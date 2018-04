Nový iPhone 5S se prý opozdí kvůli většímu displeji, ale není to jisté

Apple iPhone 5S, jak se sedmá generace telefonu zatím označuje, měla být na první pohled od aktuální "pětky" k nerozeznání. Stejný měl být design i rozměry, byť se také spekulovalo, že díky tenčímu okraji bude telefon ještě užší. Hlavní dosud potvrzené změny zahrnovaly výkonnější fotoaparát s dvojicí diod a značně výkonnější čipovou sadu. Zvětšování displeje rozhodně v plánu nebylo (informovali jsme zde).

Teď to však podle některých spekulací vypadá, že Apple svůj názor na poslední chvíli přehodnotil a displej bude mít úhlopříčku 4,3 palce. Navýšení rozměru sice není nijak markantní, ale v úhlopříčce je každý milimetr k dobru znát. Navíc právě střízlivé zvýšení velikosti panelu může znamenat, že by se místo získané užším rámečkem mohlo využít právě tímto způsobem. Jinými slovy, šířka telefonu by i s větším displejem mohla zůstat stejná, jako je u iPhonu 5.

Mluvčí Applu Takashi Takebayashi nebyl k zastižení, aby tyto informace serveru Bloomberg komentoval. Tyto zprávy se navíc objevily jen den poté, co jiný zdroj (Jefferies & Company) uváděl jistý start produkce iPhonu 5S již během července. Apple si podle analytika této společnosti Petera Miseka měl na čtvrtý kvartál tohoto roku objednat výrobu 50 až 55 milionů iPhonů. Z toho mělo být 5 milionů kusů modelu 4S, 20 milionů levného modelu, jehož podobu již známe (jeden z prvních jeho snímků zde) a 25 milionů připravované sedmé generace.

Cena levnějšího iPhonu se má podle Miseka pohybovat mezi 300 a 400 dolary (6 až 8 tisíc korun), což by Applu mohlo pomoci lépe konkurovat androidům střední a vyšší třídy.

Výroba už běží nebo teprve začne? Zdroje se různí

Zatímco informace o datu zahájení výroby nového iPhonu se různí, po stránce výbavy jsou téměř za jedno. Liší se pouze právě velikost displeje. Zdroj předvídající skluz startu produkce mluví o úhlopříčce 4,3 palce, ale zprávy, podle kterých již výroba iPhonu 5S běží, hovoří o čtyřpalcovém displeji typu IGZO s neměnným rozlišením.

Naopak téměř jisté je nasazení nejnovějšího čipsetu Apple A6 s rychlejším procesorem, než má aktuální model (iPhone 5 má dvoujádrový 1,3GHz procesor). Jeho součástí je čtyřjádrová grafická jednotka SGX 554MP4 a 2 gigabyty operační paměti. Nový iPhone bude opět patřit k nejvýkonnějším smartphonům a má podporovat rychlé přenosy LTE i NFC.

Fotoaparát má mít rozlišení 12 megapixelů a dvojici LED, které by navíc mohly emitovat světlo podle uživatelského nastavení. Hovoří se také o čtečce otisků prstů.

Hliník, LiquidMetal a možná i safírové sklo

Co se týče konstrukce, zadní část telefonu bude hliníková a díky serveru waibo.com už víme, jak bude skořápka telefonu vypadat. Spekuluje se, že by Apple mohl na záda telefonu využít speciální slitiny LiquidMetal, s jejímž výrobcem Liquid Technologies už dříve navázal spolupráci. LiquidMetal je lehká slitina, které je však v porovnání s běžnou ocelí dvakrát až třikrát tvrdší a má velmi nízkou měrnou hmotnost.

To znamená vysokou odolnost vůči poškrábání, což je u krytů smartphonů, a především u jejich zadní strany, velmi žádoucí. V krajním případě by z této slitiny mohlo být vyvedeno jen logo spolu s nápisem "Apple" na zadní straně.

Stejnou slitinu používá u některých modelů švýcarský výrobce hodinek Omega k výrobě výplně otočné lunety, která má v porovnání s krytem iPhonu zanedbatelnou plochu. Proto předpokládáme, že pokud Apple slitinu LiquidMetal opravdu využije, bude tvořit jen tenkou vrstvu na hliníkovém základu. V opačném případě by to cenu telefonu vyhnalo příliš vysoko.

Pro LiquidMetal by to v každém případě nebyla ve světě mobilních telefonů premiéra, jelikož materiál již v roce 2004 použila u některých modelů značka Vertu, jejíž telefony jsou právě díky použitým materiálům mnohdy prodávány za cenu nového vozu nižší střední třídy.

Server Boy Genius Report si také pohrává s myšlenkou, že by krycí sklo Gorilla Glass mohl nahradit safírový krystal. Ten byste opravdu jen tak nepoškrábali, ovšem vysoká tvrdost jde ruku v ruce s nižší pevností a tak by pád telefonu na zem mohl opět znamenat ošklivé praskliny.

Nutno podotknout, že v posledních dnech a týdnech se nejrůznější nepodložené informace a spekulace ohledně iPhonu objevují s nebývalou intenzitou, a co tedy platí dnes, může být v krajním případě za několik hodin zcela vyvráceno. Jisté je, že iPhone 5S, bude-li se tak skutečně jmenovat, nám může připravit ještě nejedno překvapení.