působí naživo trochu komicky drobným dojmem. Ale jde jen o zvyk. Nicméně i když tlačítko není zbytečně veliké, zabírá tu dost místa a plocha pod displejem je hodně velká. A posedlost Applu symetrií znamená, že stejně velká plocha musí být i nad displejem.

Ani rámečky po stranách displeje se výrobce nesnažil nějak výrazně minimalizovat, ale situace je tu lepší. Výsledek ovšem stejně překvapí. K dispozici jsme zrovna měli LG G3, OnePlus One nebo nový Huawei Ascend Mate7 a iPhone se může velikostně měřit jen s obrem od Huawei, který má ovšem o půl palce větší úhlopříčku.

Phablet od Huawei je na šířku sice výrazně větší než iPhone 6 Plus, výška je ovšem prakticky shodná. Při držení v ruce už nelze hovořit o kdovíjakém pohodlí ani v jednom případě. Tady v našich očích iPhone prohrává, Huawei dokázal maximalizovat poměr plochy displeje k celkové ploše telefonu a těží z toho. Do kapsy se nevejde ani jeden z nich.

Zleva: HTC One (M8), Sony Xperia Z3, LG G3, OnePlus One, iPhone 6 Plus a Huawei Ascend Mate 7

Ještě zajímavější je ovšem porovnání s OnePlus One nebo LG G3. Oba tyto kousky mají stejně jako iPhone 6 Plus 5,5palcový displej, jsou ovšem výrazně menší. A to prosím OnePlus považujeme za dost přerostlý smartphone. LG G3 je pak oproti 6 Plus doslova prcek.

To má samozřejmě vliv na držení telefonů v ruce. Do dlaně padnou jak OnePlus, tak především LG mnohem lépe než iPhone 6 Plus, a to i přesto, že u Applu telefon hodně výrazně zaoblili, což má pomoci držení přístroje v ruce. Nejsme si ovšem jisti, že to tak je zcela bez výjimek. Oblé tělo je totiž docela dost kluzké a to v kombinaci s rozměry může znamenat vysoké riziko vypadnutí z ruky.

Nudný vzhled a precizní zpracování

Kromě velikosti a držení v ruce jsme se rozhodli zhodnotit také vzhled a zpracování. I na tom si Apple tradičně zakládá a iPhone 6 Plus není výjimkou. Tělo vyrobené převážně z hliníku je z hlediska zpracování perfektní, byť z pohledu designu tak atraktivně nevypadá. Těžko se to popisuje, iPhone 6 Plus je až tak uhlazený, že působí trochu obyčejně.

Když se na něj pouze díváte, vypadá mnohem levnější, než jak potom telefon působí v ruce. Je to nejspíš dáno i stříbrnou barevnou variantou, kterou máme k dispozici. Šedá verze Space Grey na tom bude z hlediska estetického luxusu o něco lépe. Vedle OnePlus One v šedém provedení s neobvyklou jemnou texturou zadního krytu (skvělá je i na omak) působí iPhone 6 Plus opravdu obyčejně a OnePlus jako luxusní zboží. Prohození barevných variant by ovšem mohlo hodnocení zvrátit.

Na těle iPhonu působí nepříliš povedeným dojmem plastové pruhy, které najdeme na zadní části. Proto jsme si do srovnání přizvali i HTC One M8, které má pruhy řešené podobně. Nejsou ovšem tak masivní a z estetického hlediska tu HTC jasně vyhrává. Byť by samozřejmě bylo fér srovnávat jej spíš s menším iPhonem 6, ale na to si ještě chvilku počkáme.

Zleva: LG G3, OnePlus One, iPhone 6 Plus a Huawei Ascend Mate 7

Nechme ovšem design stranou, ten je stejně otázkou individuálních preferencí a většině fanoušků Applu bude nakonec vzhled 6 Plus vyhovovat. Jen je vhodné se více zamyslet nad volbou barevné varianty.

Zpracování iPhonu 6 Plus je perfektní. Telefon působí opravdu bytelným dojmem, slícování všech částí je zcela příkladné. Líbí se nám jemné zakřivení čelního krycího skla na jeho okrajích. To hezky navazuje na zaoblení boků a sklo vypadá, jako by téměř nekončilo a volně v boky přecházelo. Spára je tu naprosto minimální. V tomto ohledu má nový iPhone jediného soupeře, opěvované a již zmiňované HTC One M8. Ale třeba Huawei Ascend Mate 7 ani další kovové telefony opět nijak výrazně nezaostávají.

Do letmého porovnání jsme přizvali ještě Sony Xperia Z3, které testujeme v bílém provedení a podobně jako u iPhonu 6 máme dojem, že mu tato varianta zas tak příliš nesluší. Dojmy jsou tu podobné: při zhasnutém displeji dává bílá verze zbytečně vyniknout rámečkům okolo displeje a zdůrazňuje existenci krycího skla. Zpracování Sony je rovněž parádní, ale na iPhone nemá.

Displej patří k nejlepším

Jak již bylo několikrát řečeno, iPhone 6 Plus má displej s úhlopříčkou 5,5 palce. Rozlišení je Full HD, tedy 1 920 × 1 080 pixelů. V praxi má displej vysokou svítivost i parádní kontrast, obojí patří na absolutní špičku produkce. Speciální vrstva tu také zajišťuje minimalizaci odlesků, takže čitelnost venku za jakýchkoli podmínek je perfektní.

Zleva: LG G3, OnePlus One, iPhone 6 Plus a Huawei Ascend Mate 7

Nejvíce to vynikne ve srovnání se soupeři. Z telefonů, které jsme měli k dispozici, se iPhonu 6 Plus může v zářivosti displeje rovnat jen Sony Xperia Z3. Její podsvícení je snad silnější, ale displej se stejně trochu leskne, takže i na přímém slunci bude čitelnost panelu iPhonu lepší. Obří phablet Huawei Ascend Mate7 je nejlepším z velkých soupeřů. Displej sice nedovede tak jasně zářit, ale odlesků je tu výrazně méně než u ostatních konkurentů. OnePlus a LG G3 jsou na tom trochu hůře. Především při pohledu z úhlu je venkovní čitelnost trochu horší, obraz se ztrácí.

Ostatně na horší čitelnost u LG jsme si stěžovali i v recenzi, trochu viníme špičkové QHD rozlišení. Vysoké rozlišení displeje LG je sice velkým lákadlem, ale v praxi znamená také ústupky. A vedle displeje iPhonu 6 Plus navíc vyšší rozlišení hned nezaregistrujeme. Znát je to při delším používání a je otázkou, zda stejně nebude zajímavější panel iPhonu s vyváženějšími parametry než jemnější displej LG.

Budeme si zvykat

Apple iPhone 6 Plus je zcela zásadní změnou oproti dosavadním modelům. I menší iPhone 6 bude pro mnohé příznivce značky nevídaným kouskem, větší Plus ovšem rozdíly zcela jasně podtrhuje. Je to telefon, na který si musí příznivci značky docela zvykat. Majitelé iPadu mini možná budou potřebovat menší aklimatizační období.

Velikost 6 Plus je pro nás trochu zklamáním. V praxi na ní asi tak moc nezáleží, Apple vyrábí iPhone 6 ve dvou velikostech a kdo nechce obří, vybere si ten „pouze“ velký. Otázkou je, jestli bude model Plus lákat jen zájemce z řad příznivců Applu, nebo zda dovede přebrat zákazníky těm, kdo dosud toužili po androidích phabletech. Ty jsou totiž často funkčně dál a navíc mají při stejné velikosti buď větší displej, nebo při shodné úhlopříčce mnohem menší rozměry. O většinou výrazně nižší ceně nemluvě.