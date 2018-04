VIDEO: iPhone 5 a Galaxy S III do mixéru (ne)patří

Série videí "Will it blend?" ("Rozmixuje se to?") je povedenou reklamou americké společnosti Blendtec vyrábějící kuchyňské mixery, která přináší prvky zábavné show. Tento záměr se brzy osvědčil, a tak Tom Dickson, hlavní aktér videí a ředitel společnosti v jedné osobě, nyní mixuje i zdánlivě nemyslitelné. V aktuálním spotu například dvojici současných rivalů mezi chytrými telefony.

I přes použité materiály, kdy iPhone 5 má hliníkový zadní kryt, vydrží ostřím nožů déle odolávat plastový Samsung Galaxy S III. Jistě tomu napomohly i rozměry telefonů, kdy měl výrobek Applu více prostoru pro pohyb, a tak na rotující nože častěji dopadal pod odlišnými úhly. Ač jihokorejský telefon odolával déle, shodný konec obou testů byl nevyhnutelný.

V závěru tak Tom z obou mixerů vysype pouhou drť. Ještě předtím však upozorní, že po otevření dózy se zbytky iPhonu 5 není záhodno dýchat kouř ze Siri a že rozmixovaný Samsung Galaxy S III voní jako Jelly Bean, přičemž nenaráží na oblíbenou cukrovinku rozličných příchutí.

Z hromádek černého prachu a zbytků komponent v závěru videa by pak již málokdo usuzoval na současné dva největší rivaly na poli smartphonů.

Možná by také bylo jednodušší vložit do jediného mixéru bankovky v hodnotě přibližně 30 tisíc korun, ale to by nebylo tak zábavné.

Ve spotech, které balancují na hraně prosté reklamy a zábavné show, bylo rozmixováno i zdánlivě nemožné. Celá série videí přitom odstartovala zlehka, a sice mixováním menu ze známého řetězce rychlého občerstvení. Vzápětí jeho autoři značně přitvrdili a jejich testování podlehly například golfové míčky, magnety, ale i řada elektronických zařízení včetně iPadu či zapnuté videokamery. Divácky populární byl také spot se zapalovači.