Nové iPhony se mají jmenovat iPhone 6 Air a iPhone 6 Pro

Uvedená označení jsou dalším důkazem, že Apple opravdu chystá dva modely, které se budou lišit velikostí displeje. I Nomura uvádí, že základní model bude mít displej s úhlopříčkou 4,7 palce a druhý model, který se bude snažit konkurovat stále populárnějším phabletům, bude mít displej s úhlopříčkou 5,5 palce. Současné iPhony mají čtyřpalcový displej.

Základní model se má podle Nomury jmenovat iPhone 6 Air, kdy označení Air již Apple používá u tenkých notebooků a tabletu iPad (více zde). Opět by se tedy potvrdily informace, že nový iPhone bude velmi tenký. Spekuluje se o tloušťce mezi šesti až sedmi milimetry, označení Air naznačuje, že by to měla být co nejnižší hodnota.

Větší iPhone s 5,5palcovým displejem se má podle Nomury jmenovat iPhone 6 Pro a bude dražší než základní model s menším displejem. Nomura uvádí ceny 650 za základní model a 750 dolarů za iPhone 6 Pro. Ceny mají platit pro americký trh a jsou bez daně. V USA současný model 5s startuje na 650 dolarech bez lokální daně za verzi s pamětí 16 GB.

Nový iPhone by tedy neměl v principu zdražovat, alespoň tedy základní model. V Česku začíná na 17 300 korunách, lokální ceny se ale mezigeneračně nedrží na přesných přepočtech cen amerických a například současná česká cena je v kontextu Evropy poměrně výhodná. Naopak konkurenční Samsung mezigeneračně zdražuje a letošní top model Galaxy S5 je už dražší než základní iPhone.

Společnost Nomura uvedla ve své zprávě i predikci prodejů. Ve čtvrtém čtvrtletí, kdy se oba modely začnou prodávat, má Apple udat 46,5 milionu kusů iPhonů 6 u obou verzí. To odpovídá předpovědím, že Apple novinky představí v září a prodej zahájí v říjnu.

Apple pořádá příští týden (2. až 6. června) konferenci WWDC, kde by měl představit novou verzi operačního systému iOS a spekuluje se, že i levnější verzi současného top modelu 5s s menší vnitřní pamětí 8 GB. Doposud má základní model nejmenší uživatelskou paměť 16 GB. Stejně postupoval Apple už u levnějšího modelu iPhone 5c, nejlevnější verze s pamětí 8 GB je v prodeji už i v České republice (více zde).