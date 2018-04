Největší iPhonová revoluce. Dva nové modely rostou do nevídaných rozměrů

iPhony od firmy Apple znamenaly revoluci na poli mobilních telefonů, respektive smartphonů. Apple dlouho držel u iPhonů kompaktní rozměry, což vycházelo z toho, že na malém displeji uživatel snáze dosáhne po celé ploše displeje. iPhony tak dlouho měly čtyřpalcové displeje, a to až do současnosti. Tedy v době, kdy už byly standardem o palec větší displeje a pomalu se stávají standardem 5,5palcové displeje.

Apple musel na současný trend zareagovat. O tom, že nový iPhone dostane větší displej, se začalo spekulovat prakticky hned po uvedení loňské "meziřady" 5s. Tyto spekulace následně dostávaly stále jasnější kontury, až se ukázaly jako pravdivé. Nový iPhone dostal větší 4,7palcový displej. Apple dokonce představil ještě větší provedení s označením Plus, které má 5,5palcový displej.

Nové displeje Apple označuje Retina HD díky vysokému rozlišení. Displej a s ním logicky spojené zvětšené rozměry celého telefonu jsou jedinými zásadními rozdíly mezi oběma novými iPhony. Základní provedení s 4,7palcovým IPS displejem má nestandardní rozlišení 1 334 x 750 obrazových bodů. Jeho jemnost je stále slušných 326 obrazových bodů na palec, i když s nástupem displejů s ultravysokým rozlišením QHD má konkurence daleko jemnější displeje. Stejnou jemnost měly dosavadní čtyřpalcové iPhony.

Prohlédněte si nový iPhone 6:

VIDEO: Apple iPhone 6 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poprvé phablet

Větší iPhone 6 Plus je opravdový obr v porovnání s předchůdci. Má třeba stejně jako LG G3 5,5palcový displej a už tak nakukuje do segmentu nazývaného phablety. Tedy něco mezi smartphonem a tabletem. Větší nový iPhone má tradiční rozlišení Full HD, tedy 1 920 x 1 080 obrazových bodů. Díky vyššímu rozlišení má větší iPhone ještě jemnější displej, jeho jemnost je 401 obrazových bodů na palec. Ovšem už zmiňované LG G3 má díky QHD displeji jemnost 534 obrazových bodů na palec při shodných rozměrech. Větší iPhone 6 Plus má pro větší displej upravené uživatelské prostředí, které lze zobrazit i na šířku.

Na začátku jsme zmiňovali snahu Applu o dosažení celé plochy displeje jednou rukou. I na to bylo myšleno u nových velkých iPhonů. Uživatelské prostředí využívá různá gesta, která umožňují ovládat telefon jednou rukou. K dispozici je také nová funkce Reachability, která po dvojím stisku zmenší zobrazené prostředí blíže k dolnímu rohu a je tak snáze dosažitelné palcem. To ale už známe i z konkurenčních velkých smartphonů.

Díky větším displejům se na ně vejde o jeden řádek v menu více. iPhony 6 ale nabízejí funkci Display Zoom, která zobrazení zvětší a řádků je stejně, jako u současných modelů. Nové displeje by měly mít lepší viditelnost z úhlů a sklíčka jsou potažena oleofobní vrstvou pro zmenšení následků po otiscích prstů.

Nový Goliáš se starými Davidy

Větší displeje samozřejmě znamenají větší rozměry. Hlavně porovnání provedení Plus se současnými iPhony působí jako setkání Davida s Goliášem. Menší základní iPhone 6 má rozměry 138,1 x 67 x 6,9 milimetru. Větší provedení Plus je už opravdu obr, na který uživatelé iPhonů nejsou dosud zvyklí. Jeho rozměry jsou 158,1 x 77,8 x 7,1 milimetru. Pro připomenutí, loňský iPhone 5s má rozměry 123,8 x 58,6 x 7,6 milimetru. Hmotnost základního iPhonu 6 výrazně nepovyskočila, 129 gramů není oproti iPhonu 5s s hmotností 112 gramů zas takový rozdíl. Ovšem provedení Plus už váží 172 gramů.

Design se zejména zepředu nijak výrazně nezměnil. Oproti modelům 5 a 5s jsou ale nové iPhony zaoblenější. Displeje nekryjí safírová sklíčka, jak se původně spekulovalo. Potvrdilo se ale zahnutí displeje po stranách, což prospěje snadnému ovládání. Zachována byla velmi tenká konstrukce. Základní model iPhonu 6 je prozatím vůbec nejtenčí iPhone.

Vzhledem k větším rozměrům se přestěhovalo tlačítko pro zapnutí z vrchu telefonu na pravý bok. Bude tak snáze dosažitelné. Ostatní hardwarové ovladače zůstaly na svém místě. Zpracování nových iPhonů je tradičně na úrovni. Na krytu je použitý eloxovaný hliník a nerezavějící ocel. Oba nové iPhony budou v prodeji ve stříbrném, zlatém a šedém Space Gray provedení. Tedy stejně jako iPhone 5s.

Osm megapixelů musí stačit

Oba dva nové iPhony dostaly vylepšený osmimegapixelový fotoaparát, kterému u Applu říkají iSight. Rozlišení se tedy oproti současným modelům nezměnilo, ale nový fotoaparát dostal řadu vylepšení. Automatické ostření je vylepšeno o Focus Pixel. Vylepšena byla detekce obličeje nebo samotná expozice. Světelnost fotoaparátů je f/2.2. Samozřejmě nechybí podpora technologie HDR. Panoramatický snímek může mít až 43 megapixelů. Optickou stabilizaci obrazu dostal pouze větší model Plus.

Přední fotoaparáty původně zamýšlené pro nikterak rozšířené videohovory prožívají renesanci díky fenoménů selfie. Tedy autoportrétů sdílených především na sociálních sítích. Přední FaceTime fotoaparát nových iPhonů je proto inovován. Má sice stále rozlišení jen 1,2 megapixelu světelnost, ale byla vylepšena na f/2.2 a nechybí možnost pořizování sekvence po sobě jdoucích snímků (10 snímků za sekundu). Technologii HDR lze použít i pro videa, která mohou mít HD rozlišení 1 280 x 720 obrazových bodů. Pro selfies byla vylepšena detekce obličeje a přibylo nastavení světlosti.

Výrazně bylo vylepšeno nahrávání videa. To může mít stále rozlišení maximálně Full HD, ale pořizovat lze v kvalitě 30 nebo nově až 60 snímků za sekundu. Zpomalené video potom může mít kvalitu 120 snímků za sekundu jako starší iPhone 5s nebo nově až 240 snímků za sekundu. Novinkou je vylepšená "cinematická" stabilizace obrazu a kontinuální video s automatickým ostřením. Pořizovat lze i časosběrná "time-lapse" videa. Stále je možné při nahrávání videa "típat" fotografie a k dispozici je samozřejmě geotagging nebo další již známé funkce.

Celosvětové LTE

Sítě čtvrté generace LTE jsou podporovány do rychlosti stahování 150 Mbps. Podporováno je až 20 pásem LTE, takže je nový iPhone univerzálně použitelný po celém světě. Přes sítě čtvrté generace lze díky podpoře Voice over LTE i telefonovat ve vysoké kvalitě přenášeného zvuku. Nechybí ani podpora datových přenosů HSPA+ a DC-HSPDA. Na internet se lze připojit I přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Novinkou v nových iPhonech je Applem dlouho ignorovaná technologie NFC. Apple přišel s NFC sice pozdě, ale jeho systém bezkontaktních plateb Apple Pay, tedy peněženka v mobilu, vypadá po nepříliš úspěšných konkurenčních projektech konečně použitelně. Apple získal ke spolupráci několik význačných partnerů, pomocí Apple Pay bude třeba možné platit v McDonaldu. Zakoupit bude možné nejen hamburger, ale pomocí jediného dotyku prakticky cokoliv na internetu.

K autorizaci plateb poslouží senzor otisků prstů Touch ID už od minula skrytý v hlavním tlačítku pod displejem. Služba Apple Pay bude ve Spojených státech spuštěna v říjnu, do Evropy potažmo k nám asi přijde o poznání později. Apple uvádí počáteční podporu v 220 tisících obchodech. Podporovány jsou debetní a kreditní karty Visa, American Express a MasterCard. Apple slibuje naprostou bezpečnost a díky funkci Find my Phone, která dokáže na dálku telefon zablokovat, se uživatel nemusí bát ani jeho ztráty. Apple o transakcích nebude sbírat žádné informace a ani prodávající strana se o vás nic nedoví.

Nové procesory A8

Nové iPhony dostaly nové procesory A8. O nich však výrobce prozatím nic neprozradil. Jasná je 64bitová architektura, kterou již měl loňský iPhone 5s. Apple uvádí, že od uvedení prvního iPhonu se výkon procesoru zvýšil 50krát a výkon grafického procesoru 84krát. Energetická náročnost je podle výrobce oproti předchozímu procesoru A7 snížena až o 50 procent. Nechybí pohybový koprocesor M8.

Když jsme zmínili výdrž, tak Apple uvádí, že nový iPhone 6 vydrží v nečinnosti na příjmu až 10 dní. Hudbu lze přehrávat až 50 hodin, HD video 10 hodin, brouzdat po internetu přes wi-fi 11 hodin a přes LTE 10 hodin. Tedy stejně jako přes sítě 3G. Větší iPhone 6 Plus díky větší baterii by měl vydržet na příjmu až 16 dní, nepřetržitě přehrávat hudbu až 80 hodin, přehrávat HD videa až 14 hodin, brouzdat přes wi-fi, LTE nebo 3G potom 12 hodin. Baterie je opět vestavěná.

Tři barvy, tři velikosti paměti

Nové iPhony 6 budou v prodeji ve třech provedeních, lišících se vestavěnou pamětí. Ta tradičně není rozšířitelná. Z nabídky vypadla možnost mít v telefonu 32GB paměť. Na výběr je základ s kapacitou 16 GB, druhou volbou je paměť 64 GB a třetí možností je zvolit opravdu velkou paměť 128 GB. Další výbava zahrnuje Bluetooth 4.0 LE, které ale bude tradičně omezené a satelitní navigaci GPS/Glonass. Mezi senzory přibyl Barometr, který dokáže díky tlaku vzduchu odhadnout výšku.

Brutální ceny

iPhone 6 se v obou verzích začne prodávat ve Spojených státech, Austrálii, Kanadě, Francii, Německu, Velké Británii, Japonsku, Hong Kongu, Portoriku a Singapuru už příští pátek 19. září. Předobjednávky začnou už tento pátek. Ve Spojených státech bude u operátorů k dostání s dvouletým úvazkem 16GB verze základního provedení za 199 dolarů, 64GB provedení za 299 dolarů a 128GB varianta za 399 dolarů. iPhone 6 Plus potom bude k dostání ve stejných provedeních pokaždé o 100 dolarů dráž.

Pro nás je zajímavější již uvedená cena nedotovaných přístrojů v Německu. Základní iPhone 6 bude stát 699 eur, větší paměti budou vždy o 100 eur dražší. Model iPhone 6 Plus začíná na 799 eur a opět větší paměť je vždy o 100 eur dražší.

V přepočtu to je asi 19 500 korun za základní variantu iPhonu 6 a přes 25 000 korun za variantu s pamětí 128 GB. U iPhonu 6 je to v přepočtu 22 300 až 28 000 korun. Předchozí generace iPhonů byla v Česku levnější než v Německu, pokud u toho Apple zůstane, tak můžeme u všech variant počítat se zhruba tisícikorunovou slevou.

Starší iPhony zůstávají

V prodeji nadále zůstávají iPhony 5s, které budu k dostání u amerických operátorů s dvouletým úvazkem za 99 dolarů ve verzi s 16GB pamětí a za 149 dolarů za 32GB provedení. V prodeji nadále bude podle mnoha indicií i nepříliš úspěšný model 5c, který američtí operátoři k dvouleté smlouvě nabídnou zdarma ve verzi s pamětí 8 GB.

Nové iPhony budou samozřejmě vybaveny nejnovější verzí operačního systém iOS 8. Ta bude všem uživatelům uvolněna 17. září. K dispozici bude pro tři roky starý iPhone 4s a novější iPhony 5, 5c a 5s.