Fronty na nové iPhony patřily překupníkům. Čekání provázely i potyčky

První zájemci si přední místa ve frontách zajistili v mnoha případech již s týdenním předstihem. Jejich čekání se jim však zúročilo pouze v případě, že fronta zůstala až do otevření obchodů organizovaná. A to se právě v mnoha případech nepodařilo, o potyčky nebyla podle informací britského portálu The Mirror nouze.

Policie zasahovala například v britském nákupním centru Lakeside, v Atlantě či Paříži. Bez problémů nebyly ani fronty v Singapuru, kde se někteří čekající snažili získat lepší pozice předstíráním, že znají zaměstnance prodejny. I zde musela zasahovat policie.

Většina z front přitom začínala kultivovaně. I ta, která se dá považovat za tu zcela první. Letošními rekordmany se stali fanoušci Applu z Japonska. Ti v době, kdy se před mnoha jinými prodejnami Applu začali zájemci o novinky teprve scházet, čekali před tokijským obchodem Applu již týden. Frontu započali tedy v době, kdy ještě ani nevěděli, co vše Apple představí a jak bude očekávaná osmá generace iPhonu skutečně vypadat (více čtěte zde).

Na většině míst včetně Londýna, Berlína či Hongkongu se tedy fronty začaly formovat až několik dnů po oficiálním představení novinek. Například v Berlíně čekalo v předvečer zahájení prodeje před místní prodejnou Applu více než sto lidí, u té v Oberhausenu pak již odpoledne přes 200 osob.

I letos bylo pro české fanoušky Applu nejbližší možností, jak se k novince dostat dříve, Německo. Zejména pak obchody v Berlíně, Mnichově a Drážďanech. A právě do Drážďan se vydala i redakce Mobil.iDNES.cz. Fronta, která k ránu čítala odhadem 1 000 až 1 500 zájemců, se však podle očekávání opět vymkla kontrole. Navíc krátce po otevření obchodu bylo většině přítomných sděleno, že zásoby prodejny byly již vyčerpány (více v reportáži: Apple si ze zákazníků vystřelil. iPhonů měl pár, obsloužil hlavně veksláky).

VIDEO: Pikantní skandování arabských čekajících na nový iPhone 6 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To u jedné z londýnských prodejen nebylo nutné ani přímo stát, stačilo mít štěstí v aukci na eBayi. Její výherce si za 570 liber (necelých 20 tisíc korun) zajistil výrazně výhodnější pozici oproti všem ostatním. Tu za něj vystál totiž sám zakladatel aukce. A jelikož ta končila až hodinu před otevřením prodejny, mohl výherce strávit noc v pohodlí domova či hotelu. Aukce byla navíc charitativní, prodejce celý výtěžek věnuje místním bezdomovcům.



Fronty se tvořily i na mnoha dalších místech, v první vlně šly novinky do prodeje v celkem deseti zemích. Kromě již výše zmíněných také ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Francii, Portoriku, Singapuru či Hongkongu. Posledně zmiňovaný Hongkong je pak velkou šancí pro zájemce z Číny, tamní fanoušci se totiž novinek dočkají nejdříve koncem letošního roku. Čínský trh je přitom pro Apple jedním z nejdůležitějších, údajně však od tamního regulátora nezískal potřebný certifikát opravňující jej k uvedení iPhonů na tamní trh.

Lze tak očekávat, že mnozí z čekatelů před hongkongskými obchody Applu se budou snažit přístroje propašovat přes hranice do Číny. Například loni v srpnu se místním celníkům podařilo během jediného dne odhalit celkem čtyři osoby, které se snažily na svých tělech propašovat téměř 300 iPhonů (více čtěte zde).

Kdo si počká, ušetří. Překupníci ceny opět šponují

I to tedy nahrává spekulacím, že mnoho v Hongkongu prodaných iPhonů osmé generace poputuje za hranice. Pokud se je překupníkům skutečně podaří propašovat, mohou na jejich prodeji v Číně značně vydělat. Původní investici mohou podle odhadů znásobit totiž až čtyřikrát. A mnozí se ani tímto úmyslem netají.

Nebylo totiž výjimkou, kdy si překupník zajistil více kusů tím, že využil svých přátel a rodinných příslušníků. I ti, aniž by pro ně vlastnictví novinky bylo nějak důležité, se totiž často stavěli do front. Telefony pak dávali překupníkům, kteří je s velkým výdělkem prodávali již přímo před prodejnou.

Nejsou však jediní, kdo se snaží na novinkách vydělat. Na aukčním portálu eBay byly již před oficiálním zahájením prodeje k dispozici tisíce nových iPhonů. Jejich ceny v době, kdy je prodávající neměli ještě ve fyzickém vlastnictví, dosahovaly mnohdy závratných výší. Částky v přepočtu až 30 tisíc korun se dají považovat za ty střídmější, záleží samozřejmě na provedení v kombinaci s kapacitou uživatelské paměti.

Spíše za recesi pak lze označit aukce, v nichž cena iPhonů osmé generace dosahuje v přepočtu šestimístných cifer. Jako například aukce, v níž se cena iPhonu 6 Plus s 128GB pamětí vyšplhala na částku 6 300 dolarů, tedy v přepočtu téměř 135 tisíc korun.

Z množství aukcí lze však usuzovat, že prodávající očekávají masivní zájem ze zemí, v nichž budou nové iPhony uvedeny na trh se značným zpožděním.

Nikterak výjimečné nejsou totiž pevně stanovené prodejní částky pohybující se v přepočtu okolo 50 tisíc korun. A například menší z dvojice nových iPhonů 6 ve verzi s 16GB pamětí je na eBayi k mání i za v přepočtu pevně stanovených téměř 105 tisíc korun.

Mladík se chlubil novým iPhonem 6, spadl mu na zem: