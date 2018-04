Lidé se fackují kvůli iPhonu 6. Může za to funkce natáčení videa

Je to jednoduché jako facka. V aplikaci fotoaparátu iPhonu 6 a 6 Plus se lze tahem do stran přepnout do režimu zpomalený záběr. Tady lze vybrat dvě úrovně - 120 a 240 snímků za sekundu. Telefon natočí scénu se zmíněnou frekvencí, pak ale video spustí s plynulým snímkováním – asi 30 snímků za sekundu. To znamená, že záběry lze zpomalit čtyřikrát nebo nově dokonce osmkrát. A právě nová vyšší hranice vzedmula vlnu fackování.

Uživatelé si totiž chtějí funkci vyzkoušet, stejně jako tomu bylo loni při příchodu modelu 5s. Ten uměl snímat „jen“ se 120 snímky za sekundu. Vlepit facku někomu ze svého okolí je přitom jedna z nejjednodušších cest, jak sledovat efekty zpomaleného videa. YouTube a jiné portály jsou takovýchto krátkých klipů plné. Fenoménu si všiml server Tuaw.com (The unofficial Apple weblog).

Samozřejmě existují i mnohem kreativnější způsoby využití zpomaleného videa. Stačí trochu hledat. A opět jich objevíte téměř nekonečné množství. Fantazii se meze nekladou. Pokud patříte mezi uživatele nového iPhonu, pochlubte se se svým využitím zpomaleného videa třeba v diskusi pod článkem. Nejzajímavější příspěvky by se mohly dostat do některého z našich příštích článků.