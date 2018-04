Od iPhonu 6 uživatelé čekají větší výdrž, výkon a lepší foťák. A co vy?

Ta se specializuje na slevové kupony nejen prodejců elektroniky, ale i mobilních operátorů. V rámci svého posledního průzkumu, který mapuje, co uživatelé očekávají od příštího iPhonu, oslovila více než 1 500 respondentů. V odpovědích mohli dotázání zvolit i více možností.

Z výsledků vyplývá, že drtivá většina účastníků průzkumu (97 %) by u iPhonu 6 uvítala lepší výdrž baterie. Telefony Apple přitom v tomto ohledu určitě patří k nadprůměru. Druhým nejčastějším požadavkem pak byl větší displej, vyslovilo se pro něj 85 % oslovených.

Zatímco o parametrech baterie v chystaném iPhonu zatím nevíme nic konkrétního, displej bude mít téměř jistě úhlopříčku 4,7 palce, a přiblíží se tak špičkovým telefonům s Androidem, jejichž panely mají rozměry mezi 5 a 5,2 palce.

Co očekáváte od iPhonu 6? Jaké vlastnosti by měl mít iPhone 6? celkem hlasů: 1574

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 21. června 2014. Anketa je uzavřena. Delší výdrž baterie 715 Je mi to jedno - nový iPhone mě nezajímá 504 Větší displej 162 Lepší fotoaparát 58 Nižší cenu 51 Zajímavější design 44 Vyšší výkon 40

Takřka tři čtvrtiny oslovených by k nákupu příštího iPhonu přiměl také lepší modul fotoaparátu. Nutno dodat, že iPhone 5s se dnes ani v těžké konkurenci neztrácí a stále patří k nejlepším fotomobilům. Od iPhonu 6 také očekáváme ještě lepší výkony, modul jistě dozná několika vylepšení.

Téměř polovina respondentů (43 %) chce také výkonnější hardware, což jim bezezbytku splní čipset Apple A8, který by měl novinku pohánět. Necelé čtyři desetiny oslovených pak doufají v integraci paměťového slotu, čehož se však zřejmě nedočkají. Apple spíše zvýší maximální velikost vnitřní paměti na 128 GB.

Častokrát (35 %) zazníval také požadavek na nižší pořizovací cenu. Ale také toto přání zůstane téměř jistě nevyslyšeno, protože iPhone 6 přinese nejen lepší výbavu, ale dražší bude také výroba šasi, které bude z velké částí tvořit kov. Displej by pak mohlo chránit safírové sklo a to vše se do výsledné ceny promítne.

Příští iPhone tak bude bezesporu opět patřit k nejdražším přístrojům na trhu a nepřekvapilo by nás, kdyby jeho cenovka byla vůbec nejvyšší. Zhruba každý dvanáctý účastník průzkumu by pak uvítal dvousimkovou verzi.

Bezmála dvě třetiny těch, kteří se chystají nový iPhone koupit, nemají stanovený žádný přesný termín, ale 34 % budoucích majitelů hodlá iPhone 6 koupit hned po jeho uvedení na trh. Ale jen pouhá 3 % mají v plánu stát fronty, které jsou pro první víkendy zahájení prodeje iPhonů typické.

Z průzkumu dále vyplynulo, že se majitelé příštího iPhonu z drtivé části (84 %) budou rekrutovat ze současných uživatelů telefonů od Applu. Anketa neupřesňuje, kterou verzi dotázání aktuálně používají. Každý devátý zájemce o koupi nového iPhonu používá přístroj s Androidem, podíl ostatních platforem je pak téměř pod rozlišovací schopností (méně než procento).

Předpokládá se, že iPhone 6 bude představen na podzim tohoto roku, nejčastěji se uvádí konec září. Připomeňme, že iPhony 5 a 5s byly představeny 10. zaří, model 4s měl premiéru 4. října 2011. První čtyři generace iPhonu představil někdejší šéf značky Jobs vždy začátkem června.