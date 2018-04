iPhone 6 Plus snadno ohnou leda pravidelní návštěvníci posilovny

Společnost Apple jen během tří dnů prodala 10 milionů kusů nových iPhonů, a i když jistě tempo odběru v dalších dnech polevilo, není vyloučeno, že mezi lidmi již koluje dvojnásobek nových iPhonů. Zatím přitom eviduje jen devět nespokojených zákazníků, kteří se ve značkových prodejnách objevili s ohnutým přístrojem.

Jak známo, nové iPhony jsou značně větší a o něco tenčí než předchozí generace a přišly o ocelový obvodový rámeček, který telefony zdobil počínaje "čtyřkovým" modelem.

Konstruktéři si samozřejmě byli vědomi, že ruku v ruce s větším půdorysem a ubranými desetinami milimetru v pase budou telefony při nošení v kapse u kalhot čelit značně většímu zatížení, než tomu bylo u předchozích značně kompaktnějších verzí.

Proto byla pevnost zkoušena hned několika testy, kdy tříbodový test na ohyb doplnily zkoušky na odolnost v krutu, na telefony si konstruktéři i sedali. Testy tak simulovaly větší zátěž, než kterému telefony bývají vystaveny při běžném používání, byť přisednout telefon samozřejmě poměrně běžnou nehodou je.

SquareTrade: ohnutí při běžném používání by nemělo nastat

Společnost SquareTrade zátěžovými testy podrobila pouze větší model s přídomkem Plus a s výsledky seznámila redakci deníku The Washington Post. Společnost samozřejmě není vybavena přístroji na rozličné deformační zkoušky a musela si vystačit s lidskou silou.

Nejprve proto požádala dva fyzicky nejzdatnější zaměstnance, aby zkusili vlastními silami telefon ohnout. Zaměstnankyně Jessica Hoffmanová telefon ani při vyvinutí maximální síly poblíž tlačítka hlasitosti, který je tím kritickém bodem konstrukce, nebyla schopna příčně ohnout.

Kolega Pace Lu, který pracuje jako certifikovaný trenér fitness a v posilovně zvedá při cviku bench-press 405 liber (asi 183 kg) si naopak s tímto úkolem poradil celkem snadno. Telefon ohnul a dle svých slov přitom "jel" asi na půl plynu. Pokud by zabral naplno, telefon by v pase zřejmě přelomil.

Druhým testem pevnosti přístroje byla zcela běžná situace, kdy si subtilní 160cm vysoká Pourmet Sarramová v upnutých džínách s telefonem v přední kapse posadila v kanceláři na dobu 30 minut. Právě při delším sezení s telefonem v přední kapse prý u několika uživatelů k ohnutí iPhonu 6 Plus došlo.

Vysedávání s velkým telefonem v kapse Sarramová popsala jako značně nepříjemné. Dalším jejím úkolem bylo udělat deset dřepů, phablet přitom stále nesměl opustit přední kapsu kalhot. Ani po absolvování tohoto testu iPhone 6 Plus nevykázal žádné známky ohnutí.

Šéf marketingu společnosti SquareTrade uvádí, že ohnout iPhone 6 Plus sice možné je, ale pokud to uživatelé nebudou záměrně zkoušet a přístroj ohýbat vší silou, při běžném používání k tomu zřejmě nedojde. To samozřejmě neznamená, že ohlášené případy ohnutí telefonu musí být smyšlené a nebo ohnuté zcela záměrně.

SquareTrade sice za krátkou dobu od uvedení přístrojů eviduje již několik desítek pojistných událostí, jedná se ale buď o vytopené telefony nebo kusy, které uživatelům spadly z větší výšky na tvrdý beton. Případ pokřivení telefonu zatím evidován není.

Pokud by se ale v nejbližších týdnech a měsících začaly stížnosti na ohnutí iPhonů 6 Plus množit, SquareTrade by si zřejmě v některé laboratoři nechala vypracovat seriozní zkoušku v ohybu s příslušným certifikovaným výstupem.

Ohnuté iPhony musí na kontrolu, bezplatná výměna není jistá

Redaktoři serveru TheNextWeb se obrátili na uživatelskou podporu společnosti Apple s dotazem, zda ohnuté telefony budou uživatelům bezplatně vyměněny za nové.

Pracovník podpory na dotaz zaslaný přes iMessage odpověděl, že takové telefony musí projít stanovenou vizuální mechanickou kontrolou, v rámci které se rozhodne, zda jde nebo nejde o vadu výrobku. Jinými slovy se bude analyzovat, zda k ohybu došlo při běžném používání, nebo někdo přístroj poškodil záměrně.

Pokud se konkrétní kus telefonu shledá vadným, pak klient samozřejmě dostane bezplatně nový kus, v opačném případě bude výměna plně zpoplatněna.

Následně padl dotaz, jak přesně bude uvedená kontrola probíhat. S těmito detaily ale prý pracovníci dosud nebyli obeznámeni. Podpora ale nabídla, že mohou svůj dotaz vznést přímo manažerovi oddělení, který by detaily znát mohl.

Tento přístup jasně říká, že se Apple k problému staví čelem a bere jej vážně navzdory tomu, že ohnutých telefonů je zatím mezi lidmi skutečně minimum, oficiálně jde pouze o zmíněných devět nahlášených případů.

ConsumerReports: iPhone 6 Plus v testu obstál lépe než menší verze

Redaktoři serveru ConsumerReports k testu přistoupili zodpovědněji a simulovali známý tříbodový test v ohybu, kdy je telefon svými konci položen na přípravku a z horní strany na něj v půli kolmo působí zvyšující se síla.

Apple podle oficiálního sdělení při stejném testu na oba nové iPhony nechal působit sílů odpovídající 25kg zátěži. To zhruba odpovídá síle nutné k přelomení tří dřevěných tužek najednou.

U ConsumerReports začali s nízkým zatížením 10 liber (necelých 5 kg) po dobu 30 sekund s následným povolením zátěže. Zatížení postupně zvyšovali v 10librových intervalech a sledovali, při jaké zátěži se telefon začne ohýbat. Test pak s dalším zvyšováním zátěže pokračoval až do okamžiku, kdy se displej začal oddělovat od zbytku těla přístroje.

Výsledky tříbodového testu v ohybu provedeného u Consumer Reports.org Telefon zatížení nutné k trvalé deformaci zatížení nutné k oddělení displeje od zbytku těla HTC One M8 70 liber 90 liber Apple iPhone 6 70 liber 100 liber Apple iPhone 6 Plus 90 liber 110 liber LG G3 130 liber 130 liber iPhone 5 130 liber 150 liber Samsung Galaxy Note 3 150 liber 150 liber

Kromě nové dvojice iPhonů testem prošel také HTC One M8, LG G3, iPhone 5 a Samsung Galaxy Note 3. Nejhůře si v testu vedl právě iPhone 6 a HTC, které se nevratně ohnuly již pod sílou odpovídající 70 librám. K oddělení displeje pak u HTC došlo při zátěži 90 liber, iPhone 6 povolil až při hodnotě 100 liber.

Plusko si vedlo o poznání lépe: první deformace nastaly při 90 librách, oddělení krytu pak při 110librové zátěži. Jak je vidět z přiložené tabulky, nejlépe si vedl Galaxy Note 3 s kompletně plastovým tělem. O něco hůře pak iPhone 5, na výbornou obstálo i LG G3, které má kovový jen obvodový rámeček.

Test tak jasně ukazuje, že ačkoli nové iPhony zřejmě nepatří k nejpevnějším kouskům na trhu, rozhodně je nelze ani snadno ohnout. Zajímavé je, že ačkoli se hlášené případy ohnutí snad výhradně týkají verze Plus, obstála tato v testu značně lépe, nežli základní verze telefonu.

iPhone 6 Plus a jeho údajné ohýbání v kapse: