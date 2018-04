Analytik předpovídá: iPhone 6 bude tenký, výkonný a dostane NFC

Podle prezentovaného produktového plánu Applu podle KGI přijde nový iPhone 6 na sklonku třetího kvartálu, tedy koncem září. Bude to již počtvrté, kdy společnost představí nový telefon na podzim, tradiční červnové odhalení totiž po čtyřech letech přerušil iPhone 4s, který byl představen až v říjnu 2011. Tehdy tedy byla pauza mezi uvedením po sobě jdoucích generací iPhonů největší (16 měsíců).

Stejně jako ostatní předpovědi i KGI Research předpovídá, že iPhone 6 dostane displej o velikosti 4,7 palce. Vůbec poprvé je však uvedeno jeho přesné rozlišení 750 × 1 334 pixelů. Dosud se totiž uvádělo, že rozlišení bude někde mezi HD a Full HD (tedy 720 × 1 280 až 1 080 × 1920 pixelů). Tomu predikce Ming-Chi Kua nakonec plně vyhovují, i když uvedená hodnota je blíže spodní hranici.

Displej takových parametrů by měl jemnost kresby 326 bodů na palec, tedy téměř stejnou, jako má zobrazovač aktuální generace telefonu. Rovnítko by se dalo položit také mezi poměr stran obou displejů. A to je důležitý parametr, protože aplikace napsané pro iPhone 5/5s nebude nutno předělávat.

Rámeček okolo displeje má být užší o 10 až 20 procent, a iPhone 6 by tak měl být pohodlně použitelný i jednou rukou. Tomu pomůže také přestěhování vypínacího/probouzecího tlačítka z horní hrany na bok.

Zatímco půdorysné proporce kvůli většímu displeji značně narostou, tloušťka se má z aktuálních 7,6 mm snížit na hodnotu mezi 6,5 a 7 milimetry. Nový iPhone tak rozhodně nebude aspirantem na nejtenčí smartphone, chystaný Gionee totiž nastavil laťku na úctyhodných 5,55 milimetru v pase (více zde).

Zájem o iPhone 6 bude podle odhadu KGI Research enormní a jen do konce roku by se mohlo prodat až 60 milionů kusů.

Phablet přijde před Vánoci, displej si vyžádá velkou baterii

Prvnímu phabletu od Applu pak analytik přisuzuje displej s úhlopříčkou 5,5 palce při Full HD rozlišení (jemnost zobrazení 401 PPI). U obou zařízení prý výrobce vsadí na displej typu LTPS, ale zatím není jasné, kdo se chopí jeho výroby. Tady už to s komfortem obsluhy jednou rukou nebude tak příznivé, nicméně Kuo s ohledem na rostoucí oblibu kříženců připomíná, že nemalé procento uživatelů upřednostňuje výhody velkého panelu před pohodlným jednoručním ovládáním.

Krycí sklo by mohlo být ze safíru pouze u těch nejvyšších paměťových verzí. Spekuluje se, že čtečka otisků prstů Touch ID by se v budoucnu mohla z tlačítka Home přestěhovat přímo pod displej a tady by se již kvůli vyšší přesnosti snímání safírové sklo hodilo.

Společným jmenovatelem přístrojů bude také omlazená čipová sada Apple A8 a 1 GB operační paměti. Paradoxem je, že jakkoli je dosud iOS jedinou komerčně nasazenou mobilní platformou s podporou 64bitových instrukcí, a tedy schopností adresovat více než 3 GB paměti, hodnota RAM zůstává hluboko pod úrovní androidích konkurentů. Kuo počítá také s integrací NFC, která se čekala již u předchozího modelu.

Aktuální generace iPhonu má baterii kapacity 5,92 Wh a phablet by měl kvůli velkému displeji dostat navíc 50 až 70 procent. To by znamenalo 9 až 10 Wh, a tedy velmi dobrou výdrž na baterii. Phablet by měl na trh přijít koncem roku a prodeje by ještě letos mohly dosáhnout 9 milionů kusů.

Apple podle Kua nebude následovat honbu za počtem megapixelů a maximem pro fotoaparát zůstanou 8Mpix snímky, zůstat má i clonové číslo f/2.2. Lepší obrazovou kvalitu fotek má přinést inovovaný systém optické stabilizace a zřejmě přibudou i další vylepšení fotomodulu. Nakonec iPhone 5s dosud patří k velice dobrým fotomobilům.

S uvedením iPhonu 6 by měly z výrobních linek vyjet poslední kusy verze 4/4s a role cenově dostupnějších iPhonů budou hrát modely 5s a 5c. Jak to bude s iPhonem 5, analytik nezmiňuje.

iWatch by mohly přijít spolu s novým iPhonem

Zatímco brzký příchod osmého iPhonu je prakticky jasný, přípravy hodinek iWatch dosud nebyly oficiálně potvrzeny. Kuo nicméně předpokládá, že by se na trh měly dostat také během září, a není tedy vyloučeno, že budou představeny společně s novým iPhonem.

Hodinky by měly existovat ve dvojí velikosti, ohebný AMOLED displej má mít úhlopříčku 1,3, nebo 1,5 palce. Více než dostatečnou ochranu displeje zajistí safírové sklo.

Hodinky od Applu budou podle očekávání mít mnohé fitness funkce a s telefonem či tabletem se spárují pomocí NFC. Baterii kapacity mezi 200 a 250 mAh půjde nabíjet bezdrátově. Po vzoru iPhonu by neměl chybět biometrický senzor.

Analytik předpokládá, že hodinky budou nabízeny v několika výbavových, a tedy i cenových hladinách, přitom ta nejvyšší by mohla stát okolo tisíce dolarů (více než 20 tisíc korun). Další informace o hodinkách najdete v tomto článku.