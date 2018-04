Zájem o iPhone 5s je obrovský. Jeden zlatý se vydražil za 200 000 korun

Prodejci z Bridgeportu v Connecticutu se několikahodinové čekání ve frontě na nový iPhone vyplatilo. Investice do modelu 5s v 16GB provedení se mu již o pár dnů později mnohonásobně vrátila.

V neděli 22. září totiž nerozbalený telefon vystavil na aukčním portálu eBay v jednodenní aukci. Jako startovací nabídku zvolil částku 0,99 dolaru, tedy necelých 19 korun. Ještě téhož dne se díky nabídkám zájemců cena srovnala s aukcemi Buy it now (Kup teď). O pár hodin později pak již nabídky převyšovaly tisíc dolarů (v přepočtu přes 19 tisíc korun).

Jednodenní aukce zlatého iPhonu 5s 16 GB na aukčním portálu eBay startovala na částce 0,99 dolaru.

Avšak touha po zlatém iPhonu 5s vedla přihazující k nelítostnému boji. V pondělí 23. září se pak v dopoledních hodinách nabídky uživatelů přehouply přes hranici dvou tisíc dolarů (více než 38 tisíc korun). Přihazování pak skončilo na částce rovných deset tisíc dolarů, v přepočtu tedy na téměř 192 tisících korun.

Během jednodenní aukce uskutečnilo čtrnáct uživatelů celkem 51 nabídek. Ta poslední padla necelých 11 minut před koncem aukce a překonala výše uvedenou nabídku, byť jen o pouhých 100 dolarů. Za zlatý iPhone 5s 16 GB tak prodejce z Bridgeportu utržil neuvěřitelných 10 100 dolarů, v přepočtu necelých 194 tisíc korun.

Pořizovací cena přitom činila 649 dolarů (zhruba 14 tisíc korun). Pokud však prodejce pořídil telefon s úvazkem, vyšel jej na pouhých 199 dolarů, tedy v přepočtu jen něco málo přes 3 800 korun.



Deset minut před koncem aukce byla uskutečněna poslední nabídka. Kupující získal novinka od Applu za neuvěřitelných 10 100 dolarů.

Překupníky nemusí případný nezájem ze strany kupujících tížit minimálně do října, protože až během něj Apple uskuteční další dodávky iPhonu 5s. V současné době tak cena vybavenější novinky startuje v aukcích Buy it now (Kup teď) na částce 750 dolarů (téměř 14 400 korun). Výjimkou však nejsou aukce, v nichž se cena pohybuje i v hladinách několika tisíc dolarů.

Poprvé v historii iPhonu však prodejní cenu na černém trhu neurčuje pouze velikost uživatelské paměti. Nově ji ovlivňuje také poptávka po barevných provedeních. Zájem o zlatou verzi je vyšší než o bílou a o provedení v barvě Space Grey.

Vlastnictví zlatého iPhonu 5s se tak stává jistou prestiží. Právě touto novou barvou v nabídce Applu se však krátce po představení novinek na svém twitterovém profilu bavila finská Nokia.