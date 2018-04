iPhone 6 by měl konečně dostat NFC a také baterii s vyšší kapacitou

Čínská firma GeekBar, která se zabývá opravou mobilů, zveřejnila na čínské mikroblogovací síti Weibo několik dokumentů ohledně připravovaného iPhonu 6. Jeden z nich by měl ukazovat čip paměti RAM nového iPhonu. Podle dokumentu má mít základní model iPhonu 6 operační paměť pouze 1 GB, tedy stejnou jako současné iPhony 5s a 5c.

Informace je to poněkud překvapivá, jelikož Apple zcela nové modely vždy vybavuje větší operační pamětí, tedy mimo většiny inovovaných modelů označovaných písmenem S. Nový základní model má mít navíc oproti předchůdcům o dost větší displej.

iPhone 3G měl paměť RAM 128 MB, model 3GS 256 MB, modely 4 a 4s potom 512 MB. Od modelu 5 Apple používá 1 GB RAM. Jak ovšem upřesňuje sever 9to5mac, schéma ukazuje paměť pro uložení bootovacího firmwaru a ne hlavní operační paměť. Takže operační paměť nového iPhonu by měla být větší.

Pokud by byla paměť RAM nového iPhonu jen 1 GB, tak by byla v porovnání s konkurenčními vrcholnými smartphony s Androidem až směšné nízká. Ještě letos bychom se měli dočkat smartphonu s Androidem se 4 GB RAM. Ovšem každý operační systém má jiné nároky na hardware.

Další odhalené schéma se podle 9to5mac ukazuje jako přijatelné. Nový iPhone 6 by tak konečně měl dostat čip pro NFC. To by odpovídalo spekulacím ohledně plánu Applu na spuštění platebního systému pomocí iPhonů.

Server Nowhereelse dále přinesl informaci, že základní model se 4,7palcovým displejem by měl mít baterii s kapacitou 1 810 mAh. Server AppleDaily potom píše, že baterie iPhonu s 5,5palcovým displejem, který by se měl jmenovat iPhone 6L (large, tedy velký), by měla mít kapacitu 2 915 mAh.

Současné iPhony 5s a 5c s čtyřpalcovými displeji mají baterie s kapacitami 1 560 a 1 510 mAh. I když nejde o žádné rekordmany ve výdrži, tak je kapacita dostačující. Například nový „kovový“ Samsung Galaxy Alpha rovněž s 4,7palcovým displejem a systémem Android má baterii s kapacitou 1 860 mAh (více zde).