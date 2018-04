Dnes je ten slavný den, kdy bude představen iPhone 5. Označení potvrzeno

Aktualizace: Applu utekly ve vyhledávání linky na nový iPhone. Zatím jsou sice nefunkční, ale už je jasné, že se novinka bude opravdu jmenovat iPhone 5.

Bude to pecka, nebo propadák? S ohledem na inovativní schopnosti Applu si dovolíme propadák vyloučit. Ale jestli to bude takový trhák jako u předchozích generací jablečného mobilu, to se dozvíme večer.

Akce Applu proběhne ve středu v Yerba Buena Centru v San Francisku. Začátek je stanoven na půl desátou tamního času, tedy na 18.30 času středoevropského. Z představení vám přineseme podrobnou reportáž, stačí tedy sledovat naše stránky.

Je tohle podoba příštího iPhonu, nebo jen zdařilý podvod?

A co přinese v pořadí šestý iPhone s označením iPhone 5? Potvrzené podrobnosti tradičně na veřejnost nepronikly, takže až do večera můžeme jen spekulovat. To, co je všeobecně o novince známo, jsme vám přinesli v souhrnném přehledu. V krátkosti: očekává se větší displej, podpora LTE, nový design, silnější hardware.

Pokud ve výčtu postrádáte něco převratného, tak nejste sami. Sice očekáváme, že by Apple mohl představit nějakou novou službu, dosud nevídanou, ale celkově nelze nic revolučního očekávat. Výkon a výbava současných smartphonů je maximální a další inovace probíhají a budou probíhat jen v podobě drobnějších evolucí.

Nový iPhone bude představen ve středu a jak je u Applu zvykem, do prodeje zamíří velmi rychle. Podle všeho na klíčových trzích (USA, Velká Británie, Německo, Francie) bude k mání již příští týden v pátek, respektive o týden později. A hned další týden by měl být v prodeji i na našem trhu. Start prodeje by měl tradičně proběhnout v pátek.

I o ceně zatím můžeme jen spekulovat. Je ale velmi pravděpodobné, že základní verze se vejde do 15 000 korun. A to je dnes běžná cena špičkových smartphonů konkurence a také běžná cena iPhonů předchozích generací při představení.