Apple představí nové iPhony 10. září v 10 hodin v Cupertinu

Apple novináře opět láká zajímavou pozvánkou, ze které lze občas něco vyčíst. V tomto případě obklopují logo firmy různě zbarvené kruhy a několik prstenců. Podtitulek pak zní: "This should brighten everyone's day" (To by mělo rozjasnit den každému).

To by mohlo potvrdit dřívější spekulace, že Apple bude nabízet low-endový iPhone 5C v mnoha barevných provedeních. A logicky právě v takových barvách, jež jsou znázorněny na pozvánce (bílá, modrá, oranžová, žlutá, zelená).

Bude takto vypadat nový iPhone?

Dosud se přitom značka držela pouze černé a bílé barvy. Výjimkou byla pouze první generace přístroje, která byla v prodeji v jediné barevné variantě, kdy černou čelní plochu kombinovala stříbrná hliníková záda.



Levnější iPhone má mít plastové, na výrobu méně nákladné šasi a samozřejmě i slabší výbavu, která má být korunována příznivou cenou. S touto taktikou se chce Apple výrazněji prosadit ve střední třídě smartphonů, což mu dosud značně komplikují především telefony s Androidem.

Širší výběr barev by však měl být také u nástupce iPhonu 5, který zřejmě dostane dlouho uváděné označení 5S, přibýt má totiž zlaté provedení. Zmíněné prstence na pozvánce by pak mohly představovat home tlačítko vybavené snímačem otisků prstů (více v předchozím textu).



iPhone 5S prý bude i ve zlatém provedení iPhone 5C: tak bude vypadat levnější iPhone

Modely 5S i 5C budou představeny s novou verzí operačního systému iOS 7, která oproti předchozím verzím přináší především téměř kompletně přepracovanou grafiku (více o novinkách v dřívějším textu). V den tiskové konference začne Apple iOS 7 distribuovat všem uživatelům přes iTunes. Dosud byl k dispozici jen vývojářům.



Očekávaná prezentace začne v Cupertinu 10. září v 10 hodin dopoledne tamního času, tedy v 19 hodin našeho času. Na mobil.iDNES.cz budete moci sledovat podrobnou on-line reportáž.