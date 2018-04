Váš iPhone 5s může nahrávat 4K videa. Zaplatíte za to však 20 tisíc

Nahrávky v takto vysoké kvalitě je pak možno také editovat a dále je sdílet přes všemožné sociální sítě. Princip je takový, že iPhone 5s vybavený touto aktuálně nejdražší aplikací celé nabídky, nepořizuje přímo video, ale v rychlém sledu za sebou "seká" 4K fotografie a spolu s nimi nahrává také okolní zvuk.

Každou sekundu zachytí 24 snímků, které pak spojí do videa. Díky dostatečné snímkové frekvenci pak lidské oko obraz bude vnímat jako zcela plynulý. Každý snímek uzme z paměti telefonu 3 MB, takže každá sekunda videa spořádá 72 MB datového prostoru. Minuta záznamu pak volný prostor ztenčí o neuvěřitelných 4,3 GB.

K záznamu lze následně připojit nadpisy, titulky, případně přidat hudbu na pozadí a výtvor pak v plném rozlišení nahrát na YouTube. Fakt, že záznam skutečně sestává z diskrétních po sobě zachycených snímků navíc znamená možnost úpravy každého z nich zvlášť.

Kromě ceny, za kterou v přepočtu půjde v Česku pořídit základní verzi nového iPhonu 6 a kvůli níž se počet kupujících titulu rozhodně nebude počítat ve stovkách, je dalším zádrhelem skromná kompatibilita.

Aplikaci totiž lze nainstalovat pouze na 32GB, nebo 64GB iPhone 5s s iOS 7. Aktualizací na iOS 8 by však telefon schopnost produkce 4K videí pozbyl. Důvod? Osmičkový iOS totiž nabízí svůj vlastní režim dávkového focení, ale zvládne jen deset snímků za sekundu, větší "kadence" není podporována. Lépe řečeno je uměle zablokována.

Ale Vizzywig 4K nabízí mnohem více a schopnost zápisu 72 MB každou sekundu nemají ani nejlépe vybavené telefony s Androidem. Vizzywig 4 tak nepochybně je unikátní aplikací, ovšem cenu její tvůrci navzdory tomu přestřelili.

Aktuálně jediná aplikace za 20 tisíc korun, ale rozhodně ne první

Připomeňme, že aplikace s cenovkou, která olizovala jeden tisíc dolarů, se u Applu už objevila. V srpnu roku 2008 se totiž nakrátko v nabídce objevil titul I Am Rich (více v dřívějším článku).

Ale jeho přínos byl v porovnání s novinkou doslova mizivý. Po spuštění se totiž na displeji iPhonu objevil blyštící se červený diamant, klepnutím na něj pak následující text: I am rich, I deserve it, I am good, healthy and successful (tedy "Jsem bohatý, zasloužím si to. Jsem dobrý, zdravý a úspěšný).

Správci App Storu tuto "aplikaci úspěšných a bohatých" následující den z nabídky vykázali. Do té doby si ji stačili zakoupit hned dva uživatelé, kterým však Apple později horentní sumu refundoval.

Začátkem roku 2009 se podobný titul jménem I Am Rich ucházel o přízeň uživatelů smartphonů s Androidem. Tvůrce funkčně stejně "košatého" titulu to však zkusil s nižší cenovkou 200 dolarů, což byl horní limit za cenu jedné aplikace. Ani tato aplikace se v tehdejším Android Marketu (předchozí název pro Google Play Store) dlouho neohřála.