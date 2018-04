Recenze: iPhone 5s je velmi výkonný, velmi drahý a okamžitě vyprodaný

Leckomu se může jevit uvedený postup uvádění zcela nových smartphonů jen jednou za dva roky jako ztráta invence a rezignace na uvádění pokrokových řešení na trh. Jenomže Applu tato strategie vychází.

Jeho loajální uživatelé nemusí mít každý rok zcela nový a přepracovaný telefon, stačí jim několik vylepšení. Prodejní čísla nových smartphonů od Applu tak rok od roku rostou. Přestože iPhony jsou hodně drahé zboží: nový 5s stojí v Německu od 18 000 do 23 000 korun podle velikosti paměti.

Konkurenční výrobci nakonec nedělají nic zásadně jiného, i když jejich mezigenerační inovace znamená vedle řady vylepšení i nový design telefonu. U Applu nikoliv. Konkurence je pak všeobecně o méně či více levnější.

Letos Apple svoji strategii malinko poupravil a uvedl na trh spolu s modelem 5s i iPhone 5c. Ten byl původně pokládán jako vstup kalifornské značky na pole levných smartphonů. Jeho nedotovaná cena ale ukázala, že to žádný levný chytrý telefon nebude. I v případě modelu 5c jde o recyklaci staršího modelu. iPhone 5c je loňský model iPhone 5 s novým designem s krytem z polykarbonátu místo hliníku. Recenzi iPhonu 5c přineseme v nejbližších dnech.

iPhone 5s jako sedmá generace chytrého telefonu od Applu sice vypadá jako předchůdce, uvnitř se však mnohé změnilo. I když Apple už není tak inovativní firma, jako za dob Steva Jobse, tak i iPhone 5s přináší několik revolučních řešení. Tou je například 64bitová architektura procesoru nebo jednoduše použitelná čtečka otisků prstů.

Design – stále stejný, stále kvalitní

Jak už bylo napsáno, iPhone 5s má zcela shodný design jako předchozí iPhone 5. Dokonce i rozměry a hmotnost jsou zcela stejné. Možnost, jak poznat iPhone 5s od iPhonu 5, tu však je. Je jím především ústřední tlačítko pod displejem, které v případě novinky skrývá zmiňovanou čtečku otisků. Tlačítko tak není prohloubené, ale zcela rovné. Rovněž chybí nakreslený čtvereček uvnitř tlačítka.

Další odlišnosti jsou již méně signifikantní. Poznat se oba telefony dají i podle blesku fotoaparátu a podle nápisu iPhone na zádech. Ten má mírně pozměněný font písma. Novinka bude v prodeji ve třech barevných provedeních. Stříbrný už byl iPhone 5, novou verzí je námi testované šedivé provedení. Kontroverzně působí zlaté provedení, které jsme si však prozatím nemohli podrobně prohlédnout, a tak zanecháme jeho hodnocení na později.

Co se nezměnilo, je perfektní zpracování spolu s použitím kvalitních materiálů. Podle nás je iPhone 5s (stejně jako předchůdce) nejlépe zpracovaný smartphone na současném trhu. Telefon opravdu působí solidním dojmem a je vidět, že výrobce design telefonu nepodřizoval žádnému šetření nákladů. Se sebevědomou cenovkou to ani není třeba.

Čelo telefonu je celé skleněné, záda hliníková a telefon obepíná masivní kovový rámeček. Oproti některým konkurenčním smartphonům působí iPhone 5s jako telefon jiné kategorie. On iPhone 5s ale svou vlastní kategorii má, i když si odmyslíme jeho kvalitní zpracování a materiály.

Apple totiž tvrdošíjně trvá na tom, že by se smartphone měl moci ovládat pouze jednou rukou, a tak má i iPhone 5s pouze čtyřpalcový displej. To se v době, kdy je standardem u špičkových smartphonů s Androidem displej pětipalcový a kdy vzrůstá poptávka po tabletomobilech s více než šestipalcovými displeji, může jevit jako anachronismus.

Porovnání obou novinek Applu: iPhony 5s a 5c

Jenže výhodou nového iPhonu jsou jeho kompaktní rozměry a nízká hmotnost. S rozměry 123,8 x 58,6 x 7,6 mm je novinka od Applu na současném trhu špičkových smartphonů opravdový střízlík. Přes použití kvalitních materiálů má hmotnost pouze 112 gramů. Telefon se tak vejde do opravdu každé kapsy a v té ho díky téměř muší váze - v rámci konkurence výkonných smartphonů - ani nepocítíte.

Displej – stále stejné čtyři palce

Nový iPhone 5s má úplně stejný Retina displej jako předchozí model. Displej je čtyřpalcový a má na dnešní dobu stále dobré rozlišení 1 136 x 640 obrazových bodů. Pravda, u konkurence už je standardem Full HD rozlišení 1 920 x 1 080 obrazových bodů, tady Apple ztrácí. Displej s jemností 326 obrazových bodů na palec stále nabízí velmi kvalitní zobrazení. Čitelnost na přímém slunečním světle je dobrá, skvělé je věrné podání barev.

Touch ID – otisk prstu jako klíč

Čtečka otisků prstů není žádná novinka. U notebooků to je už docela staré a rozšířené řešení, někteří výrobci to zkoušeli i u mobilů. Troufáme si tvrdit, že ale až nový iPhone přináší u mobilních zařízení opravdu funkční řešení, které se stane velmi populárním. Čtečka otisků prstů je zakomponována do ústředního tlačítka pod displejem, které je tvořeno detekčním kroužkem z nerezavějící oceli a safírovým sklíčkem.

Nový iPhone si dokáže zapamatovat až pět otisků prstů a je jedno, zda jednoho uživatele nebo více uživatelů. Snímání probíhá jednoduše, stačí po vyzvání několikrát přiložit prst k senzorickému tlačítku vždy pod trochu jiným úhlem. Dotykem na senzor lze nejen telefon odemknout, ale také pomocí něj nakupovat na iTunes nebo Apple obchodu. Otisk tak nahrazuje heslo.

Čtečka otisků prstů asi není zásadní funkce, díky ní je ale zabezpečení telefonu pomocí triviálního odemykání velmi pohodlné. Již není nutné vyťukávat žádná hesla ani odemykat telefon přejetím prstu po displeji. Ten, kdo čtečku otisků prstů nechce používat, může samozřejmě využít klasické heslo k zabezpečení telefonu.

Okolo nové čtečky otisků prstů se rozhořela diskuze, nakolik je zabezpečení takto citlivých údajů bezpečné. Apple se dušuje, že všechny skeny otisků prstů jsou uloženy pouze lokálně v telefonu a na servery výrobce nebo do iCloudu nejsou žádná data stahována. Nezbývá, než mu věřit.

Výkon – 64bitová architektura

iPhone 5s používá nový dvoujádrový čip A7 vyvinutý Applem a vyráběný Samsungem, který jako první na poli chytrých telefonů disponuje 64bitovou architekturou dosud používanou pouze v počítačích. Výhodou nového procesoru by měl být vyšší výkon například při hraní her, a to při menší energetické náročnosti. I běžné aplikace mají z nové architektury těžit.

Prozatím ale o žádné aplikaci upravené pro 64bitovou architekturu nevíme. Můžeme ale potvrdit, že práce s telefonem je bleskurychlá, a i když ani předchůdce s čipem A6 nebyl žádný louda, tak se nový iPhone jeví ještě svižnější. Nový čip A7 má mít dvojnásobný výpočetní a grafický výkon.

iOS 7 pro iPhone: Nabídka pro sdílení iOS 7 pro iPhone: Internetový prohlížeč Safari iOS 7 pro iPhone: Menu nastavení

Hlavním benefitem 64bitové architektury je možnost použití paměti RAM s kapacitou větší než 4 GB. Na to si u smartphonů (hlavně těch od Applu) asi ještě chvíli počkáme. iPhone 5s by měl mít paměť RAM jen 1 GB. Že je ale 64bitová architektura správným krokem, dokazují výsledky benchmarků zveřejněné serverem AnandTech. Nový iPhone v nich poráží konkurenční smartphony, i když porovnávaní různých platforem je vždy ošidné.

Ve smartphonech 64bitová architektura má ale jistě budoucnost. Jeden z hlavních konkurentů Samsung už potvrdil, že rovněž pracuje na 64bitové architektuře a podle některých informací má být podpora 64bitové architektury také součástí připravovaného operačního systému Android 4.4 KitKat.

Předností nového iPhonu však není jen vylepšený procesor A7, ale také koprocesor M7. Ten má na starosti výpočet pohybových úkonů z gyroskopu či akcelerometru, a má tak odlehčit hlavnímu procesoru, a tím i snížit energetickou náročnost. Výhody to má přinést nejen při využití iPhonu ke sportování, ale i u jiného využití, kdy telefon rozezná, zda jdete, běžíte nebo jedete autem. Na speciálně navržené aplikace si ale budeme muset ještě chvíli počkat.

Jak jsme v redakci rozbalovali nové iPhony:

VIDEO: Jak jsme v redakci rozbalovali nové iPhony Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

iOS 7 – největší změna od prvního iPhonu

Novému operačnímu systému iOS 7 se podrobně věnujeme v samostatném článku zde. Nyní tedy jen krátce. Nový systém je považován za největší změnu od uvedení prvního iPhonu. Od té doby až do teď se totiž vzhled prostředí "jablečných" chytrých telefonů nijak výrazně nezměnil.

iOS 7 pro iPhone: Ovládací lišta iOS 7 pro iPhone: Hlavní menu je barevnější než dříve. iOS 7 pro iPhone: Odmeknout iPhone už lze po celé ploše displeje.

Nový systém přichází s novou grafikou uživatelského prostředí, která je prostá různých efektů, jako je stínování a další. Pestrobarevné provedení s využitím poloprůhledných elementů ale nemusí být každému po chuti.

Změnil se nejen vzhled, ale došlo i na funkční vylepšení. Přepracována byla notifikační lišta a nově přibyla ovládací lišta, která se vysouvá ze spodní části displeje. Vylepšení se dotklo prakticky každé funkce systému.

Za zásadní považujeme například přepracované a přehlednější fotoalbum, službu Face Time audio, která umožňuje volat na jiná iZařízení bezplatně přes internet, inovovaný prohlížeč Safari nebo plnohodnotný multitasking s intuitivním ovládáním.

Výhody nového systému iOS 7 nejsou výsadou pouze nového iPhonu 5s. Lze jej samozřejmě stáhnout i do starších přístrojů.

Fotoaparát – zase 8 Mpix, ale jinak

Při zběžném prohlížení specifikace nového iPhonu to může vypadat, že se fotoaparát iSight oproti předchůdci nijak nezměnil. Opět má rozlišení osm megapixelů a čočku kryje safírové sklíčko. Apple ale zvětšil rozměry senzoru o 15 procent, zvětšil obrazové body z 1.4µm na 1.5µm a světelnost je nyní f/2.2 místo f/2.4. Fotoaparát tak lépe zvládá pořizovat snímky v horších světelných podmínkách. Nový je i blesk True Tone, který je nově tvořen dvěma diodami.

Když nejsou světelné podmínky zrovna ideální, fotí nový iPhone lépe než minulý smartphone od Applu. Při normálních světelných podmínkách jsme si výrazných změn kvality nevšimli. Kvalitou pořízených fotografií se přístroj řadí mezi lépe fotící smartphony, ale na takovou Nokii Lumii 1020 nebo Sony Xperia Z1 nestačí.

Novinkou je možnost pořizovat sekvence snímků v rychlosti 10 fotografií za sekundu. Sekvence snímků je ve fotoalbu šikovně dána do jedné složky, kterou lze otevřít k editaci. Součástí nové verze systému iOS 7 jsou vylepšení umožňující pořizovat snímky s různými efekty nebo ve čtvercovém zobrazení. To se hodí pro uživatele například služby Instagram nebo jiných.

Samozřejmostí je automatické ostření s možností výběru místa zaostření dotykem na displej. Nechybí detekce obličeje, možnost pořídit panoramatický snímek nebo automatická stabilizace. Přední fotoaparát opět s rozlišením 1,2 megapixelu zvládá pořizovat HD videa 720p. Přední Face Time kamera prošla vylepšením, má BSI senzor s velikostí obrazových bodů 1.9µm, výraznou změnu v kvalitě oproti předchůdci jsme však nezaznamenali.

iOS 7 pro iPhone: Snímky můžeme pořizovat s několika efekty iOS 7 pro iPhone: Nově lze pořizovat fotografie ve čtvercovém poměru stran. iOS 7 pro iPhone: Přepracované fotoalbum

Videonahrávky lze pořizovat ve Full HD rozlišení 1080p v kvalitě 30 snímků za sekundu. Při nahrávaní videa můžeme pořizovat i fotografie. iPhone 5s také umožňuje nahrávat videa v kvalitě 120 snímků za sekundu. Pomocí posuvníku na displeji může uživatel označit část videa, která má být přehrávána zpomaleně. 120 fps videa ale mají rozlišení pouze 1 280 x 720 obrazových bodů.

Videoukázku v plném Full HD rozlišení pořízenou novým iPhonem 5s si můžete stáhnout zde.

Výdrž – větší baterie

Nový iPhone 5s má větší baterii s kapacitou 1 580 mAh. To je desetiprocentní nárůst oproti předchůdci, který má baterii s kapacitou 1 440 mAh. V porovnání s bateriemi, které jsou v nových špičkových smartphonech s Androidem, nevypadá kapacita baterie nového iPhonu nijak oslnivě. Můžeme však potvrdit, že na jedno nabití vydrží i při velké zátěži bez problému den v provozu. Na podrobnější test výdrže jsme prozatím neměli čas, tak se k němu vrátíme v některém z příštích článků.

Další funkce – S LTE bez NFC

Nový smartphone od Applu existuje v celkem pěti verzích lišících se podporou různých mobilních sítí. Každá verze podporuje sítě čtvrté generace LTE. Stejně jako minulý iPhone 5 používá nový smartphone od Applu miniaturní nano SIM kartu. Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n a konektivitu obstarává i Bluetooth 4.0. Ten je ale tradičně omezen ve svých schopnostech.

iPhone 5s se bude prodávat ve verzích s pamětí 16 GB, 32 GVB a 64 GB. Na 128 GB variantu se tak prozatím nedostalo. Jak je u smartphonů značky Apple zvykem, ani nový model nepodporuje paměťové karty. K dispozici je satelitní navigace ve standardech A-GPS a Glonass. A ani sedmá generace iPhonu nepodporuje technologii NFC a výrobce opomněl i na stále populárnější bezdrátové nabíjení.

Sečteno podtrženo – cena a konkurence

iPhone 5s neznamená žádnou revoluci, pouze evoluci toho, co už rok známe. Zda je to málo, na to nám zanedlouho odpoví prodejní čísla. Design "vývojové meziřady s" zůstal zachován, přibylo pouze nové barevné provedení. Kvalita zpracování je stále špičková, stejně jako propracovaný ekosystém sdružující všechna zařízení od Applu.

Za revoluční lze považovat první použití 64bitové architektury v chytrých telefonech a také konečně použitelné využití čtečky otisků prstů. Jinak vlastně zůstává vše při starém. Ten, kdo vlastní loňský iPhone 5, by si měl nákup novinky pravděpodobně rozmyslet a možná počkat na zcela nový model, který Apple uvede ale až v příštím roce.

České ceny a zahájení prodeje Původně se měly iPhony 5s a 5c prodávat již koncem září. Jenže především modelů 5s je nedostatek. Buď záměrný, nebo výrobce produkci podcenil, ale to ví jen on sám. Tudíž podle posledních informací by se obě novinky měly začít na českém trhu začít prodávat v druhé polovině října.

Pokud nechcete čekat, můžete vyrazit do Německa nebo Velké Británie či Francie. Ale počítejte s tím, že model 5s asi budete shánět obtížně. Momentálně je všude vyprodaný. Levnější model 5c naopak jako nedotovaný zatím velký zájem nevzbudil.

Apple se na letošek pojistil další novinkou iPhone 5c, ta však nepřináší mimo nového vzhledu vůbec nic nového oproti loňskému modelu iPhone 5. Je však levnější než model 5s, a tak může být pro ty, kteří ještě iPhone neměli, či vlastní některý starší jablečný smartphone, důvodem k nákupu.

Na českou cenu nového iPhonu 5s si musíme ještě chvíli počkat. Když vezmeme v potaz ceny, za které je nový iPhone již prodáván v západní Evropě, je jasné, že z laciného kraje není. Základní provedení s pamětí 16 GB stojí v Německu 699 eur, tedy v přepočtu téměř 18 tisíc korun. Předchůdce stál 679 eur. Na našem trhu tak očekáváme cenu za nedotovaný iPhone 5s okolo 17 a půl tisíce korun. Předchůdce stál o tisíc korun méně.

Konkurencí pro nový iPhone jsou především smartphony s Androidem v čele se Samsungem Galaxy S4. Ten má ve verzi s pamětí 16 GB oficiální cenu 16 tisíc korun. Svými některými technickými parametry Samsung nový iPhone převyšuje, uživatel se však musí spokojit například s plastovým krytem. Konkurenci pro novinku od Applu dále představuje například HTC One či nové LG G2. Počítat se musí i s Nokií Lumia 1020 se systémem Windows Phone 8 nebo s novým Sony Xperia Z1. Oba tyto smartphony sázejí především na kvalitní fotoaparáty. Konkurence je pak povětšinou o trochu levnější než iPhone.

