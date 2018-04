iPhone 5 láme prodejní rekordy. Novinku si už objednaly dva miliony lidí

Apple tak se svým iPhonem 5 pokořil všechny dosavadní prodejní rekordy. Na pátou generaci telefonu totiž výrobce za prvních 24 hodin přijal milion objednávek, o rok dříve při startu prodeje iPhonu 4 přístroji za stejný čas neodolalo 600 tisíc nedočkavců.

Enormní zájem o iPhone 5 se všeobecně očekával a již teď je jasné, že Apple nebude schopen poptávku uspokojit hned v první vlně. Ačkoli tak bude většina z dvou milionů objednaných kusů expedována koncovým zákazníkům už 21. září, jistá část si bude muset počkat do začátku října.

Do konce měsíce bude novinka v prodeji ve 31 zemích světa a analytici společnosti RBC Capital Markets očekávají, že by Apple do té doby mohl prodat 8 až 10 milionů nových iPhonů.

Vzhledem k tomu, že předchozího modelu se jen během prvních tří dnů od zahájení prodeje udaly 4 miliony kusů, a to jen v 7 zemích, nemusejí být tyto předpoklady vůbec přehnané.

Ve třetím čtvrtletí by se tak mohlo prodat až 33 milionů iPhonů, což by byl oproti předchozímu kvartálu značný nárůst, tehdy totiž výrobce udal 26 milionů mobilů.

Žádnému konkurenčnímu výrobci se zatím nepodařilo odstartovat prodej svého top modelu tak úspěšně, jako to umí Apple. Nedaří se to ani Samsungu, jehož současný top model Galaxy S III je hlavním konkurentem nového iPhonu. To dokazují i srovnávací reklamy, které zaplavily Spojené státy (více v předchozím článku).

Samsung doposud prodal 20 milionů kusů Galaxy S III, a to během 100 dnů od zahájení prodeje. Jeho předchůdce přitom na dosažení stejné mety potřeboval 10 měsíců.

Prodej iPhonu v Česku startuje příští pátek

V tuzemsku začne prodej iPhonu 5 v pátek 28. září, Vodafone jej přitom začne nabízet již ve čtvrtek o půlnoci. V prodeji bude bílá i černá varianta, přesné ceny ale zatím operátor nespecifikoval (více v dřívějším článku).

Nový iPhone byl představen na tiskové konferenci v San Francisku minulou středu. Hlavním vylepšením je čtyřpalcový displej, výkonnější hardware a nová verze iOS 6, která přináší řadu nových funkcí.