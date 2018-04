Bude se další iPhone jmenovat 5C? V Číně už vyrábějí obaly

Fotografii zveřejnil ve fóru uvedeného serveru weiphone uživatel terry67. Podle autora je krabička poměrně velká a mohla by pojmout i větší přístroj, než je současný iPhone 5.

Krabička je navíc netradičně plastová, doposud výrobce prodával iPhony v papírových obalech. Naopak podobné plastové krabičky používal pro některé jiné výrobky, například hudební přehrávače iPod.

Pokud fotografie zobrazuje opravdu obal na produkt Applu a nikoliv nějaký čínský klon, tak je pravděpodobné, že další iPhone ponese označení 5C, kdy C je v rámečku.

Jenže není jasné, jestli by se tak jmenoval klasický iPhone, nástupce současného modelu 5, nebo očekávaný levnější model. Doposud Apple produkoval zcela nové verze iPhone po dvou letech a modely mezi tím označoval přídomkem S (taktéž v rámečku).

Je tedy možné, že nově bude místo písmene S použito písmeno C, což může znamenat třeba barevnou verzi přístroje (C jako colour - barevný), ale také třeba něco úplně jiného.

Na druhou stranu by iPhonem 5C mohl být očekávaný levný model, který ale zatím Apple nepotvrdil. Pak by ono C mohl znamenat třeba compact, tedy kompaktní.

Nutno podotknout, že čínské firmy nabízejí "levný iPhone" dlouho před jeho představením, kdy ani není jasné, že nakonec vůbec bude (více zde).