Čtyřpalcový iPhone má mít označení 5e a hardware z předloňské šestky

S domnělým čtyřpalcovým iPhonem to v posledním roce bylo jako na houpačce. Prvotní spekulace byly označeny za nepravdivé (více v dřívějším článku), aby se nedlouho poté ze zákulisního dění v Applu objevily další (více zde). Avšak v posledních měsících je už jasné, že Apple malý iPhone skutečně chystá (více čtěte zde). Nejistá však zůstává jeho výbava.

Podle čínského serveru MyDrivers bude iPhone 5e (dříve převládalo označení 6c) pohánět stejná čipová sada, jakou v září 2014 dostala dvojice 6/6 Plus, tedy Apple A8. Nedávné zprávy přitom předpovídaly nasazení aktuální verze A9, což nás samotné překvapilo (více zde). Telefon by byl výkonově předimenzovaný a příliš by nedovolil snížit cenu. A to má tento model bodovat právě nižší cenou, která by neměla překročit 500 dolarů.

Co se týče nového označení 5e, dřívější 6c vycházelo ze jména modelu 5c, který proslul plastovým šasi mnoha barev. Písmeno „c“ tedy bylo akronymem slova color (barva). Chystaný model však má mít kovové šasi, jiné označení by tak dávalo smysl. Telefon má být k dispozici ve dvou, nebo třech barevných verzích.

Operační paměť má mít velikost 1 GB, stejnou přitom měly hned tři generace iPhonu (5, 5s/5c a 6). Co se týče velikosti datového úložiště, počítá se s 16 a 64GB variantou. 128GB paměť má zůstat devizou modelů 6 a 6s.

Z další výbavy se opakuje zmínka o snímači Touch ID, podpoře mobilních plateb přes systém Apple Pay nebo o dnes již samozřejmém LTE. Úhlopříčku displeje známe, rozlišení však zatím nebylo potvrzeno. V úvahu kromě rozlišení 640 × 1 136 pixelů, jež měly panely verzí 5 a 5s/5c, připadá i rozlišení menšího modelu generací 6 a 6s (750 × 1 334 bodů).

Vzhledem ke snaze zachovat nižší cenu je však pravděpodobnější, že Apple použije panely ze stále vyráběného modelu 5s. S podporou systému 3D Touch, tedy rozpoznání síly stisku panelu, tak počítat nelze. Displej má krýt po stranách zaoblené sklo typu 2,5D, které je použito u verzí 6 a 6s. Nový kompaktní iPhone 5e by měl být představen letos v březnu, s takovým načasováním ostatně počítá i uznávaný analytik Ming-Chi Kuo (více v dřívějším článku).