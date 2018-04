Spekulace pokračují: iPhone 5S bude zlatý a dostane čtečku otisků prstů

Známý server Apple Insider citoval dobře informovaného analytika společnosti KGI Ming-Chi Kuoa, který potvrdil, že iPhone 5S bude v mnohém podobný aktuální "pětce". Zůstat má čtyřpalcový displej s vysokým, ale už ne nejvyšším rozlišením v segmentu chytrých telefonů. Stejné tak budou zřejmě i fyzické proporce telefonu, byť nelze vyloučit třeba ještě malinko nižší tloušťku, a to ani navzdory baterii o vyšší kapacitě.

Hlavní vylepšení se tak odehrají uvnitř. Tím primárním bude nová generace SoC (System On Chip) Apple A7, který bude využívat vlastní applovské architektury ARMv8, která má oproti čipsetu v iPhonu 5 přinést pětinový nárůst výpočetního výkonu. Součástí čipové sady bude kromě výkonnější grafické jednotky také 1 GB operační paměti LPDDR3 s vyšší datovou propustností. Připomeňme, že loňská generace čipsetu A6 byla první, kterou si Apple kompletně navrhl vlastními silami.

Ming-Chi Kuo se zastavil také u čtečky otisků prstů, o níž se v souvislosti s chystaným iPhonem spekuluje už řadu měsíců. Novinka prý bude mít tuto periferii skutečně zabudovanou, a to přímo v tlačítku Home.

Vývoj a výrobu biometrického čipu má mít na starosti společnosti AuthenTec, kterou Apple ovládl v minulém roce. Tým ve svých čipech využívá nejmodernější RF technologii, která ke snímání otisku využívá jiného principu, než tomu je u běžnějších optických systémů. U takových snímačů totiž používáním dochází k nesprávné funkčnosti, a nastavený otisk tak časem nemusí být správně identifikován.

Naproti tomu u RF čipu by problémy s autentizací nastat neměly. Taková technika, integrovaná v Home tlačítku, si však logicky vyžádá nějaké místo, a proto by vůbec poprvé mělo být tlačítko konvexní, tedy vypuklé. Má být ze safírového skla, které je velmi tvrdé, a škrábance by se tak na něm neměly prakticky vůbec objevit. Tento systém ověření by mohl navíc Apple do budoucna využít také při nákupu aplikací a podobně. Odpadla by tak nutnost neustálého zadávání hesel.

iPhone 5S: co už je téměř potvrzeno? až na nižší tloušťku (hovoří se o 7,2 mm) totožné rozměry

čtyřpalcový displej s rozlišením 640 × 1 136 (326 PPI) zůstane

dostane novou generaci SoC Apple A7, vyráběnou 28nm procesem

1 GB LPDDR3 RAM, iPhone 5 má paměť typu LPDDR2 (server Tinhte.com počítá se 2 GB RAM)

8MPix fotoaparát bude mít větší světelnost (f/2.0) a dvojici diod k osvětlení scény (hovoří se také o různých barvách diodami emitovaného světla), obsahovat má pět optických členů (podle serveru Tinhte.com bude fotoaparát 12MPix)

maximální kapacita vnitřní paměti se zdvojnásobí na 128 GB, z produkce by tím možná byla vyřazena 16GB varianta

128 GB paměti a zlaté provedení. Na NFC se nedostane

Další novinkou by mělo být navýšení velikosti vnitřní paměti na 128 GB. Nároky uživatelů na velikost úložiště stále narůstají a cloudové služby přece jen nejsou určeny na ukládání desítek gigabytů dat. Navíc se stejné vylepšení chystá také pro čtvrtou generaci iPadu, a tak není důvod, proč by o ni měl být iPhone ochuzen. I když sledování filmů, které jsou na datový prostor nejnáročnější, má u iPadu úplně jiný rozměr než na iPhonu.

Dalším zpestřením má být zlatá varianta přístroje, která doplní tradiční dvojici barevných provedení.

Nejednou byl spolu s chystaným iPhonem skloňován také NFC čip, který však podle Ming-Chi Kuoa bude nakonec v novém iPhonu chybět.

iPhone 5S a 5C přijdou již v září. Očekávají se vysoké prodeje

Vedle nového iPhonu 5S prý Apple 10. září představí také levnější variantu s označením 5C. Vedle logicky horší (a rovněž neznámé) výbavy, má mít plastový zadní kryt baterie, který se přelévá i na celý obvodový rámeček. Použití plastu spolu se starším hardwarem dovolí citelně snížit konečnou cenu, a lépe tak konkurovat dravým androidům vyšší třídy.

Ještě letos Apple podle analytiků KGI prodá 35 milionů kusů iPhonu 5S. Předpokládané prodeje starších generací přístroje ani levnější verze 5C společnost neuvádí.