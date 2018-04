Po světě kolují již stovky kradených iPhonů 5

Prvními krádežemi novinky od amerického Applu se zabývá policie z japonské prefektury Ósaka. Ještě před zahájením prodeje iPhonu 5 bylo v noci z 20. na 21. září z trojice obchodů ve městech Ósaka, Ibaraki a Sakai odcizeno celkem 191 přístrojů. Z jedné ze dvou vyloupených prodejen společnosti SoftBank se přitom ztratilo neuvěřitelných 116 kusů v celkové hodnotě 7,45 milionu jenů, tedy zhruba 1,8 milionu korun. Japonská policie obdržela hlášení i o krádežích ve městě Kóbe v prefektuře Hjógo.

Japonské loupeže ještě týž den přebil případ, který zaměstnal londýnské policisty. Ti měli oproti svým japonským kolegům však o něco jednodušší práci. Pachatelem, který odcizil celkem 252 kusů iPhonu 5 v celkové hodnotě přes 170 tisíc liber, tedy více než 5,3 milionu korun, je totiž třiadvacetiletý Usman Sethi, odborný asistent prodejny O2 z londýnského předměstí Wimbledon.

Obě krádeže však koncem září zastínilo přepadení, které se odehrálo ve Francii na marseilleském letišti Marignane. Odtud byla třemi ozbrojenci odcizena celá zásilka Applu, když řidiče letištního vozíku donutili následovat jejich vozy mimo areál letiště. Maskovaná trojice pak zhruba deset kilometrů od něj přeložila ze zásilky, která obsahovala i notebooky, všechny iPhony do dodávkového vozu. Letištní vozík i se zbytkem původní zásilky poté zapálili.

Počet odcizených iPhonů v tomto případě oficiální zdroje nezveřejnily. Není však pochyb, že je to dosud největší loupež v souvislosti s šestou generací telefonu od Applu. Po ní je na některých asijských trzích obrovská poptávka. Tamní překupníci, dovážející novinku ze západu, si tak na černém trhu přijdou na velmi slušné peníze.

Nepřekvapí tak ani případ z konce září, kdy byl na moskevském letišti Šeremetěvo celníky zadržen po přistání letu z Německa ruský občan. Na jeho příletu zpět do vlasti by nebylo nic podezřelého, pokud by si v příručních zavazadlech nevezl 30 kusů iPhonu 5. Podle ruské legislativy má totiž individuální dovozce při hodnotě zboží přesahující částku 10 tisíc eur (téměř 250 tisíc korun) povinnost uhradit až 30% clo.

Celní služba telefony tudíž zadržela a odeslala je znalci k ocenění. V době největší poptávky se iPhone 5 na černém trhu v Rusku prodával i za částky vyšší než 3 700 dolarů (více než 71 tisíc korun). V současné chvíli se cena dovezeného iPhonu 5 v 64GB verzi pohybuje okolo 2 050 dolarů, v přepočtu 39,5 tisíce korun. Zahájení oficiálního prodeje se mohou Rusové podle některých informací dočkat již letos v prosinci.