Apple rozjel cenový boj se superlevným iPhonem 6

Apple se pustil do boje s levnou konkurencí se systémem Android. Vrátil do hry iPhone 6, který se začal prodávat už v roce 2014, a dal mu neodolatelnou cenovku. Oficiálně jej totiž nabízí americký řetězec Walmart za 199 dolarů, tedy v přepočtu zhruba za 4 600 korun (plus lokální daň, obvykle okolo osmi procent). Telefon je prodáván bez kontraktu v rámci předplacené sady od operátora Straight Talk.

iPhone 6 je sice letitý model, ale v současné době je výhodně nabízen po celém světě v nové verzi. Původně byl iPhone 6 uveden s pamětmi 16 GB, 64 GB a 128 GB. Nové provedení má paměť 32 GB. Nejde tak o výprodej skladů, ale o znovuuvedení staršího modelu na trh. Oficiálně přes své stránky nebo obchody ale Apple iPhone 6 se 32 GB nenabízí.

iPhony jsou přitom známé svými vysokými cenami, patří mezi nejdražší smartphony na trhu. Výjimkou jsou výprodejové modely. Například iPhone 5s s pamětí 16 GB, který se už oficiálně nenabízí, jde zakoupit i na našem trhu s cenou pod 8 000 korun. Nástupce iPhone SE s pamětmi 32 GB a 128 GB už tak levný není.

Oživený iPhone 6 s pamětí 32 GB lze výhodně zakoupit i na našem trhu. Opět ale ne přímo od Applu. Cena na našem trhu se nevyrovná té americké, přesto je cenovka 12 990 korun za smartphone od Applu nízká. O rok mladší nástupce iPhone 6s oficiálně začíná na 17 990 korunách. iPhone 6 32 GB se nenabízí ve zvětšené verzi Plus.

iPhone 6 není v dnešní době žádný zázrak techniky. Má 4,7palcový displej nebo osmimegapixelový fotoaparát. Procesor je pouze dvoujádrový s taktem 1,4 GHz, ale to pro vlastní systém iOS zatím stále stačí. Stejně jako jen 1 GB operační paměti. Softwarová podpora ještě není u konce, nový systém iOS 11 dostane na podzim ještě starší iPhone 5s.

Analytici přesto nepředpokládají, že by iPhone 6 32 GB výrazně zvýšil Applu prodeje. Přestože se jedná prakticky o nejlevnější iPhone v historii, zákazníci spíše kupují dražší a lépe vybavené iPhony. Podle analytické společnosti Strategy Analytics je iPhone řady 6 až každý sedmý prodaný iPhone v prvním pololetí letošního roku.